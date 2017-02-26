В РФ продажи легковых авто упали почти на 40 процентов Объем продаж новых автомобилей в России к началу лета сократился почти на 40%. В этом году продано почти 126 000 машин. Для сравнения: в прошлом за аналогичный период реализовали более двухсот тысяч, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Сейчас самыми продаваемыми являются …