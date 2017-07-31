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Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" …
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31 июля 2017, 08:43
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Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»
Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".
Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, …
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29 июля 2017, 02:28
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Самарские студенты зарядились умом от Нобелевского лауреата
Блогер Сергей Заика рассказал, что на днях в Самарском университете традиционную "летнюю" лекцию прочитал почетный доктор и член наблюдательного совета вуза, нобелевский лауреат Жорес Алферов. "В прошлом году он рассказывал об эффективной генерации и преобразовании света, а в этом …
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28 июля 2017, 06:59
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В блогах: как самарские трамвайчики будут ездить в Новокуйбышевск?
Блогер Ольга Потапова обсуждает недавнюю передачу Самаре новых низкопольных трамваев. "По городу пошел слух, что якобы имеются планы пустить эти трамваи до Новокуйбышевска, через Южный Город. Но как они туда попадут? Допустим, например, проложат трамвайные пути по одному из …
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28 июля 2017, 08:33
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В самарских подъездах завелись «термиты»
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28 июля 2017, 07:59
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Самарское ЖКХ понизили: горожане высказались по поводу качества работы коммунальщиков
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27 июля 2017, 04:20
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Купаться запрещено как минимум до середины августа
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26 июля 2017, 06:24
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Как вызвать помощь?
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26 июля 2017, 09:00
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Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок
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26 июля 2017, 04:56
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В Тольятти пойман мужчина, заразивший своих жен ВИЧ-инфекцией
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26 июля 2017, 10:47
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Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?
О курьезной ситуации поведал в "Фейсбуке" тольяттинский спасатель Андрей Дербенев. "В нашу организацию пришел штраф на 5 тысяч рублей, - пишет автор. - Камера зафиксировала нашу "Ниву" со скоростью 206 км/ч …
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25 июля 2017, 09:01
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Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки
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24 июля 2017, 02:12
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В Тольятти начнут выпускать полноприводную Lada Logo
Тольяттинское АО «Супер-Авто Холдинг» займется выпуском автомобиля Lada Logo. Фирма получила так называемое «Одобрение типа транспортного средства». Соответствующий документ опубликован в открытой базе Росреестра. Пикап на базе «Нивы» получит двухдверную 4-местную кабину и грузовую платформу с пластиковой надстройкой, двигатель ВАЗ-21214 …
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9 июня 2017, 03:12
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«Сержант 1200»: В Тольятти решили реанимировать армейскую «Ниву»
Тольяттинский госуниверситет выкупил на аукционе одну из трех существующих опытных моделей «каркасно-модульного автомобиля «Сержант 1200» на базе агрегатов ВАЗ-21213 «НИВА». Сумма сделки составила 398 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. «Сержант 1200» нужен вузу «для последующей модернизации и …
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8 июня 2017, 03:27