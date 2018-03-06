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Материалы по теме:

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» отреагировал на скандал со срывом спектакля в Самаре. По его словам, труппа вернется в столицу в пятницу, и только после этого руководство приступит к разбирательству инцидента.

«Сам я не был на гастролях в Самаре. 
9 марта 2018, 09:38
Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Актер Михаил Ефремов отреагировал на скандальную новость о том, он вышел на сцену в Самаре в пьяном состоянии. Он категорически это отрицают и говорирт, что зрители просто «не догоняют».

«Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют», цитирует Ефремова сайт 
9 марта 2018, 07:11
Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Президент России Владимир Путин покинул Самару. Очевидцы засняли видео, как глава государства сел в вертолет, стоявший на поле стадиона «Торпедо». Ролик выложил портал
7 марта 2018, 08:12
Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

7 марта 2018, 06:09
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная 
7 марта 2018, 04:22
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область

Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в Самару вечером 6 марта. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru. В рамках визита главы государства запланированы несколько мероприятий.

Владимир Путин проведет в Самаре заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем будут подведены 
6 марта 2018, 11:32
28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

28 миллиардов рублей получит ПАО «Кузнецов» от ОДК за 2 года

Самарское предприятие – ПАО «Кузнецов» в ближайшие два года получит от ОДК 28 миллиардов рублей. Ранее 10 миллиардов рублей уже вложены в развитие и модернизацию производства, сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Эта информация была озвучена в понедельник, 5 

6 марта 2018, 04:21
Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года,  откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров. 

Медицинское учреждение,  рассчитанное на 250 посещений в день, уже  сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. 

24 января 2018, 12:25
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации

Депутат Госдумы Николай Герасименко внес на рассмотрение парламента законопроект, который обязывает руководство больниц обеспечивать возможность родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. По его словам, в действующих документах такая возможность не оговаривается. По сути, разрешение на посещение пациентов родственниками сейчас является 
11 января 2018, 10:48
В блогах: «Без гемодиализа я проживу не больше недели»

В блогах: «Без гемодиализа я проживу не больше недели»

Почему в Самарской области отменили "дорожные деньги" для инвалидов? С этим вопросом к властям региона обратился через "Фейсбук" житель Кинель-Черкасс Виталий Ковригин. "Я, как инвалид 1-й группы, получал "дорожные деньги" в соцслужбе для проезда к месту прохождения гемодиализа. Эта 
1 ноября 2017, 09:38
В ноябре в Самаре откроют новый центр для пациентов с больными почками

В ноябре в Самаре откроют новый центр для пациентов с больными почками

Центр гемодиализа в Самаре примет первых пациентов уже в ноябре, сообщили  в областном правительстве. Действующее отделение больницы имени Середавина, построенное более 40 лет назад, уже не вполне отвечает современным требованиям. Площадь нового центра почти 5000 метров. Его построили в рамках 

24 октября 2017, 05:29
В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России

В Самарской области уровень заболеваемости туберкулезом в 1,5 раза выше, чем в среднем по России

И это несмотря на то, что последние 3 года в регионе данный показатель упал на 12%. Сейчас на учете стоит более 5 тысяч человек. Медпомощь получают не только больные этим недугом, но и те, с кем они контактировали - в 

22 марта 2017, 04:54
В России растет число онкобольных

В России растет число онкобольных

В Самарской области на учете стоят 85 тысяч человек. Ежегодно диагноз "рак" ставится 15-ти тысячам жителей нашего региона.
Самым распространенным среди онкологических заболеваний является рак кожи. Им болеет каждый 10 пациент самарского онкоцентра. В течение года такой диагноз ставят примерно 

2 декабря 2016, 06:25
Ученые: Бактерии-камикадзе помогут бороться с раком

Ученые: Бактерии-камикадзе помогут бороться с раком

Американские ученые создали несколько новых типов бактерий, готовых эффективно бороться с раком. Этот метод может свести к минимуму риск повреждения здоровых клеток при лечении раковых опухолей традиционными препаратами.
Суть нового терапевтического метода в том, что бактерия изначально запрограммирована на борьбу 

23 июля 2016, 10:02
Поможем экс главному тренеру «Крыльев»!

Поможем экс главному тренеру «Крыльев»!

Экс главному тренеру футбольного клуба «Крылья Советов» Аверьянову Александру Николаевичу требуется онкологическое лечение в Германии. Поможем легендарному тренеру! Номер карты Сбербанка: 639 002 389 017 766 916.

Получатель - Аверьянов А.Н.

 
19 апреля 2016, 04:42
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