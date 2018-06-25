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Материалы по теме:

В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоялась торжественная церемония регистрации брака двух жителей 
25 июня 2018, 04:13
370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

370 млн бюджетных рублей выделили дополнительно ФК «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» дополнительно получит из областного бюджета 370 миллионов рублей. Эти деньги необходимы команде для того, чтобы закрепиться в Премьер-лиге, в которую они вернулись после вылета оттуда год назад. Напомним, 2017-й для игроков вообще был непростым. От 

25 июня 2018, 03:21
Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

В Самаре решили неординарно поддержать сборную России по футболу перед предстоящим матчем ЧМ-2018 с командой Уругвая. На одной из центральных улиц города волонтеры вместе с жителями устроили флешмоб. Сотни человек, танцуя, прошли по улице Куйбышева.

Идея устроить флешмоб в поддержку сборной 

25 июня 2018, 02:15
Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

В Самаре в понедельник, 25 июня, в связи с проведением матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай будет усилена работа общественного транспорта. Добраться до стадиона «Самара Арена» болельщики смогут на специальных «спортивных» трамваях S5 и автобусах S1, S1к, S2, S2к, S3, S4, 
25 июня 2018, 01:36
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий футбольной сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани прогулялся по Самаре и поделился видами города в своем Инстаграме. Он выложил в соцсети карточку со склона на площади Славы. Публикация набрала уже больше 38 тысяч «лайков».

Напомним, сборная Уругвая сыграет 
25 июня 2018, 01:09
Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и 

25 июня 2018, 12:28
Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару

Более 4000 болельщиков приедут на бесплатных поездах сегодня в Самару

В Самару на бесплатных поездах приедут более 4 тысяч болельщиков из 60 с лишним стран. Ожидается около 300 фанатов из Уругвая, российские болельщики, а также из Китая, Англии, Швейцарии и других стран. В понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена» 

25 июня 2018, 09:38
8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

В Самару к матчу ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая прибудут восемь дополнительных поездов с футбольными болельщиками. Напомним, игра состоится в понедельник, 25 июня. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ. Сборная России впервые в своей истории 

22 июня 2018, 04:14
Объявлена программа фанфеста ЧМ на 22 июня в Самаре

Объявлена программа фанфеста ЧМ на 22 июня в Самаре

В Самаре объявлена программа фестиваля болельщиков на 22 июня. Фанфест проходит на площади Куйбышева. Он стартовал 14 июня одновременно с ЧМ-2018 и продлится вплоть до его завершения 15 июля. В пятницу концерты на площади Куйбышева начнутся в 14 часов. Запланированы 

21 июня 2018, 10:41
Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре ставит рекорды. 19 июня для того, чтобы поддержать сборную России в игре против Египта на площади Куйбышева собрались 20 тысяч человек. Как сообщает горадминистрация, эта цифра стала рекордной для самарского фан-феста.

Напомним, во втором матче ЧМ 

20 июня 2018, 03:16
Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

В Самаре объявлена полная программа фестиваля болельщиков на 21 июня. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он открылся 14 июня, в день старта ЧМ-2018 по футболу, и продлится до 15 июля. В четверг площадка фанфеста традиционно откроется в 14 часов. 

20 июня 2018, 10:51
Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Самарский фан-фест популярнее казанского и нижегородского

Главным местом для развлечений в Самаре сейчас является, конечно же, площадка Фестиваля болельщиков. Сюда съезжаются не только жители областного центра, но и гости из других регионов. Только в воскресенье на самой большой площади Европы побывали 40 тысяч человек. По данным 

19 июня 2018, 03:04
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