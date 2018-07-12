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Чем обернется для самарцев «дачная» реформа

Чем обернется для самарцев «дачная» реформа

Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. 

 

Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с 

10 июля 2018, 11:40
Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области

Рост цен на бензин почти прекратился в Самарской области

Цены на бензин почти перестали ползти вверх в Самарской области, следует из отчета еженедельного мониторинга Самарастата. По информации ведомства, за прошлую неделю, со 2 по 9 июля, бензин АИ-98 в регионе подорожал на 0,8 процента, зато стоимость АИ-92, АИ-95 и 

10 июля 2018, 05:28
Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

Риелтор обманом выманил у дольщиков 150 тысяч рублей в Самарской области

В Самарской области завели уголовное дело в отношении директора одного из агентств недвижимости. Этого человека подозревают в мошенничестве с деньгами дольщиков многоквартирного дома в Похвистнево.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2015-2016 годах риелтор обманывал участников долевого строительства 
9 июля 2018, 02:08
Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму

Туроператоры снизили цены на отдых в Крыму

Стоимость пакетных туров на отдых в Крыму снижается. Об этом заявил глава комитета  по санаторно-курортному комплексу и туризму в местном парламенте Алексей Черняк. По его словам, средняя цена отдыха на полуострове по сравнению с концом июня упала на 8 тысяч рублей. При 
5 июля 2018, 10:46
За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре

За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре

В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов 

4 июля 2018, 11:53
Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре

Роспотребнадзор рассказал о гостиницах, которые завышают цены на свои услуги в Самаре

Управление Роспотребнадзора  по Самарской области продолжает проверять гостиницы на предмет того, как они соблюдают постановление правительства  страны о государственном регулировании цен на их услуги во время мундиаля. Только за последнюю неделю работники надзорного ведомства проверили 210 точек размещения постояльцев. Оказалось, 

29 июня 2018, 01:44
Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля

Сколько квартиры в новостройках будут стоить после 1 июля

Российские застройщики готовятся к повышению цен на квартиры в новостройках. В частности, столичные эксперты начнут менять ценники уже с 1 июля, когда в силу вступит новый закон о долевом строительстве. Как уже рассказывала «ТЕРРА», он предполагает ужесточение контроля за девелоперами. 

28 июня 2018, 08:01
В Испании продается особняк с бассейном, в котором расписался Пабло Пикассо

В Испании продается особняк с бассейном, в котором расписался Пабло Пикассо

В престижном районе Пуэрто-Банус в испанской Марбелье выставлен на продажу шикарный особняк. Вилла когда-то принадлежала знаменитому испанскому танцору фламенко Антонио Руису Солеру, близкому другу Пабло Пикассо. Художник даже расписался на дне бассейна, превратив имение в уникальный памятник культуры.

Сейчас 
3 мая 2018, 04:35
В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг

В аэропорту «Курумоч» заработал каршеринг

Популярная в столице услуга каршеринга пришла в Самарскую область. С 7 февраля ею могут пользоваться пассажиры аэропорта «Курумоч», заключившего договор с одним из операторов. Прибывающие в воздушную гавань люди могут забронировать и оплатить автомобиль через мобильное приложение или сайт во 

8 февраля 2018, 03:01
Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно условиям аукциона, максимальная цена контракта должна составить 744,8 тысячи рублей. Животные будут использоваться в течение полугода: с апреля по сентябрь 2018 года. Правоохранители предъявляют к лошадям 

8 февраля 2018, 09:45
Аренда однокомнатных квартир дорожает по всей России

Аренда однокомнатных квартир дорожает по всей России

Однокомнатные квартиры остаются самыми востребованными на рынке арендного жилья в России. Стоимость их съема по итогам 2017 года выросла, в среднем, на 1,4% и составляет 15,3 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводятся в исследовании онлайн-сервиса объявлений Domofond.ru. Анализ проводился 
19 января 2018, 10:14
Аренда земли, где размещаются охотугодья, может вырасти в цене в сотни тысяч раз

Аренда земли, где размещаются охотугодья, может вырасти в цене в сотни тысяч раз

Аренда земли, на которой сейчас размещаются охотугодья, может вырасти в цене в сотни тысяч раз. Соответствующее постановление готовится подписать премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Если сейчас гектар леса с сопутствующими постройками стоит всего 3 копейки, то уже в ближайшее время эта 

17 октября 2017, 06:10
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