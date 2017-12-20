Банк России планирует к 2020 году сократить по всей России более 5200 своих сотрудников, в том числе и в Самаре, говорится в сообщении на портале госзакупок. Регулятор объявил тендер по определению подрядчика, который предоставит услуги по аутплейсменту - оказанию содействия в трудоустройстве работников, высвобождаемых в ходе организационно-штатных мероприятий. Цена контракта - почти 38 млн рублей. Согласно техзаданию, специалистов ЦБ сократят в Москве и 6 территориальных учреждениях: Северо-Западном, Южном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Волго-Вятском. К последнему относится и «Отделение Самара». Предполагается, что в следующем году регулятор уволит 2032 работника, в 2019-м - 1276, в 20-м - 1922. При этом одной тысяче банкиров будет предоставлено индивидуальное сопровождение. Исполнитель должен оказать им психологическую поддержку, провести коммуникационные сессии, помочь с рассылкой резюме и прохождением интервью у нового работодателя.
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