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В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт
Блогер stanislavsky063 задается вопросом, почему в Самаре водители не уважают труд дорожников? Автор посмотрел, как ремонтируют Алма-Атинку. «Несмотря на то, что там установлены знаки «кирпич» и «дорожные работы», некоторые несознательные граждане летят по отремонтированной дороге. И даже рабочие им …
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21 июля 2017, 09:04
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«Это просто неприлично»: блогер о визуализации нового Ледового дворца в Самаре
Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал новую визуализацию Ледового дворца в Самаре, недавно опубликованную в СМИ. "Мои глаза! Как мне теперь это развидеть? Плоские колонны, нарезанный полосочками алюкобонд, тупиковые лестницы, непрозрачные матовые стекла... ослепительно, как в пустыне, яркий свет, но при …
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20 июля 2017, 09:06
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Плитка или асфальт: что увидят самарцы на главной площади города после ремонта?
Блогер stanislavsky063 подсмотрел, как идет реконструкция площади Куйбышева. "Попасть сюда сейчас проблематично. Площадь по периметру обнесена загородкой. Я же смог пролезть через дыру в ограждении. Впрочем, особых вопросов ко мне не возникло. Асфальт практически уже весь сняли – будут …
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20 июля 2017, 08:23
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В блогах: на крышах самарских домов решили выращивать ягоды и фрукты
Оригинальную фейковую новость, вызвавшую сотни лайков и перепостов, опубликовали в паблике "ВК" - «Таинственная Самара». Оказывается, в нашем городе стартовал проект по озеленению крыш. «Уже началось укрепление висячих садов. Экспериментальные сады на улице Самарской вызывают радость у самарчан и …
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19 июля 2017, 09:06
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В блогах: Тольятти превращают в Припять
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что на бульваре Космонавтов в 15 квартале Автограда сильно зарос травой мемориал ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, здесь также не горят фонари. "Почему никто не занимается благоустройством данной территории? Неужели спустя 30 лет мы уже …
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12 июля 2017, 09:05
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Бессмертные гусары получат постоянную прописку в Самаре
Блогер Галина Щербо анонсирует, что в Самаре установят памятник легендарным "бессмертным" гусарам из 5-ого Александрийского полка. Его с нашим городом связывает многое. В 1910 году полк был передислоцирован в Самару, отсюда гусары ушли на Первую мировую. В рядах александрийцев …
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11 июля 2017, 07:09
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Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?
"Свободу Чепаю!" - призывает блогер inst_ru в ЖЖ-сообществе "Самара ру". "Полтора года назад проходил мимо памятника герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чепаеву (именно такая его настоящая фамилия), - пишет автор. - В конце зимы 2016 года памятник был обнесён …
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28 июня 2017, 07:00
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В Самарской области построят летающую тарелку
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31 мая 2017, 01:06
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В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь
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22 мая 2017, 09:50
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В Чапаевске студентка погибла, пытаясь сделать селфи
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22 мая 2017, 08:38
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В лесу под Самарой нашли схрон с тротилом
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3 мая 2017, 01:28
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Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой
Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство» еще несколько дней назад по факту безвестного исчезновения молодой женщины. В …
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26 апреля 2017, 10:27