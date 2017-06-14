В Самаре в рамках ремонта и реконструкции участков тепловых сетей в ближайшее время перекроют проезд по трем улицам: Молодогвардейской, Дыбенко и Комсомольской, сообщили в «Предприятии тепловых сетей».

Молодогвардейскую перекроют на участке от Полевой до Маяковского 2 июня, с 22 часов. Планируется, …