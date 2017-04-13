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Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды
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13 апреля 2017, 12:32
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Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре
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13 апреля 2017, 10:43
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Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти
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13 апреля 2017, 10:36
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Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах
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13 апреля 2017, 09:47
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Коммунальщики требуют платить больше, чем показывают счетчики
Для собственников жилья вводится плата за водоотведение при содержании общедомового имущества.
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11 апреля 2017, 12:12
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В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области
Жизни пяти человек унесло дорожно-транспортное происшествие в Орловской области вчера вечером. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
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11 апреля 2017, 08:15
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В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)
Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
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7 апреля 2017, 05:17
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110 домов в Самаре остались без отопления
В четверг, 16 марта, в Самаре зафиксировали аварию на теплотрассе диаметром 200 миллиметров. Инцидент произошел на перекрестке улиц Некрасовской и Молодогвардейской. На месте происшествия начались земляные работы. Нарушено отопление 110 жилых домов, сообщает samru.ru со ссылкой на источник. По …
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16 марта 2017, 01:09
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В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления
О вопиющем случае рассказала блогер Жанна Скокова. В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления. Речь о строении по адресу Некрасовская, 25 – бывшем доме работников фабрики «Красная звезда». В советское время в нём находилось общежитие …
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28 февраля 2017, 10:59
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В Самаре определили самую опасную станцию железной дороги
Куйбышевская транспортная прокуратура назвала самую опасную станцию железной дороги в Самаре, пишет 63.ру.
«Станция Безымянка – самая проблемная. Вблизи путей очень плотное заселение: люди просто-на-просто перебегают через рельсы по дороге домой. Здесь часто получают увечья молодые люди, которые …
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18 февраля 2017, 04:29
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Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления
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18 февраля 2017, 04:07
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В Самаре начали менять участок теплосети на улице Панова
В Самаре специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступили к плановой замене участка теплосети диаметром 700 мм на пересечении улиц Панова и Гая. По данным сайта samru.ru, 180 многоэтажек переведены на пониженное теплоснабжение.
По информации «ПТС», завершить основные ремонтные работы …
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14 февраля 2017, 01:37
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В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду
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13 февраля 2017, 11:40
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Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода
Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы». Как уже сообщала «ТЕРРА», главные герои романа – фураги, представители субкультуры, существовавшей в Куйбышеве в 1960-1980 годы. По сюжету книги, двое молодых людей совершают крупное ограбление оборонного …
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26 января 2017, 07:17
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В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке
Блогер Владимир Нехорошев продолжает рассказывать про историю Безымянки. "Местная легенда поведала нам о жестокой нелюбви злопамятного первосека КПСС Никиты Хрущева к «самарцам». С начала 60-х город ракетостроителей по качеству ЖКХ на десятилетия отставал от ближайших соседей. Саратовские, пензенские и …
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13 января 2017, 09:53