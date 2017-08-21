9
56
43
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 5 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарской области растет число заболевших энтеровирусными инфекциями

В Самарской области растет число заболевших энтеровирусными инфекциями

Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Это сезонное явление, которое фиксируется у нас, начиная с июня. За последние 3 месяца к врачам обратились 90 человек с предварительным диагнозом «серозный менингит», это чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Преимущественно заболеваемость 

21 августа 2017, 10:43
В России парфюмерия и косметика могут подорожать в два раза с 2018 года

В России парфюмерия и косметика могут подорожать в два раза с 2018 года

Парфюмерия, косметика и бытовая химия могут подняться в цене с начала 2018 года. Ожидается, что парфюмерам введут акцизные налоги, и стоимость их самой дешевой продукции вырастет в два раза.
По сведениям «Известий», один акциз составит 523 рубля за литр купленного 

18 августа 2017, 10:21
Ударят по пиву: Россиян предупредили о резком росте цен на пенный напиток

Ударят по пиву: Россиян предупредили о резком росте цен на пенный напиток

Стоимость пива в текущем году может заметно подняться по причине неурожая ячменя в ведущих странах-экспортерах. При этом в нашей стране на стоимость пенного напитка окажет влияние прежде всего госрегулирование, полагают эксперты.
Как поясняют специалисты, низкий урожай негативно скажется на всех 

17 августа 2017, 02:10
Цены на лекарства обогнали инфляцию в три раза

Цены на лекарства обогнали инфляцию в три раза

Розничная стоимость лекарств с января этого года выросла больше чем на 7,5%. Этот показатель обогнал инфляцию более чем в три раза. Правда, рост наблюдается на препараты, которые не входят в список жизненно необходимых. Таким образом, по оценке экспертов, аптеки стараются 

8 августа 2017, 02:42
Подорожание медикаментов в России превысило темпы инфляции в 3 раза

Подорожание медикаментов в России превысило темпы инфляции в 3 раза

Розничная стоимость лекарств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в аптеках РФ была увеличена на 7,6% с января этого года, пишут “Известия”.

Росздравнадзор отметил, что текущий рост цен происходит неравномерно и повышение цен для дешевых и 

4 августа 2017, 01:00
Осторожно, обман: у самарцев выманивают деньги за предоставление «бесплатных» медуслуг!

Осторожно, обман: у самарцев выманивают деньги за предоставление «бесплатных» медуслуг!

Областное правительство призывает самарцев проявить бдительность. Жителям региона начали поступать звонки с приглашением поучаствовать в неких федеральных программах по «обследованию населения» и «снижению веса».
 
Граждан заманивают бесплатными услугами и подарками некоторых медикаментов и даже аппаратуры для измерения давления, сахара 

2 августа 2017, 04:01
Кабмин расширил перечень электронных медицинских услуг

Кабмин расширил перечень электронных медицинских услуг

Личный кабинет «Мое здоровье» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) даст возможность россиянам вызвать врача на дом или записаться на диспансеризацию. Постановление об изменении перечня медуслуг, оказываемых в электронной форме, размещено сегодня на официальном сайте кабмина.
Как следует 

21 июля 2017, 12:22
Здоровье или спирт: как отразится на ценах новая инициатива Минфина

Здоровье или спирт: как отразится на ценах новая инициатива Минфина

Целый перечень пищевой, фармацевтической и парфюмерной продукции, а также бытовая химия и средства личной гигиены в скором времени могут заметно подорожать. Минфин России предложил ужесточить правила производства и продажи любых спиртосодержащих товаров. Фабрики и магазины должны внедрить у себя единую 

19 июля 2017, 03:14
В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

В ЦБ предупредили о продолжении роста цен из-за холодов

Из-за аномальных для этого времени года метеоусловий в Российской Федерации в ближайшее время сохранится рост цен на фрукты и овощи. Об этом информирует ЦБ со ссылкой на доклад "О чём говорят тренды".
Как отмечается, темп роста цен на плодоовощную продукцию 

13 июля 2017, 09:16
Психологический барьер: Средняя цена литра бензина Аи-95 в России превысила 40 рублей

Психологический барьер: Средняя цена литра бензина Аи-95 в России превысила 40 рублей

Цена литра бензина марок Аи-92 и 95 заметно поднялась во многих российских регионах в последние дни. Ситуацию анализируют отечественные СМИ со ссылкой на мониторинг Минэнерго.
Средняя цена литра Аи-95 выросла на 9 копеек, преодолев барьер в 40 рублей. Аи-92 прибавил 

15 июня 2017, 12:10
Самарца судят за продажу чудо-таблеток

Самарца судят за продажу чудо-таблеток

Советский районный суд Самары начал рассмотрение уголовного дела ранее судимого Дмитрия Юнгова, который торговал "чудодейственными" таблетками и обещал излечить пенсионеров от всех болезней. Молодого человека обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, в прошлом году он ходил по квартирам и предлагал 

9 июня 2017, 03:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна