Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составит сразу 6%. При этом аналитики отмечают, что не за горами старт весенней посевной кампании, когда повышенный спрос на топливо аграриев может разогнать увеличение его стоимости.
По подсчетам экспертов, литр на автозаправках области каждый месяц дорожает на 30-50 копеек. При этом розничные сети сетуют, что из-за роста акцизов на бензин и строгого контроля регулятора рынка за ценами продажа топлива стала почти убыточной.
С 2015 по 2017 год акциз на бензин «Евро-5» вырос примерно до 3 руб. за литр, а налог на добычу полезных ископаемых в январе 2017 года достиг около 6 руб. с литра. При этом оптовые цены в прошлом году увеличились на четверть, а розничные - на 5%. Ряд крупных нефтеперерабатывающих холдингов, собирается расстаться снизкоприбыльными заправками. На днях ЛУКОЙЛ сообщил, что собирается избавиться чуть ли не от трети своих станций
Михаил Гришин, зам. финансового директора сети АЗС "Кедр" г.о. Самара:
«Пока сейчас доходит этот продукт до конечного потребителя и самой АЗС, наценка становится все меньше и меньше. В некоторых случаях и в убыток приходится работать. Наблюдается значительный скачок цен по оптовой торговле, и в первую очередь за счет наценки производителя. Рост будет, вопрос - какой. Все равно наблюдаем на постоянной основе нет-нет, да и повышение цен, а вот по поводу резкого роста – прогнозировать, повторюсь, сложновато».
Аналитики полагают, что дополнительно разогнать стоимость литра - может грядущий старт весенних полевых работ, и как следствие - повышенный спрос на топливо.
Алексей Попов, зам. председателя правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:
«Под урожай текущего года активно проведена подготовка 1 млн. 100 тыс. гектар. Что соответствует уровню прошлого года. Соответственно общая посевная площадь на 2017 год составит более 2 миллионов гектар. Принимаются усилия по включению в оборот земель, в том числе за счет ранее не используемой пашни».
Не исключено, что уже этой весной литр 95-го перешагнет психологическую отметку в 40 рублей. И пойдет дальше. А это неизбежно отразится на стоимости потребительских товаров.
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