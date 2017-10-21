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Новая осечка в матчах с аутсайдерами: "Крылья Советов" - "Ротор" 1-1
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14 октября 2017, 05:29
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Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 17-го тура ФНЛ, в котором его подопечные проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1, высказал мнение о прошедшей встрече. По словам Тихонова, самарцы не должны были терять очки в этой игре.
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8 октября 2017, 04:09
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"Крылья Советов" в Воронеже проиграли "Факелу" - 0:1
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8 октября 2017, 09:46
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«Крылья Советов» одолели питерский «Зенит-2»
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30 сентября 2017, 06:16
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Российским футбольным клубам болельщики не нужны
Самые интересные события часто проходят незамеченными. К примеру, на прошлой неделе краснодарский футбольный клуб «Кубань» опубликовал отчет о своей финансовой деятельности за 2013 год. Большинство отечественных клубов вообще не сообщают миру никаких подробностей о структуре своих доходов и расходов.
Это дает хороший …
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21 марта 2014, 09:34