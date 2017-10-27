Центробанк понизил ключевую ставку до 8,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. При этом Банк России будет учитывать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели. Инфляция остается вблизи четырех процентов, указано в сообщении.
«Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами. Экономика продолжает расти. Инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным», - сообщает ЦБ.
Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого регулятор будет постепенно переходить от «умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.
Напомним, понижение ключевой ставки на 0,25% стало уже пятым изменением в 2017 году.
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