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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Железнодорожника обвиняют в 

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ФАС: увеличение цен на топливо после 1 января 2018 года не ожидается

Ранее эксперты предсказывали повышение цен на топливо, после того как стало известно об увеличении ставки акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 50 копеек в расчете на 1 литр с 1 января 2018 года.

Как пишет ТАСС со ссылкой на 

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19 сентября 2017, 05:47
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