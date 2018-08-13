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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 10.08.2018  
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Материалы по теме:

Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода.

В результате 

13 августа 2018, 01:06
В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В воскресенье, 1 августа, на проспекте Металлургов произошла авария, в которой пострадал ребенок. Сейчас полицейские ведут проверку, собирают все данные о ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он 
13 августа 2018, 12:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
- Никаких документов, алкоголь без лицензии. Накануне при проведении контрольной закупки сюда, 
13 августа 2018, 11:22
Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

В ночь на понедельник, 13 августа, в 04:41 в Октябрьске произошёл пожар. На улице Волжской на площади 60 квадратных метров горела частная баня. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на месте событий работали шесть пожарных, которые использовали две единицы техники. 
13 августа 2018, 10:51
«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани

«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани

Стали известны новые подобности аварии, которая случилась в пятницу в районе РМЗ в Сызрани. Поздно вечером, в 22:35, около дома №19 по улице Мира УАЗ с 71-летним водителем за рулем сбил пешехода. Оказалось, что пострадавший вышел на дорогу в неположенном 
13 августа 2018, 10:33
«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа

«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа

В субботу, 11 августа, в Сызрани зафиксировали ЧП. С незастекленного балкона на четвертом этаже дома № 97 на проспекте Гагарина выпал мужчина. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в Центральной городской больнице Сызрани. По неофициальной информации, у мужчины кроме черепно-мозговой 
12 августа 2018, 10:18
Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

В Тольятти у печальной истории про неприятности у животных оказался счастливый конец. В пятницу, 10 августа, собака упала в ливневку на улице Коммунистической около дома №122. Животное не могло выбраться самостоятельно, ведь глубина ливневки составляет 1,5-2 метра, и лежало на 
10 августа 2018, 04:27
«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай

«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай

В четверг, 9 августа, в областной столице произошел неприятный инцидент. По словам местных жителей, неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами на отрезке между улицами Стара-Загора и Фадеева.
 
«Между Стара-Загора и Фадеева стреляли в трамвай, разбито стекло», написали очевидцы.
 
По предварительным 
9 августа 2018, 11:02
Четверо мужчин утонули в Сызрани с начала лета

Четверо мужчин утонули в Сызрани с начала лета

С начала лета в водоемах Сызрани и окрестностях нашли трупы четырех мужчин. 
 
Напомним, что 23 июля на реке Сызранка к берегу прибило тело неизвестного мужчины, его обнаружили рыбаки. Специалисты считают, что погибшего могло принести течением из соседнего региона. Обстоятельства гибели этого 
9 августа 2018, 09:52
Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

31 июля в Тольятти произошла авария. 44-летний мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Лесная со стороны бульвара 50 лет Октября. На одном из перекрестков водитель попытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в «Hyundai Tucson». После удара иномарка 

1 августа 2018, 02:05
В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний житель Тольятти. Он рассказал, что у него угнали внедорожник «Nissan X-Trail». Стоимостью более миллиона рублей.

В ходе следствия выяснилось, что накануне кражи потерпевший приехал домой на такси. Он выронил ключи от своей 

31 июля 2018, 04:39
Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

В ночь на понедельник в Тольятти произошел пожар.  На улице Мурысева загорелся «Рено Дастер». Пламя охватило переднюю часть внедорожника. Как сообщают очевидцы, перед возгоранием они услышали хлопок, говорится в паблике «
23 июля 2018, 11:00
Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.

Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.

Жуткое ДТП произошло в Самаре 19 июля. Около 11 часов вечера на Московском шоссе столкнулись Opel и мотоцикл. Есть жертвы.

Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель иномарки выезжал на 
20 июля 2018, 07:32
Мужчина погиб под колесами грузовика в Самарской области

Мужчина погиб под колесами грузовика в Самарской области

10 мая смертельное ДТП произошло в Самарской области. Трагедия случилась в 17:30 в Красноярском районе на 9 километре дороги "Кировский-Гражданский". Там под колесами грузовика оказался 43-летний пешеход. Видимо, 53-летний водитель МАЗа с прицепом не успел затормозить, так как мужчина вышел 

11 мая 2018, 09:39
Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области

Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области

В ночь на 3 мая в Кинельском районе Самарской области произошло смертельное ДТП, 24-летний мужчина на вазовской «семерке» ехал по трассе от Оренбурга в направлении Самары. На одном из участков он 
3 мая 2018, 01:53
Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти

Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти

25 апреля в Тольятти произошло ЧП. В Автозаводском районе города мужчина сорвалс с балкона на 6 этаже дома на бульваре Туполева. По предварительным данным, имел место быть несчастный случай. 75-летний пенсионер пытался перелезть с одного балкона на другой, но не 
26 апреля 2018, 06:18
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