ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Соответствующий приказ, под которым подпись поставил первый зампредседателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора Дмитрий Тулин, опубликован на сайте регулятора.
«Отозвать 29 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «АктивКапитал Банк», — указано в приказе.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, "изданных в соответствии с ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", указано в документе.
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