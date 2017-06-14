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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Сухой сезон: В Самаре горячую воду отключат на 2 недели

Сухой сезон: В Самаре горячую воду отключат на 2 недели

Завтра  в ряде районов Самары снова отключат горячую воду. Начнется ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ. Сначала будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22-го Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Ташкентская. Работы будут идти две 

1 июня 2017, 11:19
Город перекрытых дорог: в Самаре ограничат проезд по трем улицам

Город перекрытых дорог: в Самаре ограничат проезд по трем улицам

В Самаре в рамках ремонта и реконструкции участков тепловых сетей в ближайшее время перекроют проезд по трем улицам: Молодогвардейской, Дыбенко и Комсомольской, сообщили в «Предприятии тепловых сетей».

Молодогвардейскую перекроют на участке от Полевой до Маяковского 2 июня, с 22 часов.  Планируется, 

1 июня 2017, 09:20
В июне часть Самары останется без горячей воды

В июне часть Самары останется без горячей воды

В пятницу, 2 июня, в Самаре начнется ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ. Отключать горячую воду у потребителей будут поочередно в четыре этапа, сообщили в «ПТС».

Сначала будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 

30 мая 2017, 10:28
Сегодня в Самаре начнут подавать горячую воду

Сегодня в Самаре начнут подавать горячую воду

Сегодня, 12 мая, в Самаре заканчивается первая часть гидравлических испытаний теплосетей. По информации пресс-службы ПТС, уже выявлено 11 повреждений магистральных трубопроводов. Их будут ремонтировать в первую очередь.
 
Кроме того сегодня же, пообещали энергетики, вместе с управляющими компаниями начнут подавать 

12 мая 2017, 11:51
В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

Вчера, 11 мая, Самаре в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Как пишет 63.ru, на проезжей части улицы Гаражной из-под земли из-за прорыва трубы забил фонтан горячей воды. Автомобилисты начали объезжать опасный участок дороги.
 
Напомним, в настоящее время в 
12 мая 2017, 07:36
С 12 мая в Самаре перекроют Волжский проспект

С 12 мая в Самаре перекроют Волжский проспект

Очередные дорожные работы усложнят жизнь самарских автолюбителей. 12 мая в Самаре на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» вскроют дорожное полотно. Специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступят к ремонту тепловой камеры, которая находится под проезжей частью. В связи с проведением работ 

11 мая 2017, 01:45
С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду

Энергетики объявили о следующем этапе гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Они пройдут с 10 по 24 мая. Горячую воду будут отключать в разных районах города поочередно .

Начнут с объектов Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной 

4 мая 2017, 12:04
Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

13 апреля в ряде домов Самары могут отключить горячую воду. «Предприятие тепловых сетей» по результатам температурных испытаний выявило два повреждения на тепломагистралях. 
13 апреля 2017, 12:32
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