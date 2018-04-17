16 апреля ледоход на Волге обернулся инцидентом. Около 16:20 движущиеся массы сорвали два дебаркадера, которые были зашвартованы в районе плавательного бассейна ЦСК ВВС. Они поплыли вниз по течению реки. Спустя некоторое время их отбуксировали в безопасное место с помощью теплоходов.
Тем временем, с разъяснениями по происшествию выступила пресс-служба ЦСК ВВС. По информации ведомства, лед сорвал дебаркадер, принадлежащий ООО «Эковолга», который был незаконно установлен около бассейна. Сооружение отличается большими габаритами, поэтому вокруг него скапливались большие массы льда. В какой-то момент, не выдержав нагрузки, объект сорвался, снеся по поти и дебаркадер ЦСК ВВС.
В момент ЧП на обоих дебаркадерах были люди. К счастью, они не пострадали.
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Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре
В Самаре на Волге вместе со льдом от берега оторвался дебаркадер, сообщили очевидцы. Его видели в районе бассейна ЦСК ВВС. Фото и видео появилось в соцсети.
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Видео: Дмитрий Садчиков
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