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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Цены на бензин в Самаре оказались самыми высокими в ПФО

Цены на бензин в Самаре оказались самыми высокими в ПФО

Непрерывно растущей статьей расходов в бюджете самарских автомобилистов традиционно является топливо. По данным Росстата, в столице губернии самый дорогой бензин среди крупнейших городов Приволжского федерального округа. Средняя стоимость литра в июле равнялась 38 рублям 11 копейкам. При этом цена бензина 

8 августа 2017, 05:02
Подорожание медикаментов в России превысило темпы инфляции в 3 раза

Подорожание медикаментов в России превысило темпы инфляции в 3 раза

Розничная стоимость лекарств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в аптеках РФ была увеличена на 7,6% с января этого года, пишут “Известия”.

Росздравнадзор отметил, что текущий рост цен происходит неравномерно и повышение цен для дешевых и 

4 августа 2017, 01:00
В Самаре может подорожать новое жилье

В Самаре может подорожать новое жилье

Цены на квартиры в самарских новостройках могут вырасти. И это при том, что в последние месяцы квадратные метры только дешевели. По мнению экспертов, на это могут повлиять сразу несколько факторов. Во-первых, объемы выдачи ипотеки в России выросли до рекордных показателей 

4 августа 2017, 10:33
Осторожно, обман: у самарцев выманивают деньги за предоставление «бесплатных» медуслуг!

Осторожно, обман: у самарцев выманивают деньги за предоставление «бесплатных» медуслуг!

Областное правительство призывает самарцев проявить бдительность. Жителям региона начали поступать звонки с приглашением поучаствовать в неких федеральных программах по «обследованию населения» и «снижению веса».
 
Граждан заманивают бесплатными услугами и подарками некоторых медикаментов и даже аппаратуры для измерения давления, сахара 

2 августа 2017, 04:01
Доходы граждан России снизились на 20 процентов за последние 3 года

Доходы граждан России снизились на 20 процентов за последние 3 года

Как пишет “Лента.ру” со ссылкой на доклад ВШЭ «Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», реальный заработок российских граждан упал на 19,2 процента за период с октября 2014 года по май 2017 года.

Также и реальный размер пенсий 

2 августа 2017, 03:56
Кабмин расширил перечень электронных медицинских услуг

Кабмин расширил перечень электронных медицинских услуг

Личный кабинет «Мое здоровье» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) даст возможность россиянам вызвать врача на дом или записаться на диспансеризацию. Постановление об изменении перечня медуслуг, оказываемых в электронной форме, размещено сегодня на официальном сайте кабмина.
Как следует 

21 июля 2017, 12:22
Здоровье или спирт: как отразится на ценах новая инициатива Минфина

Здоровье или спирт: как отразится на ценах новая инициатива Минфина

Целый перечень пищевой, фармацевтической и парфюмерной продукции, а также бытовая химия и средства личной гигиены в скором времени могут заметно подорожать. Минфин России предложил ужесточить правила производства и продажи любых спиртосодержащих товаров. Фабрики и магазины должны внедрить у себя единую 

19 июля 2017, 03:14
Прозрачная медицина: Российские медучреждения будут проверять по-новому

Прозрачная медицина: Российские медучреждения будут проверять по-новому

Появилось постановление, согласно которому со следующего года при осуществлении плановых проверок в сфере медицины будут использоваться специальные проверочные листы.
Согласно замыслам авторов инициативы, с началом работы новых правил при госконтроле в сфере медицинской деятельности и обращения лекарственных препаратов и медицинских 

18 июля 2017, 02:07
Электронные больничные начнут выдавать по всей России с июля

Электронные больничные начнут выдавать по всей России с июля

Электронные больничные листы можно будет получить во всех регионах Российской Федерации с 1 июля. По словам главы кабмина, эта практика более удобна как для медработников, так и для пациентов.
Данная процедура даст возможность провести требуемое оформление более оперативно, а у 

20 июня 2017, 12:05
Самарца судят за продажу чудо-таблеток

Самарца судят за продажу чудо-таблеток

Советский районный суд Самары начал рассмотрение уголовного дела ранее судимого Дмитрия Юнгова, который торговал "чудодейственными" таблетками и обещал излечить пенсионеров от всех болезней. Молодого человека обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, в прошлом году он ходил по квартирам и предлагал 

9 июня 2017, 03:57
17 наименований лекарств в самарских аптеках оказались поддельными

17 наименований лекарств в самарских аптеках оказались поддельными

В аптеках Самарской области продавали поддельные лекарства. За последний год выявлено 17 наименований фальшивых препаратов, сообщили сотрудники Росздравнадзора участникам координационного совещания по противодействию коррупции, которое прошло в формате совместного заседания региональных антинаркотической и комиссии по противодействию коррупции. Поддельные препараты уничтожены. 

1 июня 2017, 10:00
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