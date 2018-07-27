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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды

В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды

В ближайшее время 30 магазинов известной сети супермаркетов в Тольятти могут лишиться горячей воды. На сегодняшний день приостановлена ее подача в пяти магазинах, включая гипермаркеты на Московском проспекте и улице Громовой. Общая задолженность АО — юридического лица торговой сети за 
25 июля 2018, 04:15
Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре

Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре

Компания «Самарские коммунальные системы» инициировала возбуждение уголовного дела по факту исчезновения так называемой «пирамиды позора», которую устанавливают возле домов злостных неплательщиков. В начале июля трехтонный монумент установили у особняка на улице Херсонской, через некоторое время он пропал.

Предположительно, по 
19 июля 2018, 12:38
На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары

На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары

Жительница Самары попала в тюрьму за нежелание помогать своим детям. Женщина родила двоих детей и должна была по решению суда перечислять алименты на их содержание. Однако она этого не делала. В итоге у нее накопилась задолженность в 1 миллион 200 

16 июля 2018, 10:45
Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре

Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре

В Самаре уничтожили одну из трехтонных пирамид, которые ставят с начала мая около домов злостных неплательщиков за воду и канализацию. «Арт-объект» разбили на части и вывезли.

Пирамиду установили в пятницу, 6 июля, перед домом должника в частном секторе на улице 
12 июля 2018, 05:11
Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000

Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000

Скупой платит дважды. В полной мере испытал на себе правильность этой поговорки один из жителей Самары. У мужчины накопилось 45 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 29 тысяч рублей. Гасить их он не спешил. Судебные приставы несколько раз приходили 

12 июля 2018, 09:47
Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Жителя Сызрани уличили в незаконном захвате земли.  Он построил вокруг своего дома забор, за которым оказался участок в 382 квадратных метра, принадлежащий городу. Суд обязал мужчину снести забор. Его предупредили о том, что в случае неисполнения требований с него взыщут 

5 июля 2018, 10:59
Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам

Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам

Жителя Красноглинского района Самары приговорили к обязательным работам из-за нежелания платить деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. В качестве алиментов он должен был отдавать четверть всех заработков, но c исполнением решения суда не спешил. В итоге накопился долг на 150 тысяч 

3 июля 2018, 01:02
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