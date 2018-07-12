Специалисты «Avito Недвижимость» проанализировали текущее состояние рынка краткосрочной аренды жилья в Самаре. После того, как 7 июля в городе прошел последний матч чемпионата мира по футболу, он упал по всем показателям: по сравнению с началом мундиаля цена упала на 55%, а спрос – на 46%. Для того, чтобы снять квартиру на одну ночь, сейчас нужно отдать около 2 982 рублей.
Сильнее среди городов ЧМ подешевело жилье только в Волгограде (-89%) и Екатеринбурге (-67%). В Сочи, где начался курортный сезон, цена выросла на 2%.
По данным «Avito Недвижимость», на последней неделе Чемпионата средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в Самаре снизилась по сравнению с 1 июня на 58%.
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