В Самаре на фестивале болельщиков ЧМ-2018 побывали чемпионы мира по футболу. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 по футболу и продлится вплоть до его окончания 15 июля. Гостями фан-зоны стали футболисты из красноярского клуба «Тотем» – в команде играют воспитанники детского дома, ребята из неблагополучных семей. «Тотем» стал победителем чемпионата мира для детей из детских домов и школ-интернатов, который прошел в Польше в 2016 году. В Самаре юные футболисты сыграли в пляжный футбол, катались на теплоходе по Волге и встретились с игроками сборной России.
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