Сегодня, 20 мая, в Кировском районе Самары случился крупный пожар. Около 10 часов утра на улице Чекистов загорелись сараи в жилом секторе.
«Чекисты горят! – переполошились местные жители, увидев клубни густого черного дыма.
Пламя охватило участок площадью 50 квадратных метров. Пожару был присвоен уровень сложности 1-БИС. На месте при такой категории должны работать 4 отделения.
На тушение выезжали 27 человек личного состава на7 единицах спецтехники, информирует ГУ МЧС по Самарской области. Пожар локализовали в 10:52, ликвидировали в 11:03.
В настоящее время специалисты ведомства выясняют причины пожара и ущерб от него. Данных о пострадавших нет.
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