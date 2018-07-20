Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах В Сети опубликовали видео того, как 13-летняя девочка в Самаре повисла на проводах под напряжением. Напомним, что 14 июля в 16:50 она в компании своих друзей шла на речку отдыхать. Когда подростки приблизились к железнодорожному мосту в Нижне-Хлебном парке станции …