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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Россияне массово бронируют путевки в Турцию

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С начала года россияне очень активно скупают путевки в Турцию. Туры приобретаются в рамках раннего бронирования. По сравнению с прошлым годом спрос на направление вырос в 4 раза. Такие данные со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России приводит Интерфакс.
25 января 2018, 11:05
Областной Минтранс накажут за лишние сваи

Областной Минтранс накажут за лишние сваи

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Как говорится в заявлении надзорного ведомства, в 
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В Самару везли контрафакт под видом одежды известных брендов

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В Самаре таможенники нашли наркотики в посылках с шампунями

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«Возбуждено 3 уголовных дела по 

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Мэрия «попалась» на грантах

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28 августа 2017, 09:31
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