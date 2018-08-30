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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей
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30 августа 2018, 05:33
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Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля
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30 августа 2018, 05:22
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Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре
В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы …
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30 августа 2018, 04:36
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Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля
В четверг, 30 августа, самарские «Крылья Советов» оформили все документы, связанные с переходом в команду защитника Агустина Рохеля.
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30 августа 2018, 04:35
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Песни, обессмертившие имя Иосифа Кобзона
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30 августа 2018, 03:32
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Земфира, Макаревич и Шевчук вошли в «белый список» Минкультуры Украины
Киевскими властями составлен «белый список», в который вошли друзья Украины. Это деятели культуры, которые высказывались в поддержку идеи сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. Первая редакция списка содержит фамилии 34 человек.
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30 июля 2015, 03:55
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В Самаре в День России выступят звезды российской эстрады
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5 июня 2014, 01:27
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Губернатор Самарской области Николай Меркушкин спел вместе с Иосифом Кобзоном
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27 февраля 2014, 10:47