В Сызрани впервые состоится городской чемпионат по поеданию шаурмы на скорость. Его проведут 27 июня в честь Дня молодежи в одном из торговых центров. Победитель получит сертификат на 2000 рублей. Им он сможет расплатиться еще за 16 порций шаурмы. Наградить обещают и самых ярких болельщиков. На соревнование уже заявились десятки желающих. Но к участию допустят только шестерых – их определит отборочная комиссия.
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