На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары Жительница Самары попала в тюрьму за нежелание помогать своим детям. Женщина родила двоих детей и должна была по решению суда перечислять алименты на их содержание. Однако она этого не делала. В итоге у нее накопилась задолженность в 1 миллион 200 …