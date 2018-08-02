12
10
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами

Чем провинились самарские торговцы сладостями перед судебными приставами




В Самаре судебные приставы провели рейд по взысканию задолженностей среди частных предпринимателей в рамках акции "Узнай о своих долгах". Наличие неоплаченных налогов проверяли по базам данных. Говорят, подобные рейды проводятся 
27 июля 2018, 02:24
В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды

В Тольятти 30 супермаркетов известной сети могут остаться без горячей воды

В ближайшее время 30 магазинов известной сети супермаркетов в Тольятти могут лишиться горячей воды. На сегодняшний день приостановлена ее подача в пяти магазинах, включая гипермаркеты на Московском проспекте и улице Громовой. Общая задолженность АО — юридического лица торговой сети за 
25 июля 2018, 04:15
Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре

Уголовное дело завели из-за исчезновения «пирамиды позора» в Самаре

Компания «Самарские коммунальные системы» инициировала возбуждение уголовного дела по факту исчезновения так называемой «пирамиды позора», которую устанавливают возле домов злостных неплательщиков. В начале июля трехтонный монумент установили у особняка на улице Херсонской, через некоторое время он пропал.

Предположительно, по 
19 июля 2018, 12:38
На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары

На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары

Жительница Самары попала в тюрьму за нежелание помогать своим детям. Женщина родила двоих детей и должна была по решению суда перечислять алименты на их содержание. Однако она этого не делала. В итоге у нее накопилась задолженность в 1 миллион 200 

16 июля 2018, 10:45
Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000

Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000

Скупой платит дважды. В полной мере испытал на себе правильность этой поговорки один из жителей Самары. У мужчины накопилось 45 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 29 тысяч рублей. Гасить их он не спешил. Судебные приставы несколько раз приходили 

12 июля 2018, 09:47
Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Жителя Сызрани уличили в незаконном захвате земли.  Он построил вокруг своего дома забор, за которым оказался участок в 382 квадратных метра, принадлежащий городу. Суд обязал мужчину снести забор. Его предупредили о том, что в случае неисполнения требований с него взыщут 

5 июля 2018, 10:59
На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц 

21 мая 2018, 02:26
В Самарской области судебные приставы начали штрафовать коллекторов

В Самарской области судебные приставы начали штрафовать коллекторов

Самарские судебные приставы утвердили план проверок «коллекторов». Ранее такие проверки проводили только по жалобам граждан. В прошлом году в региональное управление службы судебных приставов поступило 776 жалоб на «коллекторов». Более 550 обращений касались деятельность фирм микрозаймов. Возбуждено 31 административное дело 
5 февраля 2018, 11:40
В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам

В Самаре управляющая компания грозится продавать долги жильцов коллекторам

В Самаре одна из управляющих компаний пригрозила продать долги собственников помещений коллекторским агентствам, если деньги не будут выплачены до 15 октября, пишет блогер mylifemyrules63 в городском ЖЖ-сообществе. По крайней мере так говорится в объявлениях, развешанных в домах.

Радикальную 
8 октября 2017, 04:34
На самарских коллекторов написали пятьсот жалоб

На самарских коллекторов написали пятьсот жалоб

С начала года в 63-м регионе в государственный реестр внесено 4 компании, которые имеют право взыскивать просроченную задолженность. Еще десять федеральных коллекторских агентств открыли в Самарской области свои филиалы. Об этом в ходе пресс-конференции заявила Оксана Козлова - начальник отдела по 

18 августа 2017, 03:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх