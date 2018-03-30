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Трехлетний мальчик утонул в бане на Алма-Атинской в Самаре
В Самаре в бане на улице Алма-Атинской погиб 3-летний ребенок. Мальчик утонул в бассейне 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Самара». По данным издания, инцидент произошел около часа дня. Малыш был в бане вместе со своим отцом. Мужчина спасти …
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30 марта 2018, 12:48
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Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая
В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, …
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30 марта 2018, 10:37
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Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары
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29 марта 2018, 03:13
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В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт
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29 марта 2018, 09:02
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К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены
Самарские гостиницы не спешат снижать цены до нормы в преддверии ЧМ-2018. Ростуризм обновил список отелей, которые завышают стоимость услуг на период проведения турнира. По состоянию на третью декаду марта больше всего нарушений отмечено в Санкт-Петербурге, Москве, Калининградской области. Самарская …
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29 марта 2018, 01:02
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Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году
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28 марта 2018, 11:55
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Самый дорогой внедорожник в мире поступил в продажу в Китае
Новое детище китайского автопрома может по праву считаться самым дорогим внедорожником в мире. На рынок Поднебесной вышел автомобиль Karlmann King стоимостью в 1,56 миллиона фунтов Стерлингов. Или фантастические 125 617 000 рублей по текущему курсу, сообщает Daily Mail. Естественно, …
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25 марта 2018, 11:29
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Ростуризм вновь нашел завышение цен к ЧМ-2018 в отелях Самарской области
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14 марта 2018, 04:17
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Еще более 500 млн выделят на покупку жилья детям-сиротам Самарской области
В Самарской области на покупку жилья детям-сиротам дополнительно выделят 523 миллиона рублей. Средства были перераспределены между муниципалитетами на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике в Самарской губернской думе. Комитет рекомендовал принять соответствующие поправки в региональный бюджет …
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27 февраля 2018, 01:26
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Реновация Старой Самары откладывается
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26 февраля 2018, 01:03
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Самара может столкнуться с дефицитом жилья
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21 февраля 2018, 02:26
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Дмитрий Азаров вручил детям-сиротам ключи от новых квартир в Самаре
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20 февраля 2018, 01:41