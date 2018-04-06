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Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре
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6 апреля 2018, 01:11
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К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей
Самара потратит два миллиона рублей на аренду биотуалетов для ЧМ-218, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя на оказание услуг по сбору и вывозу канализационных отходов посредством установки данных санитарных объектов, объявил департамент городского хозяйства и экологии.
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6 апреля 2018, 12:59
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ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре
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6 апреля 2018, 11:49
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Прямые авиарейсы 1 мая свяжут Волгоград и Самару
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6 апреля 2018, 11:16
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Цена литра бензина в России бьет рекорды
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3 апреля 2018, 02:30
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Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре
Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К такому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах России с населением более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из …
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30 марта 2018, 02:23
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К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены
Самарские гостиницы не спешат снижать цены до нормы в преддверии ЧМ-2018. Ростуризм обновил список отелей, которые завышают стоимость услуг на период проведения турнира. По состоянию на третью декаду марта больше всего нарушений отмечено в Санкт-Петербурге, Москве, Калининградской области. Самарская …
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29 марта 2018, 01:02
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Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году
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28 марта 2018, 11:55
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В Самаре закрываются речные маршруты
С понедельника, 23 октября, в Самаре закроется целый ряд маршрутов речного транспорта. В частности, пассажирские суда перестанут ходить до пристаней Зольное, Богатырь, Гаврилову Поляну, Подгоры и Солнечная поляна. По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, уже закрыты Пляж Фрунзе, Осипенко, Зеленая …
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20 октября 2017, 09:03
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На переправе Октябрьский спуск – Рождествено ввели дополнительный рейс
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19 июля 2017, 11:55
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В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо
Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, …
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20 июня 2017, 07:57
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Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге
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4 мая 2017, 07:50