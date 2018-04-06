3
41
57
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 5 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
17 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, из-за нескольких дорожных происшествий было нарушено движение 
6 апреля 2018, 01:11
К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей

Самара потратит два миллиона рублей на аренду биотуалетов для ЧМ-218, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя на оказание услуг по сбору и вывозу канализационных отходов посредством установки данных санитарных объектов, объявил департамент городского хозяйства и экологии.
6 апреля 2018, 12:59
ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, в центре города встали трамваи. Причина – 
6 апреля 2018, 11:49
Прямые авиарейсы 1 мая свяжут Волгоград и Самару

Прямые авиарейсы 1 мая свяжут Волгоград и Самару

В Самаре откроют прямые авиарейсы в Волгоград. Вылеты будут два раза в неделю, по вторникам и субботам. Это направление будет обслуживать авиакомпания UTair («ЮТэйр»). Пассажиров будут перевозить на самолетах ATR-72-500. Первый вылет из самарского аэропорта «Курумоч» в Волгоград намечен на 
6 апреля 2018, 11:16
Цена литра бензина в России бьет рекорды

Цена литра бензина в России бьет рекорды

Стоимость 92-го и 95-го бензина с начала года в России выросла на 9 и 12% соответственно. Оптовые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, где приобретает горючее половина самарских автозаправок, в конце марта достигли исторического максимума за весь период 

3 апреля 2018, 02:30
Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на новые квартиры и «вторичку» сравнили в Самаре

Цены на квартиры в самарских новостройках на 16 процентов ниже, чем на вторичном рынке. К та­кому выводу пришли эксперты портала Domofond.ru, проанализировав статистику в 70 городах Рос­сии с населе­нием более 250 тысяч человек. Исследование показало, что в 54 из 
30 марта 2018, 02:23
К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены

К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены

Самарские гостиницы не спешат снижать цены до нормы в преддверии ЧМ-2018. Ростуризм обновил список отелей, которые завышают стоимость услуг на период проведения турнира. По состоянию на третью декаду марта больше всего нарушений отмечено в Санкт-Петербурге, Москве, Калининградской области. Самарская 
29 марта 2018, 01:02
Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году

Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году

Власти Самары рассказали о стоимости проезда в городском общественном транспорте в 2018 году. Повышения не планируется.

«Изменения стоимости проезда в общественном транспорте Самары в 2018 году не планируется: 25 рублей при оплате наличными, стоимость поездки по транспортной карте жителя Самары – 

28 марта 2018, 11:55
В Самаре закрываются речные маршруты

В Самаре закрываются речные маршруты

С понедельника, 23 октября, в Самаре закроется целый ряд маршрутов речного транспорта. В частности, пассажирские суда перестанут ходить до пристаней Зольное, Богатырь, Гаврилову Поляну, Подгоры и Солнечная поляна. По сообщению Самарского речного пассажирского предприятия, уже закрыты Пляж Фрунзе, Осипенко, Зеленая 

20 октября 2017, 09:03
На переправе Октябрьский спуск – Рождествено ввели дополнительный рейс

На переправе Октябрьский спуск – Рождествено ввели дополнительный рейс

С 20 июля в Самаре, от Октябрьского спуска до Рождествено, организуют дополнительные вечерние рейсы. Об этом сообщает речная пригородная пассажирская компания. Судно будет отправляться в 19:00 из Рождествено и в 24:00 уходить обратно.

Расписание других рейсов - на таблице: 
19 июля 2017, 11:55
В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

В блогах: как добрых и вежливых самарцев превращают в стадо

Блогер eirc63 рассказывает, как на выходных съездил в Ширяево. "Туда ехали на "омике", обратно решили уехать на "Восходе", - пишет автор. "Подходим в полдвенадцатого к кассе, занимаем очередь. Все умиротворенные, добрые и вежливые, человек 30-40. Время идет, уже 11:55, 
20 июня 2017, 07:57
Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

С 6 мая в Самарской области планируют запустить речные пассажирские перевозки по Волге из Самары в Тольятти. По маршруту будет курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Восход». Время в пути составит примерно два с половиной часа. По предварительной информации, билет 
4 мая 2017, 07:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх