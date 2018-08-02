«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине начали поступать СМС с оскорблениями и требованиями вернуть деньги.
Приставы провели проверку. Оказалось, что выбиванием долгов занимаются жители Тольятти. При этом, в реестре коллекторских агентств организация не состоит, что является нарушением закона.
По результатам проверки злоумышленники были оштрафованы и теперь сами должны государству «кругленькую» сумму.
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