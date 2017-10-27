С 18 сентября ключевая ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам и готов принимать от них деньги на депозиты, составляет 8,5%. В пятницу регулятор снизил ее на 0,5%.

Напомним, подобное происходит уже далеко не первый раз.

Ранее глава ЦБ …