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Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка
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25 февраля 2017, 01:41
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В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел
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24 февраля 2017, 01:56
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В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную "шестерку" за 14 тысяч рублей
О необычном конкурсе сообщает портал КТВ Луч. В Сызрани выставлены на продажу ВАЗ-21063 1993 года выпуска сине-зеленого цвета и ВАЗ-21102 2003 года выпуска. Цвет - светло-серебристый металлик.
Обе вазовских легковушки находятся в муниципальной собственности. Организатором торгов выступает Комитет …
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24 февраля 2017, 12:35
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Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото
ЧП произошло вчера, 23 февраля. Как информирует КТВ-Луч, молодой парень на снегоходе попал под поезд и скончался. По предварительным данным, сызранец решил выехать на закрытый ЖД-переезд, проигнорировал неоднократные сигналы машиниста и поезд протаранил снегоход. От удара водитель отлетел на несколько …
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24 февраля 2017, 12:08
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Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото
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19 февраля 2017, 01:59
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В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед
В группе "Город Новокуйбышевск" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как на заливных лугах близ города проводилась операция по спасению утонувшей "Нивы". Как оказалось, машина двигалась по льду. Внезапно он провалился, и авто стало быстро уходить под воду. Рыбаки успели выдавить окно …
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24 января 2017, 05:36
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В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover
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19 января 2017, 06:56
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Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»
Управление полиции охраны Полтавской области закупило служебные автомобили российской марки «Нива». По соотношению цена - качество конкурентов вазовским внедорожникам не нашлось, написали украинские СМИ. В частности, новые машины планируется использовать для охраны объектов нефтегазового комплекса.
Ранее в руководстве полиции …
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10 января 2017, 05:38
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В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото
В социальных сетях обсуждают очередной провал асфальта в Самаре. Инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе Струковского сада. Один из пользователей опубликовал снимки с места происшествия. По словам очевидцев, инцидент произошел на парковке. Провалился асфальт под передними колесами …
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26 декабря 2016, 02:49
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В Японии ушел под землю 30-метровый участок шоссе
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8 ноября 2016, 03:41
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Прокуратура: причиной провала асфальта на пр. Ленина в Самаре могли стать нарушения ЗАО "ПТС"
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28 октября 2016, 08:50
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Иван Ургант придумал шутку о провалившихся в кипяток машинах в Самаре
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20 октября 2016, 01:14
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В Тольятти автоледи протаранила «Гранту» и несколько раз перевернулась, есть видео
Жёсткое ДТП произошло вчера 7 октября в Тольятти. Как передает «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте», на улице Борковской ВАЗ-2110 на огромной скорости протаранил «Лада Гранта».
По версии сотрудников полиции, 32-летняя автоледи на «десятке» двигалась от Южного шоссе в сторону …
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8 октября 2016, 04:47
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Сирия намерена возобновить диалог с АвтоВАЗом
Сирия намерена возобновить диалог с российским АвтоВАЗом, заявил премьер-министр этой страны Ваиль аль-Хальки. По его словам, делегация сирийско-иранской автомобильной компании "Сиамко" еще в 2011 году посещала тольяттинское предприятие для обсуждения совместного сотрудничества по производству на сирийском заводе в районе Арда …
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27 апреля 2016, 10:32
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В Самаре КамАЗ на полосе встречного движения врезался в Lada Granta
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15 июля 2015, 02:11
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В РФ продажи легковых авто упали почти на 40 процентов
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9 июня 2015, 12:59