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В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

В Самаре 15 человек тушили крупный пожар на Демократической

Накануне пожарные тушили крупное возгорание в областной столице. В 12:08 16 декабря стало известно, что на улице Демократической в Кировском районе вспыхнул частный дом. Пламя распространилось на площади 120 кв.м. На месте событий работали 15 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 
17 декабря 2018, 08:00
Крупный пожар в Сызрани: на тушение выезжали 20 человек

Крупный пожар в Сызрани: на тушение выезжали 20 человек

Сегодня, 16 декабря, рано утром на пульт оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о пожаре на улице Крупской в Сызрани. Там загорелся частный дом. Пламя охватило участок в 120 квадратных метров.
На тушение пожара выезжало пожарно-спасательное подразделение 

16 декабря 2018, 04:10
В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета

В Тольятти исчез 15-летний подросток с глазами разного цвета

В Тольятти полицейские и волонтеры разыскивают 15-летнего подростка. Известно, что 13 декабря примерно в 08:00 Даниил Артамонов находился около дома № 7а по улице Свердлова в Автозаводском районе, а затем его никто не видел. До сих пор о его местонахождении 
14 декабря 2018, 04:57
В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз

В Самаре уволили кондуктора, выгнавшего пассажиров на мороз

В областной столице после служебной проверки уволили «по отрицательным мотивам» кондуктора автобуса №34, сообщила компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».
Напомним, что ранее горожане пожаловались на то, что женщина оскорбляла пассажиров. 29 ноября она обозвала парня «дебилом», потому что он встал около выхода из 
14 декабря 2018, 10:26
В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

Следственный отдел Новокуйбышевска возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По версии следствия, 9 ноября примерно в 19:00 «при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования 
13 декабря 2018, 09:17
В Сызрани 20 пожарных тушили частный дом 1,5 часа

В Сызрани 20 пожарных тушили частный дом 1,5 часа

В среду, 12 декабря, пожарные выезжали на улицу Коммунаров в Сызрани. Сигнал о пожаре в частном доме поступил в 4:45. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пламя полностью было затушено в 6:22. Официальных данных о пострадавших нет, но ранее в 
12 декабря 2018, 04:11
В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома

В Калифорнии кошка месяц прождала своих хозяев на месте сгоревшего дома

Трогательная история произошла на днях после сильнейшего пожара в штате Калифорния. Огонь добрался до одного из многочисленных домов. Его хозяева успели эвакуироваться, но не  успели забрать с собой кошку. Она должна была остаться в доме у родителей.

Спустя месяц, 
12 декабря 2018, 12:58
Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте

Выстроились очереди: в «Вива-Лэнде» закрывали кафе на фудкорте

Во вторник, 11 декабря, произошла очередная коммунальная авария в областной столице. Из-за утечки на водоводе диаметром 900 миллиметров на улице Физкультурной без воды остались жилые дома и один из крупных торговых центров, расположенный около площади Кирова. Отсутствие воды вызвало настоящий 
12 декабря 2018, 10:06
25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

25 человек тушили горящие гаражи на улице Дыбенко в Самаре

Утром 28 августа крупный пожар произошел в Самаре. В 5:12 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Дыбенко загорелись гаражи. Пламя охватило 50 квадратных метров площади.

На тушение возгорания выехали 25 человек на 5 машинах. Спустя 19 

28 августа 2018, 10:11
Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

Штормовое предупреждение от регионального МЧС: в лесах сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности

С 21 по 24 августа в некоторых районах Самарской области будет сохраняться чрезвычайный, пятый класс пожароопасности лесов. В это время крайне высока вероятность возгорания деревьев, травы и мусора.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям региона 

21 августа 2018, 01:51
Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Вечером 15 августа пожарные выезжали на тушение пожара в Тольятти. В доме на улице 40 лет Победы пламя охватило квартиру, расположенную на первом этаже.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 6 квадратных метров. На 
16 августа 2018, 01:43
Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

В ночь на пятницу в Сызрани произошел пожар. В 04:36 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Овражной загорелся автомобиль. На его тушение выехали четыре человека на одной машине. В 04:43 пожар удалось локализовать, а еще 

3 августа 2018, 10:20
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