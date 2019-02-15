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Материалы по теме:

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с 
15 февраля 2019, 05:14
В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что 
15 февраля 2019, 04:53
В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В Самаре иномарка врезалась в стоящий на дороге Porsche Cayenne

В четверг, 14 февраля, в Красноглинском районе Самары произошла авария с люксовым кроссовером. В 12:40 40-летний водитель ехал на иномарке Kia Ceed по Волжскому шоссе в направлении Демократической. В какой-то момент он врезался в стоящий на проезжей части автомобиль Porsche 
15 февраля 2019, 05:15
В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В самарских автобусах № 3 и 13 поставили турникеты с валидатором. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, ведется мониторинг и отработка механизмов для последующего внедрения этой системы на слабо загруженных маршрутах. Напомним, с начала года в областной столице внедряют бескондукторую 
15 февраля 2019, 02:55
«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро

«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро

«АвтоВАЗ» в прошлом году принес Renault Groupe 204 млн евро операционной маржи, сообщает пресс-центр российского подразделения компании. Годом ранее этот показатель составлял 55 млн евро. Как отмечается в документе, такой результат был достигнут за счет нового этапа восстановления автозавода, роста 
15 февраля 2019, 07:25
В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина

В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане 
14 февраля 2019, 11:10
Заправщик для ракет на стапелях сызранского Тяжмаша

Заправщик для ракет на стапелях сызранского Тяжмаша

Сызранский завод «Тяжмаш» приступил к первому этапу сборки металлоконструкций для заправки ракет на космодроме «Восточный» в Амурской области. Речь идет об изготовлении заправочной металлической башни высотой с семнадцатиэтажный дом. Общий вес конструкции - около 60 тонн. Сейчас инженеры «Тяжмаша» смонтировали 
14 февраля 2019, 10:53
Вернут ли уличную торговлю в России?

Вернут ли уличную торговлю в России?

80% ИП в Самарской области занимаются мелкой розничной торговлей.
13 февраля 2019, 12:30
На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

На строительство легкоатлетического манежа в Тольятти выделили 375 млн рублей

Правительство России выделило 375 млн рублей на проектирование и строительство легкоатлетического манежа в Тольятти. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Субсидия будет выделена в этом году в рамках реализации госпрограммы «Развитие физкультуры и 
13 февраля 2019, 08:21
В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства

В Самарской области подписали первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства

В Самарской области заключено первое концессионное соглашение в сфере сельского хозяйства. В рамках государственно-частного партнерства будет реконструирована молочная ферма в Сызранском районе. Речь идёт об имущественном комплексе ГУП «Усинское». В итоге должно получиться предприятие на 800 голов крупного рогатого скота 
12 февраля 2019, 09:05
«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.

Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское 
10 декабря 2018, 12:50
В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В четверг днем, 16 августа, произошла трагедия в Чапаевске. 23-летний водитель «ВАЗ 2110» ехал по трассе «Самара-Волгоград-Чапаевск въезд № 2» со стороны Чапаевска. В 14:25 на 51 километре трассы он не пропустил другое транспортное средство. Его легковушка столкнулась с грузовиком 
17 августа 2018, 05:33
Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые 
6 августа 2018, 10:51
Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске

Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске

Минэкономразвития России одобрило заявку Самарской области на создание в губернии нового ТОРа. Речь идет о территории опережающего развития в Чапаевске. Об этом стало известно во время заседания межведомственной комиссии по вопросам создания и функционирования ТОРов в моногородах.

Теперь Чапаевск 
18 июля 2018, 11:05
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