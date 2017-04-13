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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

13 апреля в ряде домов Самары могут отключить горячую воду. «Предприятие тепловых сетей» по результатам температурных испытаний выявило два повреждения на тепломагистралях. 
13 апреля 2017, 12:32
Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

В четверг, 13 апреля, в Самаре произошло коммунальное ЧП. По словам очевидцев, на тротуаре вдоль улицы Физкультурной образовался провал – из-под асфальта забил фонтан. В интернете появились фотографии с места аварии.

По данным теплоэнергетиков, зафиксировано повреждение теплотрассы. Сейчас яму 
13 апреля 2017, 10:43
Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти

Смертельное ДТП с участием 5-ти автомобилей в Тольятти

Авария произошла в 7.30 утра в зелёной зоне Автограда между лагерями отдыха "Юность" и "Морской".
Со слов участников ДТП, 56 -летний водитель автомобиля "Ока" почувствовал себя плохо, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с внедорожником "Киа", двумя "Калинами" 

13 апреля 2017, 10:36
Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Опыт сноса пятиэтажек в Москве не будет применен в российских регионах, по крайней мере в ближайшее время. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Г-н Мень заявил, что расходы на капремонт столичных пятиэтажек 

13 апреля 2017, 09:47
Коммунальщики требуют платить больше, чем показывают счетчики

Коммунальщики требуют платить больше, чем показывают счетчики

Для собственников жилья вводится плата за водоотведение при содержании общедомового имущества.
Показания приборов учета хотят сделать основой для расчета платы за содержание общего имущества многоквартирных домов. Только если счетчиков нет, начнут применять региональные нормативы потребления ресурсов. 12 апреля Госдума в 

11 апреля 2017, 12:12
В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области

В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области

Жизни пяти человек унесло дорожно-транспортное происшествие в Орловской области вчера вечером. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
ДТП случилось на 30-м километре автотрассы «Орел-Брянск». Как сообщается, столкнулись грузовик и ВАЗ-2110. Все погибшие находились в 

11 апреля 2017, 08:15
В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

В Москве автомобиль упал в водоем после ДТП (фото)

Машина упала в водоем после дорожно-транспортного происшествия, случившегося на юго-востоке российской столицы. О не совсем типичной аварии сегодня рассказали отечественные информагентства со ссылкой на источники в экстренных службах.
В результате аварии была травмирована женщина. Ее эвакуировал санитарный вертолет Московского авиационного 

7 апреля 2017, 05:17
110 домов в Самаре остались без отопления

110 домов в Самаре остались без отопления

В четверг, 16 марта, в Самаре зафиксировали аварию на теплотрассе диаметром 200 миллиметров. Инцидент произошел на перекрестке улиц Некрасовской и Молодогвардейской. На месте происшествия начались земляные работы. Нарушено отопление 110 жилых домов, сообщает samru.ru со ссылкой на источник. По 
16 марта 2017, 01:09
В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления

В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления

О вопиющем случае рассказала блогер Жанна Скокова. В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления. Речь о строении по адресу Некрасовская, 25 – бывшем доме работников фабрики «Красная звезда». В советское время в нём находилось общежитие 
28 февраля 2017, 10:59
В Самаре определили самую опасную станцию железной дороги

В Самаре определили самую опасную станцию железной дороги

Куйбышевская транспортная прокуратура назвала самую опасную станцию железной дороги в Самаре, пишет 63.ру.
 
«Станция Безымянка – самая проблемная. Вблизи путей очень плотное заселение: люди просто-на-просто перебегают через рельсы по дороге домой. Здесь часто получают увечья молодые люди, которые 
18 февраля 2017, 04:29
Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления

Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления

Сегодня, 18 февраля, примерно в 4 часа утра произошла авария в системе электроснабжения тепловой сетевой компании, которая находится на территории БТЭЦ Самары, передает samru.ru, со ссылкой на пресс-службу ПТС.
 
Из-за сбоя без отопления остались сотни многоквартирных домов. Речь идет 

18 февраля 2017, 04:07
В Самаре начали менять участок теплосети на улице Панова

В Самаре начали менять участок теплосети на улице Панова

В Самаре специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступили к плановой замене участка теплосети диаметром 700 мм на пересечении улиц Панова и Гая. По данным сайта samru.ru, 180 многоэтажек переведены на пониженное теплоснабжение.

По информации «ПТС», завершить основные ремонтные работы 
14 февраля 2017, 01:37
В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В воскресенье, 12 февраля, в Нефтегорске в результате коммунальной аварии в жилых домах отключили отопление и горячую воду. Информация об этом появилась в социальной сети. Пользователи написали, что сотрудники коммунальных служб провели слив воды из отопительной системы, чтобы она не 
13 февраля 2017, 11:40
Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарец Андрей Олех написал книгу об ограблении оборонного завода

Самарский писатель Андрей Олех завершил работу над своей новой книгой «Улица Свободы». Как уже сообщала «ТЕРРА», главные герои романа – фураги, представители субкультуры, существовавшей в Куйбышеве в 1960-1980 годы. По сюжету книги, двое молодых людей совершают крупное ограбление оборонного 
26 января 2017, 07:17
В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке

В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке

Блогер Владимир Нехорошев продолжает рассказывать про историю Безымянки. "Местная легенда поведала нам о жестокой нелюбви злопамятного первосека КПСС Никиты Хрущева к «самарцам». С начала 60-х город ракетостроителей по качеству ЖКХ на десятилетия отставал от ближайших соседей. Саратовские, пензенские и 
13 января 2017, 09:53
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