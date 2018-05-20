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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Близ Самары горел НПЗ

Сегодня, 13 мая, около 6 часов утра на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в селе Николаевка Волжского района, передает ГУ МЧС по Самарской области.
 
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