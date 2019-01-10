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«АвтоВАЗ» вышел с каникул

«АвтоВАЗ» вышел с каникул

В среду, 9 января, «АвтоВАЗ» возобновил работу после новогодних каникул. Тольяттинский автогигант остановил конвейер 26 декабря; часть сотрудников, не занятых на основных производствах, трудилась до 29-го числа. По итогам прошлого года компания продала в России около 360 тысяч автомобилей. Это 
10 января 2019, 09:15
«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички

«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички

«Самарская пригородная пассажирская компания» запустила с 9 января дополнительные электропоезда от Самары до платформы Водинская в поселке Новосемейкино. От самарского жд-вокзала электрички будут отправляться по будням в 09:57 и 16:40. В обратном направлении - только в 14:03. Как объясняют в 
10 января 2019, 08:34
Сызранца прирезали под бой курантов

Сызранца прирезали под бой курантов

В Сызрани возбуждено уголовное дело из-за убийства 34-летнего местного жителя. По информации правоохранителей, мужчина был убит 1 января на Образцовской площадке. По версии следствия, на улице Циолковского 32-летняя женщина повздорила со своим знакомым, схватилась за нож и нанесла своей жертве 
10 января 2019, 08:19
В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина

В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина

Сотрудники УФСБ России по Самарской области вычислили канал поставок крупных партий наркотиков, организованный членами транснационального преступного сообщества. Запрещенные вещества поступали из одной из республик Средней Азии. Силовикам удалось задержать члена преступного сообщества, 34-летнего гражданина другого государства, который перевозил героин транзитом 
9 января 2019, 09:13
С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 
29 декабря 2018, 02:06
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

В Самарской области зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. По данным Самарастата, за неделю, с 17 по 24 декабря, они подорожали почти на 4,5 процента, на предыдущей семидневке - на 5,5, а в первую неделю декабря - сразу на 
25 декабря 2018, 10:07
В Самарской области дорожает газ

В Самарской области дорожает газ

Новые тарифы на газ в Самаре в 2019 году.
 
При отсутствии прибора учета:

До 1.01.2019 г.                              С 1.01.2019 г. 
Плита + ЦО с ГВС - 94,38      
25 декабря 2018, 09:55
За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене

За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене

По итогам ноября средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости на вторичном рынке в Самарской области составила чуть больше 46 тысяч рублей. Такие данные приводит СОФЖИ. Его специалисты проанализировали 12 тысяч 777 уникальных предложений. На первом месте оказалась Самара, здесь в 
19 декабря 2018, 08:35
В России снова подорожает бензин?

В России снова подорожает бензин?

Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, которые подписали соглашение о заморозке цен. Речь идет о документе, появившемся в начале ноября. В ситуацию вмешалась ФАС по просьбе Российского топливного союза.

Таким 
30 ноября 2018, 10:21
Как в России изменится цена на бензин после Нового года

Как в России изменится цена на бензин после Нового года

По итогам октября цены на бензин выросли на 0,4% - это данные Росстата, а за 9 месяцев текущего года топливо подорожало в общей сложности на 9 с лишним процентов. Самые резкие скачки были зафиксированы весной и в начале лета. Так, 
7 ноября 2018, 07:44
Российское правительство договорилось с нефтяниками

Российское правительство договорилось с нефтяниками

Российское правительство договорилось с нефтяниками о том, что они продолжат сдерживать цены на бензин, как минимум до конца года. Соответствующее соглашение было подписано накануне после двухчасового обсуждения проблемы.

"Если договоренности нарушит одна компания, нести ответственность будут все. Главный приоритет для правительства 

1 ноября 2018, 11:43
В блогах. В Тольятти вернулись

В блогах. В Тольятти вернулись "лихие девяностые": начали сливать бензин из машин

Тольяттинец Михаил Михайлов пожаловался в "ФБ", что в Автоград вернулись "лихие девяностые". "Сегодня ночью у меня слили литров 20 бензина. В Тольятти это, похоже, превратилось в эпидемию, стал слышать постоянно. Купил пробку с замком. Кроме того, заливать топлива более 
1 ноября 2018, 09:50
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