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Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти
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13 августа 2018, 01:06
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В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку
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13 августа 2018, 12:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»
В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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13 августа 2018, 11:22
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Частная баня сгорела ночью в Октябрьске
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13 августа 2018, 10:51
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«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани
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13 августа 2018, 10:33
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«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа
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12 августа 2018, 10:18
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Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки
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10 августа 2018, 04:27
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«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай
В четверг, 9 августа, в областной столице произошел неприятный инцидент. По словам местных жителей, неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами на отрезке между улицами Стара-Загора и Фадеева.
«Между Стара-Загора и Фадеева стреляли в трамвай, разбито стекло», написали очевидцы.
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9 августа 2018, 11:02
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Четверо мужчин утонули в Сызрани с начала лета
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9 августа 2018, 09:52
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Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку
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1 августа 2018, 02:05
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В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента
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31 июля 2018, 04:39
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Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»
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23 июля 2018, 11:00
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Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.
Жуткое ДТП произошло в Самаре 19 июля. Около 11 часов вечера на Московском шоссе столкнулись Opel и мотоцикл. Есть жертвы.
Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель иномарки выезжал на …
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20 июля 2018, 07:32
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Мужчина погиб под колесами грузовика в Самарской области
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11 мая 2018, 09:39
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Жуткие фото: мужчина на угнанной машине разбился насмерть в Самарской области
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3 мая 2018, 01:53
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Пенсионер погиб, упав с 6 этажа дома в Тольятти
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26 апреля 2018, 06:18