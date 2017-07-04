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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Продаж семь лет ждут: почему начал расти самарский авторынок

Продаж семь лет ждут: почему начал расти самарский авторынок

Авторынок Самарской области начал оживать. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем продаж новых легковых машин в 63-м регионе за 5 месяцев этого года вырос на 5,5% по сравнению с тем же периодом 2016-го. Чтобы не потерять темпы, федеральное правительство объявило 

4 июля 2017, 07:11
Самару отлили в серебре: Банк России выпустил новые деньги к ЧМ-2018

Самару отлили в серебре: Банк России выпустил новые деньги к ЧМ-2018

Во вторник, 4 июля, Банк России выпустит памятные монеты с Самарой. Они посвящены предстоящему ЧМ-2018, шесть матчей которого состоятся в нашем городе.

Номинал монеты – 3 рубля. Она изготовлена из серебра, проба 925. Достаточно крупная - диаметр «трешки» составит 
4 июля 2017, 10:03
Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?

Битва за барана: как в Самаре отметили Сабантуй – 2017?

В субботу татары всего мира встретили праздник плуга - знаменитый Сабантуй. В Самаре центром его проведения традиционно стал парк Гагарина. Несмотря на проливной дождь, на национальные гуляния туда пришли тысячи самарцев и гостей региона - в том числе, из Татарстана.

Центр 

3 июля 2017, 05:04
Фото в блогах: как Самара изменилась за 18 лет

Фото в блогах: как Самара изменилась за 18 лет

Блогер Юрий Прокофьев выложил подборку фотографий, сделанных 18 лет назад гостьей из США. "Как и большинство туристов, она старалась запечатлеть на фото понравившиеся места: резные наличники на деревянных домах, купеческие особняки и виды улиц в историческом центре города. Но 
28 июня 2017, 10:07
В Челябинской области обрушился мост, пострадали четыре подростка

В Челябинской области обрушился мост, пострадали четыре подростка

Накануне четверо учащихся были травмированы, сорвавшись с обрушившегося моста на дамбе в Челябинской области. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Возраст подростков - 14-16 лет. Двое мальчиков с различными повреждениями были госпитализированы, а двум девочкам оказалось достаточно амбулаторного лечения. 

21 июня 2017, 11:08
Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку

Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку

На мосту через реку Самарку в районе Хлебной площади произошло ДТП, образовался затор, сообщил очевидец в социальной сети в пятницу, 9 июня. Он опубликовал фото. По словам автора, грузовик «догнал» легковой автомобиль-седан на выезде из города.

«Стоит ДПС. Пробка нарастает!», - 

9 июня 2017, 11:31
На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

На М-5 в Самарской области фура врезалась в мост

В ночь на понедельник на трассе М-5 в Тольятти случилось дорожно-транспортное происшествие. Большегруз врезался в мост.
Как рассуждают в Сети свидетели аварии, водитель, возможно, уснул за рулем, и в результате произошло столкновение. Удар пришелся на середину кабины. Сведений о пострадавших 

22 мая 2017, 10:01
В Самарской области срочно нужен новый мост - с 2014 года

В Самарской области срочно нужен новый мост - с 2014 года

В Самарской области утвердили «Основную часть проекта планировки территории для строительства моста через Волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5 в Ставропольском и Шигонском районах».

Соответствующее постановление опубликовало правительство региона. Конкурс по выбору проектировщика был объявлен областным минтрансом в 

14 апреля 2017, 10:14
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