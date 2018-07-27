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В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды
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25 июля 2018, 04:15
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Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре
Компания «Самарские коммунальные системы» инициировала возбуждение уголовного дела по факту исчезновения так называемой «пирамиды позора», которую устанавливают возле домов злостных неплательщиков. В начале июля трехтонный монумент установили у особняка на улице Херсонской, через некоторое время он пропал.
Предположительно, по …
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19 июля 2018, 12:38
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На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары
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16 июля 2018, 10:45
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Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре
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12 июля 2018, 05:11
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Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000
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12 июля 2018, 09:47
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Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани
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5 июля 2018, 10:59
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Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам
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3 июля 2018, 01:02