3
22
19
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

В Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

Мэрия Самары опубликовала заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для продления дороги по улице Стара-Загора. Предполагается удлинение и расширение проезжей части на участке от улицы Советской Армии до улицы Санфировой. Всего за месяц в администрацию Октябрьского района 

20 марта 2017, 03:05
До 30 сентября в Самаре залатают 232 000 квадратных метров дорог

До 30 сентября в Самаре залатают 232 000 квадратных метров дорог

В Самаре за 164 миллиона рублей залатают картами 232 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Свежий тендер опубликован на портале госзакупок. Работы следует завершить в срок до 30 сентября. Конкурс по определению подрядчика для восстановления проезжей части неуказанных улиц объявил департамент 

16 марта 2017, 04:19
Посчитали россиян, которые прячут деньги дома

Посчитали россиян, которые прячут деньги дома

В 2016 году в России значительно выросла доля граждан, которые предпочитают хранить деньги дома в наличной форме. Сейчас такую заначку имеют 23 процента россиян. Это на 5 процентов больше, чем в 2015-м. Исследование было проведено социологами из Российской академии народного 

14 марта 2017, 04:36
Ученые рассказали, сколько денег человеку нужно для счастья

Ученые рассказали, сколько денег человеку нужно для счастья

Ученые из Соединенных Штатов установили, при каком уровне дохода среднестатистический гражданин их страны может считать себя счастливым. Соответствующее исследование с участием большого числа респондентов велось на протяжении 60 лет.
В 1957 году эксперты опросили жителей разных штатов. Оказалось, что лишь 

13 марта 2017, 01:06
В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В Самаре запретили остановку автомобилей на дублере Ново-Садовой

В понедельник, 6 марта, на дублере улицы Ново-Садовой напротив завода Тарасова появились новые дорожные знаки. На указанном участке запрещена остановка транспортных средств, там работает эвакуатор. Знаки будут действовать до 1 апреля, говорится в сообщении АСАДО.

Отметим, аналогичные меры действуют на дублерах 

6 марта 2017, 02:40
Сергей Стиллавин меняет профессию

Сергей Стиллавин меняет профессию

Популярный ведущий о кризисах, деньгах и подарках судьбы.

Признаться, я человек не склонный к депрессиям и рефлексиям. Но недавно и меня накрыло. Сижу и думаю, тебе, Стиллавин, уже слегка за 40, и что ты умеешь, и когда ты уже 
6 марта 2017, 10:34
Рабочие начали заделывать новые ямы на самарских дорогах

Рабочие начали заделывать новые ямы на самарских дорогах

В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт автодорог, сообщает мэрия. Литой асфальтобетонной смесью восстанавливают участки, поврежденные из-за перепада температур, которым отличилась прошедшая зима. Прежде всего ремонтируются дороги, где пролегают маршруты общественного транспорта и которые могут повлиять на безопасность движения. Учитываются предписания ГИБДД 

3 марта 2017, 11:08
Минфин готовится занимать деньги у россиян

Минфин готовится занимать деньги у россиян

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало проект приказа об основных параметрах «народных облигаций». Согласно документу, ценные бумаги будут размещены уже в 1-м квартале 2017 года и будут напоминать депозит. Они не будут обращаться на вторичном рынке, продать другому человеку их нельзя, 

27 февраля 2017, 01:28
Дорожный фонд Самарской области получил более 192 млн рублей

Дорожный фонд Самарской области получил более 192 млн рублей

Дорожный фонд Самарской области получил из федерального центра дополнительно свыше 192 миллионов рублей. Как сообщили корреспондентам ТРК «ТЕРРА» в самарском представительстве оператора системы «Платон», средства поступили в виде компенсации выпадающих доходов в связи с вычетом из транспортного налога в соответствии 

3 февраля 2017, 11:51
Должников «Платона» из России не выпустят

Должников «Платона» из России не выпустят

Водители большегрузов, имеющие неоплаченные штрафы в системе «Платон», теперь не смогут пересечь границу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Полномочия по контролю получили таможенные органы. Если факт уклонения от уплаты штрафа зафиксируют, когда дальнобойщик покинет пределы России, он вернется 

28 декабря 2016, 02:37
«Платону» нашли новых плательщиков

«Платону» нашли новых плательщиков

Действие системы «Платон» могут распространить и на автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн. Такую возможность сейчас обсуждают в Минтрансе России, пишут федеральные СМИ.

В настоящий момент под действие оператора попадают фуры массой более 12 тонн. Снижение планки 

23 ноября 2016, 05:15
В России с 2017 года могут повысить тарифы в системе «Платон»

В России с 2017 года могут повысить тарифы в системе «Платон»

Минтранс России хочет повысить тарифы в системе «Платон» уже в следующем году, подорожание будет проходить в несколько этапов, заявил глава ведомства Максим Соколов. По его словам, в текущем году государство изъяло из системы на 18 млрд рублей больше, чем она 

26 октября 2016, 05:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна