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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 октября 2017г  
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Новая осечка в матчах с аутсайдерами:

Новая осечка в матчах с аутсайдерами: "Крылья Советов" - "Ротор" 1-1

Игра 18-го тура "Крылья Советов" – "Ротор-Волгоград" на стадионе "Металлурге", собравшем почти 2,5 тысячи зрителей, как и все матчи этого игрового дня, началась с минуты молчания в память о Константине Сарсании, который ушел из жизни 7 октября в возрасте 49 
14 октября 2017, 05:29
Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»

Андрей Тихонов: «Крылья» не должны были проигрывать «Факелу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после матча 17-го тура ФНЛ, в котором его подопечные проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:1, высказал мнение о прошедшей встрече. По словам Тихонова, самарцы не должны были терять очки в этой игре.
 
8 октября 2017, 04:09

"Крылья Советов" в Воронеже проиграли "Факелу" - 0:1

"Крылья Советов" на выезде в Воронеже с минимальным счетом проиграли "Факелу" – 0:1.
 
Единственный гол был забит на 38-й минуте первого тайма. В ворота самарцев был назначен пенальти, который четко пробил Дмитрий Мичуренков. 
 
Следующий матч состоится 14 октября. 
8 октября 2017, 09:46
«Крылья Советов» одолели питерский «Зенит-2»

«Крылья Советов» одолели питерский «Зенит-2»

Сегодня, 30 сентября, в матче 16-го тура первенства ФНЛ самарские «Крылья Советов» обыграли «Зенит-2» из Санкт-Петербурга со счетом 1:0.

На 11-й минуте гости получили отличный шанс повести в счете. Конюхов нарушил правила на Панюкове, и арбитр указал на 11-метровую 
30 сентября 2017, 06:16
Российским футбольным клубам болельщики не нужны

Российским футбольным клубам болельщики не нужны

Самые интересные события часто проходят незамеченными. К примеру, на прошлой неделе краснодарский футбольный клуб «Кубань» опубликовал отчет о своей финансовой деятельности за 2013 год. Большинство отечественных клубов вообще не сообщают миру никаких подробностей о структуре своих доходов и расходов. 

Это дает хороший 

21 марта 2014, 09:34
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