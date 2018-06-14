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Материалы по теме:

Суд признал Алексея Титова банкротом

Суд признал Алексея Титова банкротом

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал банкротом Алексея Титова. Речь идет о бывшем бенефициаре самарского банка «Солидарность», сыне экс-губернатора региона Константина Титова. С иском о введении процедуры несостоятельности в отношении Титова-младшего обратился известный самарский бизнесмен Сергей Ракитин. Он потребовал вернуть 

31 мая 2018, 11:42
В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»

В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»

Самарец Илья Круговой в в "ФБ" задается вопросом, "а готова ли наша финансовая система к наплыву туристов в Самару, особенно иностранных"? "Вот приспичило мне поменять в субботу наличные евро на рубли - а фиг там... Специально прошел по местному 
30 мая 2018, 06:58
Суд арестовал имущество собственников «Эл Банка»

Суд арестовал имущество собственников «Эл Банка»

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск «Агентства по страхованию вкладов» об аресте имущества 12-и лиц, контролировавших обанкроченный тольяттинский «Эл Банк». Обеспечительные меры наложены на активы стоимостью свыше 5 миллиардов рублей. В апреле АСВ сообщало, что ухудшение финансового положения «Эл Банка» 

25 мая 2018, 05:02
ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов

ЦБ отправит тольяттинский «Автовазбанк» в Фонд плохих активов

Центробанк передаст тольяттинский «Автовазбанк», недавно выкупленный у Промсвязьбанка, в создаваемый Фонд плохих активов. По информации регулятора, на первом этапе компанию АВБ там составят банки «Траст» и «Рост», а также непрофильные активы, в основном связанные с бывшими собственниками ПСБ. Ожидается, что 

24 мая 2018, 02:18
Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Центробанк представил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную ЧМ-2018 по футболу. По данным регулятора, купюры уже доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
22 мая 2018, 05:36
Все акции «Автовазбанка» перешли ЦБ

Все акции «Автовазбанка» перешли ЦБ

Центральный Банк России стал единоличным владельцем «Автовазбанка». Регулятор выкупил все 100 процентов акций тольяттинской финансовой организации у «Промсвязьбанка» (ПСБ), сообщает пресс-служба ЦБ. Сумма сделки составила всего 1 рубль. Именно до такого значения была уменьшена стоимость пакета бумаг АВБ в рамках 

22 мая 2018, 01:58
ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей

ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей

Совет директоров Центробанка разрешил «Агентству по страхованию вкладов» докапитализировать «Промсвязьбанк» на 113,4 миллиарда рублей. Сделка по увеличению капитала пройдёт путём передачи финансовому учреждению облигаций федерального займа на указанную сумму, которые АСВ, в свою очередь, уже получило от ЦБ в обмен 

18 мая 2018, 11:23
Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США

Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после новых санкций США

Агентство Bloomberg подсчитало убытки российских бизнесменов после объявления американского минфина о новых санкциях. В общей сложности за несколько последних дней потеряно 16 миллиардов долларов. 

Владимир Потанин со своим «Норникелем» лишился двух с лишним миллиардов. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов потерял почти полтора 

10 апреля 2018, 02:34
Авиаперевозчики в пролете: российские авиакомпании за год потеряли 10 млрд рублей

Авиаперевозчики в пролете: российские авиакомпании за год потеряли 10 млрд рублей

Убытки российских авиакомпаний в прошлом году увеличились на 17,6%, дойдя до отметки в 10 млрд рублей. Максимальные потери выпадают на внутренние рейсы, которые смогли принести 33 млрд рублей, сообщает "Коммерсант".
По информации Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, операционная прибыль в 23 

6 июня 2017, 11:02
Самарский завод «Авиакор» получил 304 миллиона рублей убытков

Самарский завод «Авиакор» получил 304 миллиона рублей убытков

По итогам 2016 года выручка самарского завода «Авиакор» составила 1 млрд 756 млн рублей. Это почти на 100 млн больше, чем годом ранее, говорится в отчете предприятия на портале раскрытия информации. Чистый убыток увеличился на 21 млн - до 304 

4 мая 2017, 11:25
Эксперты оценили убыточность стадионов для ЧМ-2018

Эксперты оценили убыточность стадионов для ЧМ-2018

Стадионы, возводящиеся к ЧМ-2018, могут оказаться убыточными. Такую информацию со ссылкой на заключения экспертов, подготовленные для профильных ведомств, сообщают федеральные издания. Речь идет о тех объектах, где заказчиком выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг»: 7 из 11 стадионов, в том 

13 февраля 2017, 12:54
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