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В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

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Зима 2018-2019 бьет рекорды по количеству осадков: сейчас выпало уже 176% от нормы. Такие данные были озвучены на еженедельном совещании в мэрии Самары. По словам директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова, улично-дорожную сеть в городе ежедневно убирают сотни единиц спецтехники и 
29 января 2019, 10:51
В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе

В понедельник, 28 января, пожарные тушили автосервис на Ракитовском шоссе в Кировском районе. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 15:04. По неизвестной причине горел утеплитель стены в автосервисе на площади 1 квадратный метр. На месте 
29 января 2019, 10:02
Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли

Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли

Прокуратура Автозаводского района Тольятти не выявила нарушений закона при принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа» у граждан в пользу компании Alliance Rostec Auto B.V. Проверка проводилась по многочисленным обращениям бывших владельцев ценных бумаг на предмет законности подобного отчуждения. Было установлено, что «Альянс» 
29 января 2019, 09:31
Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре

Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре

В Сети опубликовали видео ДТП с автовозом и маршруткой на Московском шоссе в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус 
29 января 2019, 08:56
Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

В России пятый год подряд падают реальные доходы населения. По итогам 2018-го они снизились на 0,2 процента, говорится в отчете Росстата. В новейшей постсоветской истории страны еще не было такого долгого снижения, даже в так называемые лихие 90-е. Тогда было 
28 января 2019, 09:46

"Московский" пытаются признать банкротом

ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые 
24 января 2019, 09:33
Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей

Самарская фирма "Фарм СКД" выплатила 85 млн рублей штрафа за сговор на торгах, сообщает Федеральная Антимонопольная служба России. Это одна из самых крупных штрафных санкций за участие в картеле за последнее время, подчеркивают в ведомстве. Проверка службы установила, что "ФАРМ 
21 декабря 2018, 01:13
«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом

«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом известное сельхозпредприятие "Нота" из Кинель-Черкасского района. Специализирующаяся на животноводстве агрофирма, некогда одна из крупнейших в регионе, задолжала 19 млн рублей "Россельхозбанку". Аграрии в ходе процедуры наблюдения пытались договориться с банкирами о мировом соглашении, предусматривающем 
20 декабря 2018, 08:53
«Ашан» пытается в суде «развестись» с ТЦ «Московский»

«Ашан» пытается в суде «развестись» с ТЦ «Московский»

«Ашан» попытается в судебном порядке расторгнуть договор с оператором торгового центра «Московский» на Московском шоссе в Самаре. Соответствующий иск поступил на рассмотрение арбитражного суда Московской области.

Как уже сообщала «Терра», французский ритейлер еще в начале этого года решил съехать 
17 декабря 2018, 09:28
Контракты «СМТ» с 23 самарскими больницами признали недействительными

Контракты «СМТ» с 23 самарскими больницами признали недействительными

Арбитражный суд Самарской области признал недействительными контракты, заключённые компанией «Современные медицинские технологии» с 23-мя медицинскими учреждениями города. Такое решение было принято по заявлению регионального УФАС. Речь идет о договорах на выполнение работ по техобслуживанию и ремонту дорогостоящего медоборудования. Антимонопольщики установили, 
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Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Заработная плата в первом полугодии 2018 года увеличилась во всех субъектах России, однако темпы роста существенно отличались. Кроме того, в регионах серьезно разнятся уровени зарплат и цен, что определяет различия в покупательной способности зарплаты, то есть отношение к фиксированному набору 
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45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости

45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости

Большинство жителей Самары считают, что в старости можно жить на доход от сдачи в аренду квартиры, но не верят, что смогут заработать на такое жильё. Примерно тысячу жителей города в возрасте от 18 до 45 лет опросили специалисты портала N1.RU 
25 августа 2018, 11:15
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