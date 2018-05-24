Центробанк передаст тольяттинский «Автовазбанк», недавно выкупленный у Промсвязьбанка, в создаваемый Фонд плохих активов. По информации регулятора, на первом этапе компанию АВБ там составят банки «Траст» и «Рост», а также непрофильные активы, в основном связанные с бывшими собственниками ПСБ. Ожидается, что сам фонд заработает уже в июле, на его баланс будут передаваться проблемные финансовые интституты. Базовым подразделеним для ФПА станет банк «Траст».
Напомним, «Автовазбанк» перешёл под контроль «Промсвязьбанка» в 2015 году. В декабре 2017-го ЦБ принял решение санировать уже сам «Промсвязьбанк». Теперь на его базе собираются создать опорный банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. ПСБ после докапитализации будет передан Росимуществу. В настоящее время Промсвязьбанк собирается засекретить состав правления. Это сделают для того, чтобы оградить его руководство от международных санкций.
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