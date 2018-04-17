Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти Утром 7 апреля к тольяттинским спасателям поступил сигнал о помощи. Сообщалось, что на Волге под лед провалился человек. Найти точное место, из которого поступил звонок, оказалось непросто, так как собеседники спасателей находились в не совсем вменяемом состоянии. На поиски отправились экипажи …