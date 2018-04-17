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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре

Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре

В Самаре на Волге вместе со льдом от берега оторвался дебаркадер, сообщили очевидцы. Его видели в районе бассейна ЦСК ВВС. Фото и видео появилось в соцсети. 
 
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16 апреля 2018, 06:12
Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

Уголовное дело о загрязнении Волги на 22 миллиона рублей возбуждено в Тольятти

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку на территории Комсомольского района Тольятти, а также в акватории Куйбышевского водохранилища. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили на береговой линии свалку отходов площадью 1950 квадратных метров. Из-за этого был причинен вред среде обитания водных биологических ресурсов, 

11 апреля 2018, 10:17
Вертолет врезался в вышку на аэродроме в Германии, один человек погиб

Вертолет врезался в вышку на аэродроме в Германии, один человек погиб

9 апреля произошло ЧП с вертолетом вооруженных сил Германии. Винтокрылая машина совершила промежуточную посадку на аэродроме аэродроме Хасфурт-Швайнфурт для дозаправки. Во время движения винтокрылая машина случайно задела диспетчерскую вышку. Один из обломков сооружения попал в работника аэродрома. Мужчина погиб на 
10 апреля 2018, 07:44
Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает 
10 апреля 2018, 11:28
Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Утром 7 апреля к тольяттинским спасателям поступил сигнал о помощи. Сообщалось, что на Волге под лед провалился человек. Найти точное место, из которого поступил звонок, оказалось непросто, так как собеседники спасателей находились в не совсем вменяемом состоянии.

На поиски отправились экипажи 

9 апреля 2018, 03:46
Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

Рабочему предприятия оторвало ногу в Тольятти

ЧП произошло на одном из тольяттинских предприятий 8 апреля. Около 12:00 ногу рабочего затянуло в транспортер. В результате происшествия мужчине ампутировало часть конечности, а также раздробило кость.

34-летний пострадавший впал в состояние шока. Для него сразу были вызваны врачи 
9 апреля 2018, 10:10
ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре

ЧП на нефтеналивном танкере ликвидировано в Самаре

В Самаре в четверг, 5 апреля, на Волге загорелся нефтеналивной танкер. Ранее сообщалось, что инцидент произошел на территории судоремонтного завода на улице Белорусской в Куйбышевском районе примерно в 12:30. Возгорание произошло в двухэтажной рубке. Судно готовили к утилизации и распиливали 

5 апреля 2018, 06:23
Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре

Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре

Сегодня, 3 апреля, поздно вечером жителей центра Самары серьезно напугал хлопок и дым, который повалил из окна одной из многоэтажек на улице Ново-Садовой. На место ЧП были вызваны специалисты городских экстренных служб.
 
Как проинформировали в регуправлении МЧС, звонок на 
3 апреля 2018, 11:01
Около Царевщины затонул дебаркадер

Около Царевщины затонул дебаркадер

Вчера, 12 ноября, около 16:00 на Волге в районе Царевщины затонул дебаркадер. К месту происшествия прибыла оперативная группа.
Выяснилось, что судно 1966 года выпуска было непригодно для использования и пришвартовано к берегу. Дебаркадер использовался как помещение для кафе. Предположительно, он 

13 ноября 2014, 11:34
За Волгой напротив Самары горел дебаркадер

За Волгой напротив Самары горел дебаркадер

Самарские спасатели во вторник, 19 августа, приняли участие в тушении пожара. На правом берегу Волги горел дебаркадер «Мелиоратор». Сообщение о происшествии поступило около 14:00. К месту ЧП были направлены спасательные подразделения «Зеленая роща», «Первомайская» и «Центральная». В тушении приняли участие 

20 августа 2014, 11:35
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