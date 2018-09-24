В Самаре стали продавать меньше квартир. Число выставленных на продажу единиц жилья упало сразу на треть - с 7700 до 5300 штук. По сравнению с июлем средняя удельная цена квадратного метра на вторичном рынке Самарской области снизилась на 2,5% - до 47 630 рублей. Таковы данные содержатся в последнем отчете областного фонда жилья и ипотеки. Самая высокая средняя цена квадрата традиционно отмечается в Самаре - 58 983 рублей. Самая низкая - в Октябрьске: 23 137 рублей. Речь идет об усредненной стоимости, независимо от места расположения, типа жилья и количества комнат. Результаты мониторинга демонстрируют нестабильность ситуации на рынке вторичной недвижимости, отмечают в СОФЖИ. В целом по губернии, несмотря на разнонаправленное движение в отдельные периоды, динамика средней удельной цены предложения к аналогичному периоду прошлого года - августу 2017-го - носила положительный характер, и составила 3,5 тысячи рублей или 8 процентов.
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