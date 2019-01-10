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«АвтоВАЗ» вышел с каникул
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10 января 2019, 09:15
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«Ходить будут чаще»: От Самары до Водинской пустили дополнительные электрички
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10 января 2019, 08:34
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Сызранца прирезали под бой курантов
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10 января 2019, 08:19
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В Самарской области задержали иностранца с 25 кг героина
Сотрудники УФСБ России по Самарской области вычислили канал поставок крупных партий наркотиков, организованный членами транснационального преступного сообщества. Запрещенные вещества поступали из одной из республик Средней Азии. Силовикам удалось задержать члена преступного сообщества, 34-летнего гражданина другого государства, который перевозил героин транзитом …
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9 января 2019, 09:13
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С января машины «АвтоВАЗа» подорожают
«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 …
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29 декабря 2018, 02:06
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Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
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25 декабря 2018, 10:07
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В Самарской области дорожает газ
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25 декабря 2018, 09:55
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За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене
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19 декабря 2018, 08:35
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В России снова подорожает бензин?
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30 ноября 2018, 10:21
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Как в России изменится цена на бензин после Нового года
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7 ноября 2018, 07:44
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Российское правительство договорилось с нефтяниками
Российское правительство договорилось с нефтяниками о том, что они продолжат сдерживать цены на бензин, как минимум до конца года. Соответствующее соглашение было подписано накануне после двухчасового обсуждения проблемы.
"Если договоренности нарушит одна компания, нести ответственность будут все. Главный приоритет для правительства …
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1 ноября 2018, 11:43
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В блогах. В Тольятти вернулись "лихие девяностые": начали сливать бензин из машин
Тольяттинец Михаил Михайлов пожаловался в "ФБ", что в Автоград вернулись "лихие девяностые". "Сегодня ночью у меня слили литров 20 бензина. В Тольятти это, похоже, превратилось в эпидемию, стал слышать постоянно. Купил пробку с замком. Кроме того, заливать топлива более …
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1 ноября 2018, 09:50