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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок

В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно 
19 июля 2018, 10:08
Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах

Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах

В Сети опубликовали видео того, как 13-летняя девочка в Самаре повисла на проводах под напряжением. Напомним, что 14 июля в 16:50 она в компании своих друзей шла на речку отдыхать. Когда подростки приблизились к железнодорожному мосту в Нижне-Хлебном парке станции 
18 июля 2018, 02:06
Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка

Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка

Двое сотрудников самарского ОМОН возвращались с задания, когда заметили ребенка, который играл с другими ребятами около фонтана на Стара-Загоре. 11-летний мальчик поранил ногу об острый край плитки. Рана была глубокой, и от сильного кровотечения пострадавший начал терять сознание. Бойцы вызвали 
16 июля 2018, 11:20
8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями 
16 июля 2018, 12:08
Внимание, розыск!

Внимание, розыск!

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» разыскивают без вести пропавшего 43-летнего жителя г. Сызрань Морозова Сергея Леонидовича. 19 июля текущего года мужчина уехал в г. Ульяновск и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165 см, 

15 августа 2017, 12:04
Самарцам помогут найти информацию о родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

Самарцам помогут найти информацию о родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

Заявки на поиск принимались на площади Славы в День Неизвестного Солдата, 3 декабря.
Для подачи обращения необходимо было собрать всю известную информацию о предке. В частности, откуда он призывался, в каких войсках служил, когда перестал передавать вести с фронта.
Поиском 

5 декабря 2016, 12:48
Самарцам помогут найти родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны

Самарцам помогут найти родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны

3 декабря в городе пройдут мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата.
30 ноября 2016, 03:27
В Самаре создали сайт о пропавших без вести

В Самаре создали сайт о пропавших без вести

Родные и близкие пропавшего без вести гендиректора тольяттинской группы компаний "Эковоз" Александра Душкова создали специальный сайт - http://www.lostinrussia.ru . Напомним, бизнесмен исчез 7 сентября прошлого года. Он уехал из дома на автомобиле, позже машину нашли на проспекте Степана Разина. По 

13 июня 2013, 03:40
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