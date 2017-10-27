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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Материалы по теме:

ЦБ выпустил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

ЦБ выпустил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

С 12 октября Банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Эти купюры более рельефны, специально для удобства слабовидящих граждан. Символы, которые на них изображены, были выбраны по итогам голосования. 200-рублевая банкнота зеленого цвета, на ней 
12 октября 2017, 01:15
12 октября пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей

12 октября пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и гендиректор Гознака Аркадий Ткачук презентуют новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей в четверг, 12 октября. Мероприятие запланировано в формате телемоста, который соединит российскую столицу, Владивосток и Севастополь.
В процессе презентации будет рассказано о 

11 октября 2017, 08:27
СМИ: руководители ЦБ упрашивают клиентов вернуть деньги в «ФК Открытие»

СМИ: руководители ЦБ упрашивают клиентов вернуть деньги в «ФК Открытие»

Центробанк и временная администрация «ФК Открытие» пытаются вернуть в банк деньги клиентов. По данным газеты «Ведомости», к крупным клиентам банка с просьбой вернуть деньги в «ФК Открытие» лично обращались зампред ЦБ Василий Поздышев и замруководителя временной администрации Анна Орленко. 
10 октября 2017, 11:31
«Бинбанк» готовят к санации?

«Бинбанк» готовят к санации?

Собственник «Бинбанка» обратился в ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. О принятом регулятором решении по этому вопросу станет известно в ближайшее время, сообщают федеральные издания.

По данным сайта «Бинбанка», в Самарской области у кредитной 
20 сентября 2017, 12:21
ЦБ снизил ключевую ставку

ЦБ снизил ключевую ставку

С 18 сентября ключевая ставка, по которой Центробанк  предоставляет кредиты коммерческим банкам  и готов принимать от них деньги  на депозиты, составляет 8,5%. В пятницу регулятор снизил ее на 0,5%.
Напомним, подобное  происходит уже далеко не первый раз.
Ранее глава ЦБ 

18 сентября 2017, 04:20
Что будет с ключевой ставкой: прогноз экспертов

Что будет с ключевой ставкой: прогноз экспертов

По мнению экспертов, в конце недели Центробанк снизит ключевую ставку до 8,5 процента. Этот вопрос совет директоров регулятора рассмотрит 15 сентября. К снижению ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, по мнению финансистов, «подталкивает» снижение годовой инфляции до исторического минимума - 

13 сентября 2017, 03:07
Ключевую ставку оставили на уровне 9% годовых

Ключевую ставку оставили на уровне 9% годовых

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 9 процентов годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Инфляция в стране остается вблизи целевого уровня, восстановление экономической активности продолжается, отметили в Совете директоров ЦБ. В то же время краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. 

28 июля 2017, 04:28
ЦБ снизил ключевую ставку

ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк сегодня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 9% годовых. Инфляция сейчас почти достигла целевых 4%. Для сравнения: по итогам января было 5. А к концу года, по прогнозам Минэкономразвития, этот показатель может опуститься до 3,8% - 

16 июня 2017, 03:29
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