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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку

«Коммерсант» узнал о намерении Центробанка ужесточить ипотеку

От своих источников «Коммерсант» узнал, что ЦБ обеспокоен в связи с намерением АИЖК увеличить к 2020 году объем ипотечного кредитования до 10 трлн рублей. Это более чем в два раза: на данный момент объем ипотек составляет 4,8 триллиона.
Как отмечается, 

21 декабря 2017, 09:33
ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов

ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов

Совет директоров Центробанка в пятницу, 15 декабря, собрался на последнее в 2017 году заседание и снизил ключевую ставка сразу на 50 базисных пунктов - до 7,75% годовых. Это даже больше, чем накануне прогнозировали эксперты. За год такое послабление регулятора уже 

15 декабря 2017, 06:08
ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не 
15 декабря 2017, 12:01
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов

Совет директоров Центробанка сегодня соберется на последнее в этом году заседание. Аналитики ожидают, что ключевая ставка будет снижена сразу на 25 базисных пунктов до 8% годовых.

Этому способствует замедление инфляции в России ниже целевого уровня в 4%. Все это значит, что 

15 декабря 2017, 11:22
Банкиры предложили ЦБ России создать кодекс поведения для банков

Банкиры предложили ЦБ России создать кодекс поведения для банков

Совет Ассоциации банков России заявил Центробанку об актуальности разработки кодекса поведения с целью исключения недобросовестной конкуренции. Об этом рассказали отечественные информагентства со ссылкой главу Ассоциации Георгия Лунтовского.
По его информации, ЦБ в целом положительно оценил возможное введение новшества. Как отметила 

10 ноября 2017, 12:06
Волна сокращений докатилась до самарских вузов

Волна сокращений докатилась до самарских вузов

Армию безработных пополнили сразу 12 сотрудников архитектурно-строительного института, присоединенного к государственному техническому университету. Уволенные преподаватели говорят, что это - только начало.

В самарский центр занятости населения в этот вторник пришли вставать на учет сразу 12 бывших сотрудников архитектурно-строительного института. 
8 ноября 2017, 10:32
Банкиры-нелегалы задержаны в Тольятти

Банкиры-нелегалы задержаны в Тольятти

Самарские силовики задержали группу предполагаемых банкиров-нелегалов. Они, по версии полицейских, незаконно получили доход, превышающий 21 миллион рублей. Такая сумма фигурирует в материалах правоохранительных органов, но возможно она окажется еще больше.  Банковские операции осуществлялись без регистрации и лицензии. При силовой поддержке 

26 октября 2017, 03:32
С АвтоВАЗа уволят 500 человек

С АвтоВАЗа уволят 500 человек

В Тольятти готовятся к очередному массовому сокращению на градообразующем предприятии  - заводе АвтоВАЗ. Там уволят 500 сотрудников предпенсионного возраста, не занятых на основных производствах. Они смогут досрочно уйти  на заслуженный отдых уже этой осенью и при этом воспользоваться  корпоративной программой, 
29 августа 2017, 01:12
Работа в Самаре: кого ждет новая волна сокращений

Работа в Самаре: кого ждет новая волна сокращений

В Самарской области 18 тысяч 400 человек не трудоустроены. При этом уровень безработицы составляет всего 1%. И официально она снижается. Тем временем в регионе грядут новые сокращения. Если верить полномочному представителю президента в ПФО, на Автовазе в ближайшие два года 

19 июля 2017, 08:38
В Самарской мэрии сократят 230 человек

В Самарской мэрии сократят 230 человек

В Самарской мэрии, а именно в самой городской администрации,  департаменте градостроительства и в департаменте управления имуществом  до 30 июня сократят 230 человек. Это почти 17% от нынешней численности  штата. Людям уже начали выдавать уведомления.
Напомним, ранее сообщалось, что число муниципальных 

14 апреля 2017, 03:18
Когда болеют банкиры?

Когда болеют банкиры?

Гектор Сантс, отвечающий в банке Barclays за соблюдение регулирующих норм и отношения с регуляторами, берет отпуск до конца года по причине «измождения и стресса», сообщают "Ведомости". Два года назад с таким же диагнозом ушел в двухмесячный оплачиваемый отпуск генеральный директор 

23 октября 2013, 02:17
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