Центробанк России заявил о намерении взыскать понесённые им убытки с бывших владельцев трех российских банков - «Открытия», «Бинбанка» и «Промсвязьбанка». Все они были отправлены на санацию в прошлом году. Иски подадут либо в конце этого, либо в начале 2019 года, уточняют представители Банка России. Сейчас его специалисты подсчитывают точные суммы убытков. Только после того, как они станут известны, ЦБ обратится в арбитражные суды. «Лучше хорошо подготовиться и подать чуть позже, чем сразу подать что-то и получить быстро отказ», - аргументируют свою позицию в Регуляторе.
Для ЦБ серия исков станет первым опытом взыскания убытков с экс-владельцев санируемых учреждений. Соответствующие поправки в закон «О банках» были одобрены прошедшей весной. Их принятие также стало возможным благодаря переходу Регулятора на новую модель оздоровления, в рамках которой он входит в капитал проблемных банков. Убытки теперь рассчитываются, как недополученный доход от использования денег Центробанка. На санацию трёх указанных банков он уже направил свыше 2 трлн 600 млрд рублей, эта сумма может ещё увеличиться.
Напомним, «Промсвязьбанк» братьев Ананьевых с июля 2015 года выступал санатором тольяттинского «Автовазбанка». В декабре 2017-го он сам попал под финансовое оздоровление. В мае 2018 Регулятор решил выкупить все 100 процентов акций "АВБ" у "ПСБ". Сумма сделки составила всего 1 рубль. Именно до такого значения была уменьшена стоимость пакета бумаг "АВБ" в рамках санации.
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