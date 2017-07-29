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В Самаре на Димитрова столкнулись 6 машин: пассажиры и водители получили травмы
В ночь с пятницы на субботу, с 28 на 29 июля, в Самаре произошло крупное ДТП с большим количеством участников. Пассажиры и водители получили травмы, к счастью обошлось без погибших, передают в группе «ЧП Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
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29 июля 2017, 01:57
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Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию
Сегодня в паблике «ОГИБДД Сызранское» соцсети «ВКонтакте» опубликовали видеоролик, на котором один из сотрудников полиции в гражданской одежде показывал, как нужно действовать водителям во время мелкой автоаварии, а другой комментировал происходящее.
Цель видеоролика - научить водителей оформлять мелкие …
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27 июля 2017, 10:39
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Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек
В криминальные сводки все чаще попадают сообщения про инциденты с участием несовершеннолетних детей. Сотрудники устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М-5 «Урал». Две иномарки столкнулись на 1095-м километре утром в четверг, 27 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился …
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27 июля 2017, 03:36
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Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой
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25 июля 2017, 05:08
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Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?
О курьезной ситуации поведал в "Фейсбуке" тольяттинский спасатель Андрей Дербенев. "В нашу организацию пришел штраф на 5 тысяч рублей, - пишет автор. - Камера зафиксировала нашу "Ниву" со скоростью 206 км/ч …
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25 июля 2017, 09:01
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Под Самарой столкнулись пассажирский автобус и «Газель», медики забрали пассажирку
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20 июля 2017, 03:38
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Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей
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6 июля 2017, 02:44
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Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно
Прокуратура Промышленного района Самары потребовала устранить дефекты дорожного покрытия на нескольких улицах города. После проверки, проведенной совместно с ГИБДД, представители надзорного ведомства обнаружили на участке XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной повреждения в виде выбоин и просадок, размеры которых не …
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23 июня 2017, 02:04
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Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения
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23 июня 2017, 11:15
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Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!
Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.
Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно …
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22 июня 2017, 02:27
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В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo
Тольяттинское АО «Супер-Авто Холдинг» займется выпуском автомобиля Lada Logo. Фирма получила так называемое «Одобрение типа транспортного средства». Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росреестра. Пикап на базе «Нивы» получит двухдверную 4-местную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 …
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9 июня 2017, 03:12
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«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»
Тольяттинский госуниверситет выкупил на аукционе одну из трех существующих опытных моделей «каркасно-модульного автомобиля «Сержант 1200» на базе агрегатов ВАЗ-21213 «НИВА». Сумма сделки составила 398 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. «Сержант 1200» нужен вузу «для последующей модернизации и …
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8 июня 2017, 03:27
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Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»
Росстандарт одобрил выпуск партии из 150 автомобилей «Сталкер». Эта модель была разработана в начале 2000-х тольяттинской компанией «Лада-Тул». Впрочем, в тот период не хватило средств, чтобы наладить массовое производство.
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25 мая 2017, 08:53
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В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека
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20 мая 2017, 06:03
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В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях
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8 мая 2017, 09:54
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В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов
В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.
Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. …
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18 апреля 2017, 01:27
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Самарские чиновники проверят коммерческий транспорт на санитарное состояние
Некоторые самарские коммерческие перевозчики предпочитают экономить на чистоте своего транспорта. Это доставляет много неудобств горожанам, которые пользуются "маршрутками". Особенно это актуально с наступлением весны. Поэтому профильный департамент мэрии совместно с ГИБДД регулярно проводит проверки машин частных автопарков. По поручению главы …
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17 марта 2017, 06:02
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В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли
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14 марта 2017, 06:39
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В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало
Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.
По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница …
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26 февраля 2017, 06:14
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В Тольятти «семерка» перевернула маршрутку с пассажирами, есть фото
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19 ноября 2016, 04:50
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Российские ученые научились управлять скоростью света
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16 сентября 2016, 09:41
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В РФ злостных нарушителей скоростного режима предложили сажать на 15 суток
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8 декабря 2015, 09:16
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Ученые: Человек может быть на 20 лет старее хронологического возраста
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8 июля 2015, 05:35
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Интернет подешевел вчетверо
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29 мая 2014, 11:43