В России почти в 2,5 раза увеличилось число черных кредиторов. По данным Центробанка, ростовщичеством в прошлом году занимались 965 организаций, а в 2015-м только около 400. Регулятор оперативно передает информацию в Генеральную прокуратуру. Как поясняют эксперты, ужесточение требований в банках и рост закредитованности вынуждает граждан занимать деньги в сомнительных фирмах. Успеху ростовщиков способствует и мягкое наказание за незаконную микрофинансовую деятельность. Сейчас за нее предусмотрен только штраф в размере 50 тысяч рублей.
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МВД и Минфин РФ считают завышенными иск Татьяны Ерилкиной
Татьяна Ерилкина, экс-председатель правления "Волга-Кредит" банка, оправданная по уголовному делу о мошенничестве, требует компенсировать моральный вред за незаконное уголовное преследование. Речь идет о сумме в миллион рублей. Напомним, в прошлом году суд отменил вынесенный ей обвинительный приговор за мошенничество …
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2 марта 2017, 02:09
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В Самаре наложили арест на имущество экс-главбуха «Волжского социального банка»
Арбитражный суд Самарской области наложил арест на имущество бывшего главного бухгалтера и члена правления "Волжского социального банка" Татьяны Гавриловой на сумму 427 млн рублей. С иском о наложении обеспечительных мер обратилось Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас является конкурсным управляющим …
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28 февраля 2017, 04:22
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Госдума одобрила законопроект о разделении банков на универсальные и базовые
Госдума одобрила законопроект о разделении банков на универсальные и базовые. Процедура стартует 1 января 2019 года. Центробанк же начнет выдавать соответствующие лицензии с 1 января 2018-го. Документ разработан на основе идеи ЦБ о пропорциональном регулировании банковского сектора. Деятельность кредитных учреждений …
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27 февраля 2017, 04:08
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В тольяттинском «ФИА-банке» выявили недостачу на 520 млн рублей
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13 февраля 2017, 01:02
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Эксперты сообщили о росте просроченных кредитов по ипотеке на 39%
Эксперты Объединенного кредитного бюро установили, что в 2016 году количество просроченных ипотечных кредитов увеличилось на 39%. Как информирует «Коммерсантъ», их число выросло до 114,1 тыс.. Рост по автокредитам достиг 17%.
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31 января 2017, 01:59
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Крупнейший ипотечный банк посчитал рекордные суммы, сроки и возраст ипотечных заемщиков
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21 декабря 2016, 04:11
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Самарские банки отчитались за ноябрь
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16 декабря 2016, 05:41
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Банковские тенденции: несмотря на общее снижение кредитования в России, самарцы все чаще стали брать в долг
По итогам октября объемы выданных жителям Самарской области средств выросли сразу у пяти региональных банков из девяти. На первом месте "Русфинансбанк", который принадлежит французской группе "Сосьете Дженераль" и специализируется на потребкредитах. На втором - "Газбанк". Замыкает тройку лидеров «Солидарность». Растет …
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1 декабря 2016, 05:47
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Микрофинансовые организации могут стать банками
Вскоре микрофинансовые организации в России могут стать банками с ограниченными возможностями. Соответствующий законопроект подготовили в Центробанке. Согласно документу, микрофинансовой компанией может стать организация с капиталом не менее 70 млн рублей. Подать заявку на регистрацию можно до марта 2017 года. При …
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20 октября 2016, 05:26
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В Тольятти завели уголовное дело на коллектора
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из местных коллекторских агентств по факту порчи имущества в общественных местах, сообщает Генпрокуратура РФ.
Как установили сотрудники ведомства, мужчина в течение недели февраля текущего года, "демонстрируя неуважение к обществу, …
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1 мая 2016, 12:33
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Самарская область попала в ТОП-15 самых преступных регионов России
Портал правовой статистики Генпрокуратуры Российской Федерации опубликовал сведения о количестве зарегистрированных преступлений по регионам страны в 2015 году. Согласно документу, всего за указанный период в Самарской области произошло 49 тысяч 364 преступления. Это 15-й показатель по России. По сравнению …
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6 февраля 2016, 01:32
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В России менять тарифы ОСАГО разрешат лишь раз в год
Правительство России поддержало инициативу об установлении минимального срока действия тарифов по ОСАГО. Центробанк получит право менять их не чаще раза в год. При этом пересмотр стоимости социально значимого продукта должен быть связан с экономическими, а не политическими условиями, отмечают авторы …
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11 сентября 2015, 12:18
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Центробанк не планирует снижать ключевую ставку
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28 июля 2015, 11:34
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Два болгарина получили 7,5 года колонии за махинации с банковскими картами в Самаре
По информации с сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации, двух жителей Болгарии, приехавших в Россию, осудили за воровство реквизитов банковских карт и PIN-кодов. Родственники Митко и Цветомир Димитровы устанавливали на уличных банкоматах «жучки», которые копировали всю необходимую информацию. Затем они создавали …
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19 февраля 2015, 09:16
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Фактами мошенничества с вкладами в самарском банке «Волга-Кредит» займется генеральная прокуратура
Провести прокурорскую проверку деятельности администрации ОАО «Волга-Кредит» банк, Агентства по страхованию вкладов и главного управления Центрального банка по Самарской области генерального прокурора России Юрия Чайку призвал первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев.
В своем депутатском …
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13 февраля 2015, 12:45