Жилье в новостройках становится все более доступным. В июне средняя удельная цена одного квадратного метра в новом доме составляет 48 тысяч 145 рублей, сообщает Самарский областной фонд жилья и ипотеки по результатам проведенного мониторинга рынка недвижимости.
Стоимость с мая снизилась почти на 1 300 рублей, а по сравнению с прошлым годом упала больше чем 5 тысяч. Чаще всего выставляют объявления с однокомнатными квартирами, на треть меньше продается двушек, и еще меньше трешек. Средняя площадь квартиры в новостройке - почти 58 кв. метров.
Если говорить о районах города, то больше всего предложений о продаже поступает из Октябрьского - 41%. Меньше всего - из Куйбышевского - всего 0,03%. Кстати, в последнем самые дешевые квадратные метры. В двухкомнатной квартире - 35 тысяч 111 рублей. Самые дорогие - в однушках Самарского района - 67 тысяч 163 рубля. Как уже рассказывала ТЕРРА, цены падают и на вторичный рынок. Если еще год назад одна единица жилплощади стоила почти 61 тысячу, то в июне 2017-го уже 55 тысяч 683 рубля.
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