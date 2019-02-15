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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках
В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с …
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15 февраля 2019, 05:14
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В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны
В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что …
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15 февраля 2019, 04:53
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В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne
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15 февраля 2019, 05:15
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В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
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15 февраля 2019, 02:55
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«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро
«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро операционной маржи, сообщает пресс-центр российского подразделения компании. Годом ранее этот показатель составлял 55 млн евро. Как отмечается в документе, такой результат был достигнут за счет нового этапа восстановления автозавода, роста …
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15 февраля 2019, 07:25
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В России избыток мощностей по производству бензина
В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане …
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14 февраля 2019, 11:10
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Заправщик для ракет на стапелях сызранского Тяжмаша
Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали …
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14 февраля 2019, 10:53
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Вернут ли уличную торговлю в России?
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13 февраля 2019, 12:30
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На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей
Правительство России выделило 375 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Субсидия будет выделена в этом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и …
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13 февраля 2019, 08:21
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В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства
В Самарской области заключено первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. В рамках государственно-частного партнерства будет реконструирована молочная ферма в Сызранском районе. Речь идёт об имущественном комплексе ГУП «Усинское». В итоге должно получиться предприятие на 800 голов крупного рогатого скота …
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12 февраля 2019, 09:05
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«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт
Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.
Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское …
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10 декабря 2018, 12:50
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В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель
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17 августа 2018, 05:33
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Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске
Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые …
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6 августа 2018, 10:51
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Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске
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18 июля 2018, 11:05
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