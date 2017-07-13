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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Незавидная доля: Самарская область остается в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков

Незавидная доля: Самарская область остается в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков

Самарская область продолжает оставаться в лидерах по масштабу проблемы обманутых дольщиков. В регионе 58 недостроев и больше 3 тысяч соинвесторов, оставшихся у разбитого корыта. Как решается их вопрос, и насколько охотно берутся профильные компании достраивать проблемные объекты?
 
Самарец Илья 

12 июля 2017, 06:08
В Самаре дешевеет жилье

В Самаре дешевеет жилье

55 тысяч 683 рубля. Столько в среднем в июне стоил один квадратный метр жилья на самарском вторичном рынке. А это означает, что квартиры дешевеют. Еще в мае единица жилплощади стоила больше на 194 рубля. А по сравнению с прошлым годом 

12 июля 2017, 05:57
Незамороженные цены: Из-за холодного лета стоимость овощей выросла в 1,5 раза

Незамороженные цены: Из-за холодного лета стоимость овощей выросла в 1,5 раза

По причине аномально холодного лета в Российской Федерации потребители столкнулись с множеством проблем, одной из которых оказалось резкое повышение стоимости овощей. Цены поднялись более чем в 1,5 раза, сообщают "Известия".
По словам экспертов, сегодняшняя ситуация на рынке объясняется поздним урожаем. 

7 июля 2017, 10:17
Добавленная стоимость: 12 марок авто изменили российские цены во второй половине июня

Добавленная стоимость: 12 марок авто изменили российские цены во второй половине июня

Как установили российские эксперты, 12 автомобильных марок изменили стоимость своих машин во второй половине июня, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это объясняется как приходом новых моделей, так и изменением комплектаций.
Самые заметные изменения отмечены в линейке BMW. Ценники на 1-ю серию 

5 июля 2017, 03:31
Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Новый цикл программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стартует в июле. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Как отмечается, из правительственного резервного фонда будет направлено дополнительно 2 млрд рублей. Средства предыдущей 

5 июля 2017, 01:18
Повышенный спрос: Десятки московских гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций

Повышенный спрос: Десятки московских гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций

Порядка 60 московских гостиниц завышали цены на проживание перед Кубком конфедераций. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.
Эксперты столичного департамента спорта и туризма на протяжении месяца проверили свыше тысячи гостиниц. В 57 случаях было отмечено завышение цен в 

4 июля 2017, 02:11
В Рощинском разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир

В Рощинском разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир

В военном городке Рощинский разгорелся новый скандал с выселением людей из их квартир. Один из домов признали аварийным и требующим срочного расселения. Местные жители называют это аферой.
О том, что их дом аварийный, жители этой пятиэтажки в поселке Рощинский узнали 

30 июня 2017, 03:06
Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске

Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске

Блогер Роман Сараев сравнивает медиков Новокуйбышевска и 116-го километра. "Я как-то клеймил коммунальщиков 116 км, что они застряли в 90-х по сравнению с прогрессивными новокуйбышевскими коллегами. Теперь имею небольшой опыт общения с медработниками Куйбышевского района г. о. Самара и 
30 июня 2017, 06:00
В Самаре новостройки подешевели на 1,5%

В Самаре новостройки подешевели на 1,5%

Эксперты отмечают снижение цен на новостройки. Квартиры в этом сегменте за лето подешевели на 1,5%, в то время как на рынке «вторички» все стабильно, констатируют аналитики портала N1.

Больше всего цены снизились на новые однокомнатные квартиры в Самарском и Красноглинском районах, 

20 сентября 2016, 10:17
В Самаре подешевели квартиры в новостройках

В Самаре подешевели квартиры в новостройках

По итогам июля новостройки в Самаре, подешевели в среднем на 3 процента, выяснили аналитики портала N1. Сейчас цена квадратного метра в новых домах составляет 51 тысячу 700 рублей, месяц назад он обходился на 500 рублей дороже. При этом средняя квартира 

9 августа 2016, 05:55
Рейтинг: сколько стоит самая дешевая новая «однушка» в Самаре

Рейтинг: сколько стоит самая дешевая новая «однушка» в Самаре

Самара вошла в первую десятку рейтинга городов с самыми дешёвыми новостройками. Исследование провел информационный портал ЦИАН. Самара замыкает список. Наименьшая стоимость однокомнатной квартиры в строящемся доме у нас составляет 900 тысяч рублей. За эту сумму предлагают жильё в одном из 

28 июля 2016, 11:25
Cамарцам предложили придумать названия для двух улиц, есть фото

Cамарцам предложили придумать названия для двух улиц, есть фото

Группа компаний «Финстрой» пригласила всех жителей жилищного комплекса «Новая Самара» принять участие в необычном историческом событии – помочь придумать названия для двух новых улиц на территории микрорайона. Принять участие в конкурсе могут все желающие, проживающие в Красноглинском районе областной столицы. 
28 октября 2015, 10:33
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