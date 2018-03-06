В Самаре на 6-й просеке открылся новый центр восстановительного лечения. Это результат взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. На запуск центра инвестор проекта - компания «Синко» потратила почти 200 миллионов рублей. Взамен получил право долгосрочной аренды земельного участка сроком на 49 лет.
«Президент поставил задачу, чтобы наша страна попала в группу «80+», когда средний возраст граждан превышает 80-летний. В этом направлении уже есть серьезные успехи. Только за 17 лет в XXI веке в Самарской области продолжительность жизни увеличилась на восемь лет», - сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
В структуре центра как детская, так и взрослая поликлиники. Кроме того, здесь можно будет пройти и госпитализацию. Получать современную медицинскую помощь возможно как на платной, так и на безвозмездной основе. Этот момент был одним из главных в этом совместном проекте региональных властей и бизнеса. Согласно концессионному соглашению, половина коечного фонда может быть занята по ОМС, отметил гендиректор ОАО «Синко» Эдуард Мнацнакян.
За год этот центр сможет оказать медицинскую помощь примерно 4,5 тысячи пациентов. Около полутора тысяч из них смогут пройти здесь госпитализацию и восстановительное лечение.
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