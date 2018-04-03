Стоимость 92-го и 95-го бензина с начала года в России выросла на 9 и 12% соответственно. Оптовые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где приобретает горючее половина самарских автозаправок, в конце марта достигли исторического максимума за весь период биржевых торгов с 2012 года. Результат - в апреле цены на бензин могут вырасти на 5-7 рублей. 60% в стоимости литра в рознице составляют акцизы и другие налоги, которые в этом году уже повышены. Эксперты считают, что небольшие сети АЗС вынуждены будут либо поднимать свои расценки, либо закрываться.
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Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре
Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К такому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах России с населением более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из …
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30 марта 2018, 02:23
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К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены
Самарские гостиницы не спешат снижать цены до нормы в преддверии ЧМ-2018. Ростуризм обновил список отелей, которые завышают стоимость услуг на период проведения турнира. По состоянию на третью декаду марта больше всего нарушений отмечено в Санкт-Петербурге, Москве, Калининградской области. Самарская …
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29 марта 2018, 01:02
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Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году
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28 марта 2018, 11:55
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Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае
Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, …
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25 марта 2018, 11:29
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Сызранский железнодорожник украл 120 литров казенного бензина
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Железнодорожника обвиняют в …
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7 февраля 2018, 08:22
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ФАС: увеличение цен на топливо после 1 января 2018 года не ожидается
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19 декабря 2017, 03:31
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50 рублей за литр 95-го
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27 ноября 2017, 06:31
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Акцизы на бензин и дизтопливо поднимутся сразу на 1 рубль с литра
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19 сентября 2017, 05:47