Грядет новая волна роста цен на лекарства, в этот раз на 5-20 %. По прогнозам игроков российского фармрынка, это произойдет уже осенью. Причина - увеличение стоимости зарубежных препаратов, ввозимых в нашу страну.
Больше всего в финансовом эквиваленте в Россию в этом году импортировали медикаментов из Германии - более чем на 800 млн долларов. В лидерах также Франция, Италия, Великобритания и Индия. И пока на отечественном рынке импортные препараты занимают больше 60%.
На 20% в ближайшие месяцы могут вырасти цены на многие медицинские препараты. Зарубежные производители уже сейчас начали повышать стоимость и на готовые лекарства, и на субстанции, из которых изготавливают дженерики - аналоги медикаментов с закончившейся патентной защитой и ставшей общедоступной формулой производства. Самарские продавцы становятся заложниками ситуации. Сейчас в нашем регионе работают около тысячи 600 аптек. 96% из них - частные.
По данным регионального минздрава, осенью в первую очередь подорожают сезонные препараты - от гриппа и простуды. Обычно рост цен составляет 3%. Но это не касается лекарств, входящих в список жизненно необходимых. Таковых более 600.
Галина Егорова, руководитель управления фармации и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Самарской области:
- Они регулируются государством, и повышение возможно только один раз в год - перерегистрация цен. Поэтому в пределах той цены, которая была зарегистрирована на 17-ый год на препараты жизненно необходимые, они повышать не могут просто чисто юридически. 22 Препараты не ЖНВЛП действительно не контролируются государством, и повышение цен в зависимости от условий рынка возможно. Но прогнозировать значительное повышение при снижении покупательской способности, мне кажется, нереально.
На самарском фармрынке обстановка вполне стабильная. С начала года препараты подорожали на 1,3% против 5-ти в целом по России. А те, что списке жизненно необходимых, наоборот подешевели. В других регионах цены выросли.
Алексей Ульянин, финансовый аналитик:
- Если мы говорим про динамику цен на жизненно важные препараты, то в июле месяце цены на них снизились на 0,4%. Естественно, часть недополученной прибыли у владельцев аптечных сетей, возможно, перекладывается на другие группы товаров, и цены растут более активно.
Скорее всего, повышение цен будет непропорциональным, считают эксперты. Больше на самые востребованные препараты и меньше - на мало популярные.
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