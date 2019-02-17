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Первая смерть. Снег убил женщину и травмировал ребенка
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17 февраля 2019, 07:35
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Огромная куча снега проломила кровлю магазина в Самаре
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17 февраля 2019, 02:03
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Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре
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16 февраля 2019, 08:04
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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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В Самаре протянут новую троллейбусную линию к Фрунзенскому мосту
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15 февраля 2019, 08:50
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Более 500 машин чистят от снега дороги в Самарской области
Полным ходом идут работы по расчистке дорог Самарской области от снега. На федеральных трассах работают 100 единиц техники, 58 из которых – комбинированные дорожные машины. При необходимости к очистке могут быть привлечены дополнительные средства. Основные усилия направлены на обеспечение безопасного …
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14 февраля 2019, 02:22
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СКС ликвидирует колонки на улицах Самары
В ООО «Самарские коммунальные системы» принято решение полностью ликвидировать уличные колонки в разных районах областной столицы. Дальнейшие планы СКС включают в себя максимально возможный отказ от них и проведение водопроводных линий во все дома города.
Первые колонки (тогда их называли "водопроводные …
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14 февраля 2019, 09:56
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В Самаре изменили режим светофоров на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова
В понедельник, 24 декабря, на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова изменили режим движения транспорта. Как сообщили представители Автоматической системы управления дорожным движением Самары, светофоры перевели в режим желтого мигания. Причиной называют погодные условия - снегопад и метель. Известно, что …
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24 декабря 2018, 12:15
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В Самаре перекрывали Московское шоссе из-за утечки горячей воды
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15 ноября 2018, 08:48
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Новый светофор у гостиницы «Моя» должен появиться в течение двух месяцев
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15 октября 2018, 12:15
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На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой
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8 октября 2018, 02:28
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В Кузбассе умер шахтер, извлеченный из-под завала
В Кузбассе скончался 52-летний Геннадий Пушкарев, работавший машинистом горно-выемочной машины. Мужчина в пятницу попал под завал на шахте «Осинниковская», после чего был извлечен из-под завала. Он скончался в больнице Новокузнецка.
По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении техники …
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25 мая 2015, 08:14
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