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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

В областной столице возбуждено уголовное дело на начальника МОСП по взысканию административных штрафов по Самаре. Эту женщину подозревают в подлоге.

По версии следствия, в ноябре прошлого года пристав в своем служебном кабинете внесла ложные сведения в автоматизированную систему службы 
30 августа 2018, 05:33
Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля

Ревнивец из Тольятти зарезал своего приятеля

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве на почве страсти. По данным полиции, около дома на улице Дзержинского  нашли тело 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Во время расследования выяснилось, что накануне погибший пригласил к себе в гости приятеля и его девушку. 
30 августа 2018, 05:22
Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

Из-за коммунальной аварии частично перекрыто Московское шоссе в Самаре

В Самаре частично перекрыто движение по Московскому шоссе. В районе телецентра, около дома №118а произошла коммунальная авария. Там прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. На время проведения ремонтных работ будет перекрыто движение по двум правым полосам Московского шоссе до улицы 

30 августа 2018, 04:36
Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля

Самарские «Крылья Советов» подписали Агустина Рохеля

В четверг, 30 августа, самарские  «Крылья Советов» оформили все документы, связанные с переходом в команду защитника Агустина Рохеля. 
 
Напомним, что слухи о том, что уругвайский футболист станет  выступать в сине-бело-зеленых цветах курсировали с прошлой недели. Агустин Рохель подписал с самарским клубом 
30 августа 2018, 04:35
Песни, обессмертившие имя Иосифа Кобзона

Песни, обессмертившие имя Иосифа Кобзона

В четверг, 30 августа не стало одного из легендарных артистов – Иосифа Кобзона. Ему было 80 лет. С 2005 года певец боролся с раком. Несмотря на тяжелый недуг, он продолжал гастрольную деятельность и радовал поклонников.

В репертуаре Иосифа Кобзона 
30 августа 2018, 03:32
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
Земфира, Макаревич и Шевчук вошли в «белый список» Минкультуры Украины

Земфира, Макаревич и Шевчук вошли в «белый список» Минкультуры Украины

Киевскими властями составлен «белый список», в который вошли друзья Украины. Это деятели культуры, которые высказывались в поддержку идеи сохранения территориальной целостности и суверенитета государства. Первая редакция списка содержит фамилии 34 человек.
 
Кроме Андрея Макаревича, Земфиры и писателя Бориса Акунина друзьями 
30 июля 2015, 03:55
В Самаре в День России выступят звезды российской эстрады

В Самаре в День России выступят звезды российской эстрады

В День России, 12 июня, в Самаре состоится праздничный концерт. На сцене, которая будет смонтирована на пл. Куйбышева, выступят звезды российской эстрады – Иосиф Кобзон и Кристина Орбакайте, группы «Любэ» и «Дискотека Авария», экс-солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков, а также 

5 июня 2014, 01:27
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин спел вместе с Иосифом Кобзоном

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин спел вместе с Иосифом Кобзоном

В Самаре накануне, 26 февраля, состоялся концерт «Песня – верный друг твой навсегда», посвященный 100-летию со дня рождения уроженца Сызрани композитора Аркадия Островского. Он является автором всенародно любимых песен «Пусть всегда будет солнце», «А у нас во дворе», «Как провожают 
27 февраля 2014, 10:47
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