Росавтодор направит в 2017 году два с половиной миллиарда рублей на ремонт аварийных мостов. 23 объекта приведут в порядок в 12 регионах страны. Речь идет об Алтайском крае и Краснодарском, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Удмуртии, Чувашии, Брянской, Воронежской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и Самарской областях.
Как уже сообщала «ТЕРРА», с 15 апреля плата за проезд по федеральным трассам для грузовиков массой более 12 тонн повысится ровно в два раза - с 1 рубля 53 копеек до 3 рублей 6 копеек - за каждый километр. Благодаря этому, отмечают в Росавтодоре, некоторые региональные дорожные проекты смогут получить финансирование в этом году.
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