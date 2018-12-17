В ночь на 17 декабря в Самарской области произошел крупный пожар. Как сообщает региональное ГУ МЧС России, около 03:05 в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти загорелись частный дом, хозяйственные постройки и гараж. Огонь охватил около 200 квадратных метров площади. На ликвидацию ЧП выдвинулся 21 человек на 6 машинах. Работы по тушению длились более 2 с половиной часов.
К сожалению, инцидент не обошелся без пострадавших: погиб мужчина и еще одна девушка получила травмы.
|
В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической
Накануне пожарные тушили крупное возгорание в областной столице. В 12:08 16 декабря стало известно, что на улице Демократической в Кировском районе вспыхнул частный дом. Пламя распространилось на площади 120 кв.м. На месте событий работали 15 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали …
|
17 декабря 2018, 08:00
|
Крупный пожар в Сызрани: на тушение выезжали 20 человек
|
16 декабря 2018, 04:10
|
В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета
|
14 декабря 2018, 04:57
|
В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз
В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из …
|
14 декабря 2018, 10:26
|
В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке
|
13 декабря 2018, 09:17
|
В Сызрани 20 пожарных тушили частный дом 1,5 часа
|
12 декабря 2018, 04:11
|
В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома
|
12 декабря 2018, 12:58
|
Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте
|
12 декабря 2018, 10:06
|
25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре
|
28 августа 2018, 10:11
|
Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности
|
21 августа 2018, 01:51
|
Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти
|
16 августа 2018, 01:43
|
Ночью в Сызрани сгорел автомобиль
|
3 августа 2018, 10:20