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В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега
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29 января 2019, 10:51
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В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе
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29 января 2019, 10:02
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Отчуждение акций «АвтоВАЗа»: нарушений не нашли
Прокуратура Автозаводского района Тольятти не выявила нарушений закона при принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа» у граждан в пользу компании Alliance Rostec Auto B.V. Проверка проводилась по многочисленным обращениям бывших владельцев ценных бумаг на предмет законности подобного отчуждения. Было установлено, что «Альянс» …
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29 января 2019, 09:31
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Появилось видео столкновения маршрутки и автовоза в Самаре
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29 января 2019, 08:56
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Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд
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28 января 2019, 09:46
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"Московский" пытаются признать банкротом
ООО "Акцент" обратилось в арбитражный суд Самарской области с иском о признании банкротом компании "Московский" - оператора одноимённого торгово-развлекательного комплекса на Московском шоссе. ТРК, входящий в группу "Виктор и Ко" известного самарского бизнесмена Виктора Суркова, последние несколько лет переживает финансовые …
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24 января 2019, 09:33
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Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей
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21 декабря 2018, 01:13
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«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом известное сельхозпредприятие "Нота" из Кинель-Черкасского района. Специализирующаяся на животноводстве агрофирма, некогда одна из крупнейших в регионе, задолжала 19 млн рублей "Россельхозбанку". Аграрии в ходе процедуры наблюдения пытались договориться с банкирами о мировом соглашении, предусматривающем …
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20 декабря 2018, 08:53
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«Ашан» пытается в суде «развестись» с ТЦ «Московский»
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17 декабря 2018, 09:28
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Контракты «СМТ» с 23 самарскими больницами признали недействительными
Арбитражный суд Самарской области признал недействительными контракты, заключённые компанией «Современные медицинские технологии» с 23-мя медицинскими учреждениями города. Такое решение было принято по заявлению регионального УФАС. Речь идет о договорах на выполнение работ по техобслуживанию и ремонту дорогостоящего медоборудования. Антимонопольщики установили, …
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23 ноября 2018, 10:45
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Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата
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1 октября 2018, 12:05
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45% самарцев считают, что сдача жилья - лучший способ заработка в старости
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25 августа 2018, 11:15
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