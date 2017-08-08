Розничная стоимость лекарств с января этого года выросла больше чем на 7,5%. Этот показатель обогнал инфляцию более чем в три раза. Правда, рост наблюдается на препараты, которые не входят в список жизненно необходимых. Таким образом, по оценке экспертов, аптеки стараются возместить понесенные финансовые затраты.
Алексей Ульянин, финансовый аналитик, к.э.н.:
- Часть недополученной прибыли у владельцев аптечных сетей, возможно, перекладывается на другие группы товаров, и цены растут более активно.
Объективная причина (и очень существенная, на мой взгляд) является основной в росте цен: из всех препаратов, которые продаются, только треть производят в России. Но даже эта треть производится из иностранных субстанций.
В дальнейшем, по оценкам аналитиков, рост стоимости лекарств продолжится вместе с укреплением курса доллара и евро и к концу года может превысить 10%.
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