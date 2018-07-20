|
В блогах: В самарской квартире с грудным ребенком обрушился потолок
В паблике "Новости Самары - Самара life" сообщили, что сегодня в 3 часа ночи в Самаре в доме № 22а по улице Пугачевской обрушился потолок. ЧП произошло в квартире на 2-м этаже. Один пострадавший, с ушибами. Дом аварийный, давно …
|
19 июля 2018, 10:08
|
Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах
|
18 июля 2018, 02:06
|
Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка
|
16 июля 2018, 11:20
|
8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже
В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями …
|
16 июля 2018, 12:08
|
Внимание, розыск!
|
15 августа 2017, 12:04
|
Самарцам помогут найти информацию о родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны
|
5 декабря 2016, 12:48
|
Самарцам помогут найти родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны
|
30 ноября 2016, 03:27
|
В Самаре создали сайт о пропавших без вести
Родные и близкие пропавшего без вести гендиректора тольяттинской группы компаний "Эковоз" Александра Душкова создали специальный сайт - http://www.lostinrussia.ru . Напомним, бизнесмен исчез 7 сентября прошлого года. Он уехал из дома на автомобиле, позже машину нашли на проспекте Степана Разина. По …
|
13 июня 2013, 03:40