С понедельника, 19 июня, в городе начнется ремонт второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ для подготовки к зиме. На две недели горячую воду отключат у самарцев, которые проживают в границах улиц Алма-Атинской, Черемшанской, Ташкентской, Нагорной, Ново-Вокзальной, Вольской, Металлургов, Металлистов и Свободы. Возобновить подачу планируют к 3 июня, сообщили в компании «ПТС».
Объекты, запитанные от первой тепломагистрали, которую уже отремонтировали, начнут получать горячую воду со среды, 14 июня.
«В планах специалистов «ПТС» произвести все необходимые переключения и совместно с коммунальными службами обеспечить подачу ГВС в штатном режиме для всех потребителей до конца недели. Точные сроки возобновления подачи ГВС в каждом конкретном доме могут зависеть и от ремонтов, проводимых коммунальной компанией, обслуживающей дом», - заявили коммунальщики.
Отметим, после окончания ремонта второй тепломагистрали, начнется ремонт третьей и четвертой.
|
Сухой сезон: В Самаре горячую воду отключат на 2 недели
Завтра в ряде районов Самары снова отключат горячую воду. Начнется ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ. Сначала будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, 22-го Партсъезда, Фадеева, Ново-Вокзальная, Ташкентская. Работы будут идти две …
|
1 июня 2017, 11:19
|
Город перекрытых дорог: в Самаре ограничат проезд по трем улицам
В Самаре в рамках ремонта и реконструкции участков тепловых сетей в ближайшее время перекроют проезд по трем улицам: Молодогвардейской, Дыбенко и Комсомольской, сообщили в «Предприятии тепловых сетей».
Молодогвардейскую перекроют на участке от Полевой до Маяковского 2 июня, с 22 часов. Планируется, …
|
1 июня 2017, 09:20
|
В июне часть Самары останется без горячей воды
В пятницу, 2 июня, в Самаре начнется ремонт тепломагистралей Самарской ТЭЦ. Отключать горячую воду у потребителей будут поочередно в четыре этапа, сообщили в «ПТС».
Сначала будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, Советской Армии, Стара Загора, …
|
30 мая 2017, 10:28
|
Сегодня в Самаре начнут подавать горячую воду
Сегодня, 12 мая, в Самаре заканчивается первая часть гидравлических испытаний теплосетей. По информации пресс-службы ПТС, уже выявлено 11 повреждений магистральных трубопроводов. Их будут ремонтировать в первую очередь.
|
12 мая 2017, 11:51
|
В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой
Вчера, 11 мая, Самаре в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Как пишет 63.ru, на проезжей части улицы Гаражной из-под земли из-за прорыва трубы забил фонтан горячей воды. Автомобилисты начали объезжать опасный участок дороги.
Напомним, в настоящее время в …
|
12 мая 2017, 07:36
|
С 12 мая в Самаре перекроют Волжский проспект
Очередные дорожные работы усложнят жизнь самарских автолюбителей. 12 мая в Самаре на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» вскроют дорожное полотно. Специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступят к ремонту тепловой камеры, которая находится под проезжей частью. В связи с проведением работ …
|
11 мая 2017, 01:45
|
С 10 мая в Самаре начнут отключать горячую воду
|
4 мая 2017, 12:04
|
Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды
|
13 апреля 2017, 12:32