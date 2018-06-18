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Материалы по теме:

Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

Сотни авто стоят в десятикилометровой пробке из-за ДТП у Сызрани

В Самарской области в районе Сызрани образовалась десятикилометровая пробка. В пятницу, 15 июня, в районе Новой Крымзы перевернулся «КамАЗ». По словам очевидцев, самосвал, ехавший со стороны Москвы к Сызрани, занесло на  участке трассы, где велись дорожные работы, задел бетонный блок 
15 июня 2018, 03:55
Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

Двоих пропавших на Волге мужчин ищут в Сызрани

В Сызрани ищут двоих пропавших местных жителей. Явар Макаров (на фото) и Алексей Копачев отправились на лодке на Волгу. 8 июня они отошли от причала совхоза «Комсомолец» в сторону Бестужевки. Больше на связь с родственниками они не выходили.

Родные 
15 июня 2018, 11:20
«Стыдно стало?»: в Сызрани дорожники «убрали» столб с тротуара

«Стыдно стало?»: в Сызрани дорожники «убрали» столб с тротуара

Накануне в социальных пабликах Сызрани опубликовали фото оригинального решения, которое применили местные проектировщики при строительстве тротуара в 1-м Монтерском переулке Заусиновского района. Дорожку проложили таким образом, что столб оказался аккурат посередине. К гадалке не ходи, такую опору будет проблематично обойти 
10 июня 2018, 05:24
Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

Автоледи разозлилась на сожителя и задавила его «Маздой» в Сызрани

В Сызрани правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели 32-летнего мужчины. Он попал в местную больницу в конце мая. У пациента была тяжелая травма головы. Через несколько дней после госпитализации он умер. По предварительным данным, травму мужчина получил в результате ссоры 

8 июня 2018, 03:57
На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой

На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой

В Самаре на Заводском шоссе утром во вторник, 17 апреля, произошел пожар – загорелся ларек с шаурмой, сообщили очевидцы. В соцсетях появились фотографии и видео с места происшествия. Самарцы гадают, из-за чего мог загореться торговый павильон. Очевидцы отмечают, что во 

17 апреля 2018, 12:36
В Самаре в киоске «Шаурма» нашли подпольный игровой клуб

В Самаре в киоске «Шаурма» нашли подпольный игровой клуб

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного проведения азартных игр в киоске, расположенном в Куйбышевском районе. Игровой клуб выявили в торговом павильоне с вывеской «Шаурма», который находится на улице Утевской, около четвертого дома, рассказали в прокуратуре Самарской области. Сотрудники 

1 февраля 2018, 09:41
К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой

К Чемпионату мира Самару «украсили» шаурмой

Блогер Сергей Игуменов считает, что малый бизнес Самары «накрывается медным тазом Шаурмы». «Что-то не так в самарском королевстве, если массово закрываются такие тузы общепита, как сеть трактиров русской национальной кухни «Жили-Были». Вместо же них вспыхивают по углам грязные шаурмичные 
1 августа 2017, 07:32
Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой

Горячая новость: В Самаре на пятой просеке взорвался ларек с шаурмой

Чрезвычайное происшествие случилось в районе улицы Солнечной. Ларек с шаурмой взорвался и полностью сгорел.
По информации спасателей, сообщение о взрыве поступило сегодня в 8:37. На место выехали два пожарных расчета. За считанные минуты горение было ликвидировано, но пламя за это 

18 мая 2017, 11:22
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