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Санировать «Бинбанк» будут по новой схеме
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15 декабря 2017, 11:35
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Аналитики ожидают снижения ключевой ставки ЦБ на 25 базисных пунктов
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15 декабря 2017, 11:22
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В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ
Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить резервов на сумму от 100 до 130 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. При этом сам капитал финансового учреждения составляет чуть более 150 миллиардов рублей.
«Это внутренний документ …
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15 декабря 2017, 05:42
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СМИ рассказали о появлении нового вида банковских мошенников
Руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов поведал журналистам, что на российском финансовом рынке активизировались злоумышленники, выдающие себя за юристов. Они сулят возвращение страховки, внесенной клиентом финансового учреждения при подписании кредита. Естественно, "специалисты" требуют за свои услуги немалое денежное вознаграждение.
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14 декабря 2017, 11:28
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«АК Банку» добавили капитала
Бенефициар «АктивКапитал Банка» Григорий Оганесян сделал взнос в уставный капитал кредитного учреждения. Соответствующие сведения опубликованы на портале раскрытия информации. Речь идет о передаче имущества ООО «Лира», которое оценили почти в 594,5 миллиона рублей. Отмечу, Григорий Оганесян является 100% владельцем «Лиры». …
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13 декабря 2017, 04:54
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Стартовал образовательный проект Банка России - повышение финансовой грамотности старшего поколения
Занятия пройдут в 25 регионах страны. В качестве пилотной площадки выбрали Самару. Первая лекция для пенсионеров прошла в экономическом университете.
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31 октября 2017, 02:04
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ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25%
Центробанк понизил ключевую ставку до 8,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. При этом Банк России будет учитывать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели. Инфляция остается вблизи четырех процентов, указано в сообщении.
«Отклонение инфляции …
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27 октября 2017, 03:41
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"Промсвязьбанк" завершил присоединение самарского "Первобанка"
Об этом официально заявили представители кредитного учреждения. С 1-ого июля все отделения "Первобанка" начали работать под новым брендом в привычном для клиентов режиме, говорится в сообщении. Сеть отделений "Промсвязьбанка" в Самарской области увеличится на 16 офисов и будет насчитывать 22 отделения. …
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4 июля 2016, 07:15
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Автовазбанк остался без президента
Полномочия президента Автовазбанка Елены Казымовой прекращены. Соответствующее решение принял совет директоров финансового учреждения. Временно исполняющим обязанности президента назначен член совета и директор департамента кредитования Юрий Фролов. Кто в итоге возглавит банк, пока неизвестно. Кандидатуру топ-менеджера согласовывает Центробанк. Напомним, Автовазбанк находится …
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25 декабря 2015, 03:31
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На присоединении «Автовазбанка» «Промсвязьбанк» заработал 22 миллиона рублей
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14 декабря 2015, 10:03