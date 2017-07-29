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Материалы по теме:

В Самаре на Димитрова столкнулись 6 машин: пассажиры и водители получили травмы

В Самаре на Димитрова столкнулись 6 машин: пассажиры и водители получили травмы

В ночь с пятницы на субботу, с 28 на 29 июля, в Самаре произошло крупное ДТП с большим количеством участников. Пассажиры и водители получили травмы, к счастью обошлось без погибших, передают в группе «ЧП Самара | Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
29 июля 2017, 01:57
Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию

Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию

Сегодня в паблике «ОГИБДД Сызранское» соцсети «ВКонтакте» опубликовали видеоролик, на котором один из сотрудников полиции в гражданской одежде показывал, как нужно действовать водителям во время мелкой автоаварии, а другой комментировал происходящее.
 
Цель видеоролика - научить водителей оформлять мелкие 
27 июля 2017, 10:39
Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек

Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек

В криминальные сводки все чаще попадают сообщения про инциденты с участием несовершеннолетних детей. Сотрудники устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М-5 «Урал». Две иномарки столкнулись на 1095-м километре утром в четверг, 27 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился 

27 июля 2017, 03:36
Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой

Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой

В понедельник, 24 июля, под Самарой произошло массовое ДТП. С места аварии в карете скорой помощи увезли двухлетнего малыша. Мальчик находился в детском кресле на заднем сиденье автомобиля «Лада Ларгус».

Авария произошла около двух часов дня на третьем километре дороги Кинель 

25 июля 2017, 05:08
Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?

Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?

О курьезной ситуации поведал в "Фейсбуке" тольяттинский спасатель Андрей Дербенев. "В нашу организацию пришел штраф на 5 тысяч рублей, - пишет автор. - Камера зафиксировала нашу "Ниву" со скоростью 206 км/ч 
25 июля 2017, 09:01
Под Самарой столкнулись пассажирский автобус и «Газель», медики забрали пассажирку

Под Самарой столкнулись пассажирский автобус и «Газель», медики забрали пассажирку

В среду, 19 июля, под Самарой произошло ДТП с участием «Газели» и пассажирского автобуса «ПАЗ». Они столкнулись на 11-м километре дороги Челно-Вершины - Шламка - Нурлат. «Газелью» управлял 57-летний водитель. По версии полицейских, он допустил столкновение с автобусом при обгоне. 

20 июля 2017, 03:38
Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей

Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей

Попали в ДТП - разбирайтесь сами. Уже с начала следующего года сотрудники Госавтоинспекции перестанут выезжать на место аварии, даже если между двумя участниками возникли разногласия, и они не могут решить, кто прав, а кто виноват. Соответствующие поправки внесены в закон 

6 июля 2017, 02:44
Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно

Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно

Прокуратура Промышленного района Самары потребовала устранить дефекты дорожного покрытия на нескольких улицах города. После проверки, проведенной совместно с ГИБДД, представители надзорного ведомства обнаружили на участке XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной повреждения в виде выбоин и просадок, размеры которых не 

23 июня 2017, 02:04
Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

В Самарской области планируется развитие системы видеофиксации. До конца года  в регионе будет установлено около пятисот новых камер наблюдения. В Самаре они появятся на Московском шоссе, улице Ново-Садовой и в районе нового стадиона для ЧМ-2018, сообщили в региональном правительстве. По 

23 июня 2017, 11:15
Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.

Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно 

22 июня 2017, 02:27
В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo

В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo

Тольяттинское АО «Супер-Авто Холдинг» займется выпуском автомобиля Lada Logo. Фирма получила так называемое «Одобрение типа транспортного средства». Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росреестра. Пикап на базе «Нивы» получит двухдверную 4-местную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 
9 июня 2017, 03:12
«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»

«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»

Тольяттинский госуниверситет выкупил на аукционе одну из трех существующих опытных моделей «каркасно-модульного автомобиля «Сержант 1200» на базе агрегатов ВАЗ-21213 «НИВА». Сумма сделки составила 398 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. «Сержант 1200» нужен вузу «для последующей модернизации и 
8 июня 2017, 03:27
Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»

Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»

Росстандарт одобрил выпуск партии из 150 автомобилей «Сталкер». Эта модель была разработана в начале 2000-х тольяттинской компанией «Лада-Тул». Впрочем, в тот период не хватило средств, чтобы наладить массовое производство.
Автоновинка получит 1,7-литровый мотор и 5-ступенчатую АКПП. Внедорожник выполнен на каркасе 

25 мая 2017, 08:53
В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека

Вчера, 19 мая, около 16:35 в Самаре на перекрестке улиц Свободы и Калинина столкнулись «четырнадцатая» с номерами 56 региона и пассажирская «Газель» 38 маршрута. От удара вазовская легковушка получила повреждения передней части, у маршрутки отвалился бампер.

По предварительным данным 
20 мая 2017, 06:03
В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях

Вчера, 7 мая, около 17:00 в районе Кирпичного завода в Сызрани случилось ДТП. На крутом повороте «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на стволах деревьев.
 
По предварительным данным, водитель микрогрузовика выехал из-под железнодорожного моста и пытался уйти 

8 мая 2017, 09:54
В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

В Самаре будут отслеживать телефонные разговоры газелистов

В Самаре стартовала спецоперация «Автобус». Сотрудники ГИБДД начали вылавливать нерадивых водителей «маршруток» и лишать их права перевозить пассажиров.

Кроме классических рейдов, в этом году полицейские стали применять тактику «скрытого патрулирования». Инспектор в гражданском садится в транспорт, как обычный пассажир. 
18 апреля 2017, 01:27
Самарские чиновники проверят коммерческий транспорт на санитарное состояние

Самарские чиновники проверят коммерческий транспорт на санитарное состояние

Некоторые самарские коммерческие перевозчики предпочитают экономить на чистоте своего транспорта. Это доставляет много неудобств горожанам, которые пользуются "маршрутками". Особенно это актуально с наступлением весны. Поэтому профильный департамент мэрии совместно с ГИБДД регулярно проводит проверки машин частных автопарков. По поручению главы 

17 марта 2017, 06:02
В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли

Про необычную форму перевозки автомобиля поведали в группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте". Вазовскую легковушку умудрились затолкать в кузов "Газели". Машина, естественно, вся не поместилась. Ибо микрогрузовичок не для этого предназначен. В итоге почти весь задок "Лады" свисал 
14 марта 2017, 06:39
В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

В Самаре не поделили дорогу маршрутка и трамвай №25: двое пострадало

Авария случилась сегодня, 26 февраля, около 11:00 на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры.

По предварительной сотрудников полиции, 43-летняя водитель трамвая не пропустила микроавтобус, который завершал поворот. В результате вагон врезался в левый бок передка маршрутки. В аварии пострадали предполагаемая виновница 
26 февраля 2017, 06:14
В Тольятти «семерка» перевернула маршрутку с пассажирами, есть фото

В Тольятти «семерка» перевернула маршрутку с пассажирами, есть фото

Сегодня, 19 ноября, утром в Тольятти на пересечении улиц Фрунзе и Революционной произошло ДТП. Как пишет ТЛТгород, там перевернулась маршрутная «Газели» № 100, ехавшей со стороны «Руси» по направлению к Волге.
 
По предварительной версии, ВАЗ-21074 ехал по Фрунзе от 
19 ноября 2016, 04:50
Российские ученые научились управлять скоростью света

Российские ученые научились управлять скоростью света

Ученые из МГУ вместе со специалистами из японского Технологического университета Тойохаши научились контролировать скорость света. Они теперь могут уменьшить ее в 10 раз. Это открытие поможет в разработке световых компьютеров.
Ученые поясняют, что смогли поменять поляризацию света. В итоге ее 

16 сентября 2016, 09:41
В РФ злостных нарушителей скоростного режима предложили сажать на 15 суток

В РФ злостных нарушителей скоростного режима предложили сажать на 15 суток

На автолюбителей, превышающих допустимую скорость на дорогах более чем на 60 км/ч, предложено налагать административный арест на срок до 15 суток. Об этом заявили в комиссии Общественной палаты по безопасности. Там считают, что нынешнее наказание - пятитысячный штраф или лишение 
8 декабря 2015, 09:16
Ученые: Человек может быть на 20 лет старее хронологического возраста

Ученые: Человек может быть на 20 лет старее хронологического возраста

Зарубежные ученые установили - у некоторых людей один год старения идет за три, то есть все мы будем «увядать» не с одинаковой скоростью. У одних людей процессы старения происходят в замедленном режиме, у других – со средней скоростью, у третьих, 
8 июля 2015, 05:35
Интернет подешевел вчетверо

Интернет подешевел вчетверо

За последние 2 года средняя скорость доступа в Интернет в России выросла вчетверо. Стоимость доступа снизилась на столько же.

В I квартале 2014 г. средняя скорость широкополосного доступа, которую предлагали интернет-провайдеры свои абонентам, составляла 45 Мбит/с. В январе - марте 2013 

29 мая 2014, 11:43
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