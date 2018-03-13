Сотрудники Самарской таможни обнаружили незаконный груз у туристки, которая прилетела в город из Объединенных Арабских Эмиратов. При досмотре в зоне прибытия аэропорта «Курумоч» у нее нашли картонную коробку, челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл. Две последние вещи входят в перечень видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Их ввоз в страну возможен только при наличии разрешительных документов. Кроме того, их необходимо декларировать. Никаких бумаг у женщины не было. Она заявила, что купила все товары в качестве подарков детям, а о необходимости их декларирования нарушительница не знала.
Материалы проверки в отношении гражданки Самарской таможней направлены по подследственности для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба ведомства.
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