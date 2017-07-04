Через реку Самара спроектируют мост за 5 млн 800 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется разработкой строительства мостового перехода через реку по автомобильному маршруту «Кинель - Богатое» - Спиридоновка - Домашка - «Самара - Оренбург» объявило Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Подрядчика выберут 27 июля. Работы необходимо выполнить до 23 октября. Согласно техзаданию, мостовой переход построят в Кинельском районе. Началом трассы будет считаться южная окраина населенного пункта Формальный. Конец - существующая автодорога «Спиридоновка - Домашка». Общая длина перехода составит почти 4 километра 300 метров. Отметим, сейчас в областной столице существует только три автомобильных моста через реку Самару.
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