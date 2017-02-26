9
43
39
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 17 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка

Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка

300 тысяч рублей на покупку котенка у зоопарка нет, собрать нужную сумму его владельцы планируют с местных жителей.
25 февраля 2017, 01:41
В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел

В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел

Вчера, 23 февраля, примерно в 12:30 пожарные Сызрани выезжали на тушение грузового автомобиля.

Как передает КТВ ЛУЧ, на стоянке на улице Карла Маркса загорелся стоящий грузовик МАН. Пламя серьезно повредило кабину большегруза и частично его кузов. У автомобиля номера 
24 февраля 2017, 01:56
В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную

В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную "шестерку" за 14 тысяч рублей

О необычном конкурсе сообщает портал КТВ Луч. В Сызрани выставлены на продажу ВАЗ-21063 1993 года выпуска сине-зеленого цвета и ВАЗ-21102 2003 года выпуска. Цвет - светло-серебристый металлик.
 
Обе вазовских легковушки находятся в муниципальной собственности. Организатором торгов выступает Комитет 
24 февраля 2017, 12:35
Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото

Сызранец на снегоходе попал под поезд и скончался, есть фото

ЧП произошло вчера, 23 февраля. Как информирует КТВ-Луч, молодой парень на снегоходе попал под поезд и скончался. По предварительным данным, сызранец решил выехать на закрытый ЖД-переезд, проигнорировал неоднократные сигналы машиниста и поезд протаранил снегоход. От удара водитель отлетел на несколько 
24 февраля 2017, 12:08
Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Вчера, 18 февраля, ночью на ГЭТу Сызранской ГЭС проходила настоящая спасательная операция – поздно вечером там под лед провалилась Нива. По предварительным данным, молодые люди выехали на реку Сызранка в районе Уваровки и доехали до «двухгорья». Там их машина и 
19 февраля 2017, 01:59
В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед

В блогах: появилось видео спасения «Нивы», провалившейся под лед

В группе "Город Новокуйбышевск" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как на заливных лугах близ города проводилась операция по спасению утонувшей "Нивы". Как оказалось, машина двигалась по льду. Внезапно он провалился, и авто стало быстро уходить под воду. Рыбаки успели выдавить окно 
24 января 2017, 05:36
В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover

В Тольятти «Ниву» 1980 года продают по цене нового Range Rover

В Интернете на одном из сайтов по продаже подержанных автомобилей появилось необычное предложение – автомобиль «Нива» («ВАЗ-2121») 1980 года выпуска. Владелец готов его продать за 5 миллионов рублей.

«Пробег 200 километров, новые (не реставрированный), ранний выпуск, данный автомобиль в 
19 января 2017, 06:56
Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»

Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»

Управление полиции охраны Полтавской области закупило служебные автомобили российской марки «Нива». По соотношению цена - качество конкурентов вазовским внедорожникам не нашлось, написали украинские СМИ. В частности, новые машины планируется использовать для охраны объектов нефтегазового комплекса.

Ранее в руководстве полиции 
10 января 2017, 05:38
В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото

В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото

В социальных сетях обсуждают очередной провал асфальта в Самаре. Инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе Струковского сада. Один из пользователей опубликовал снимки с места происшествия. По словам очевидцев, инцидент произошел на парковке. Провалился асфальт под передними колесами 
26 декабря 2016, 02:49
В Японии ушел под землю 30-метровый участок шоссе

В Японии ушел под землю 30-метровый участок шоссе

ЧП произошло в японском городе Фукуока, в самом его центре. Во вторник камеры наблюдения зафиксировали, как в считанные секунды под землю ушел огромный участок шоссе. Размеры образовавшейся в результате воронки в метрах 30 на 27 на 15 (соответственно длина, ширина, 

8 ноября 2016, 03:41
Прокуратура: причиной провала асфальта на пр. Ленина в Самаре могли стать нарушения ЗАО

Прокуратура: причиной провала асфальта на пр. Ленина в Самаре могли стать нарушения ЗАО "ПТС"

Прокуратура Октябрьского района Самары завершила проверку по факту провала асфальта и машин на проспекте Ленина в результате порыва на теплотрассе. По мнению надзорного ведомства, к аварии привело то, что на протяжении более 25 лет техническое обследование этого участка сетей не 

28 октября 2016, 08:50
Иван Ургант придумал шутку о провалившихся в кипяток машинах в Самаре

Иван Ургант придумал шутку о провалившихся в кипяток машинах в Самаре

Коммунальная авария в Самаре, в результате которой две машины провалились в кипяток, попала в программу Ивана Урганта. Телеведущий продемонстрировал в эфире снимок с места происшествия.

«В Самару вернулась древняя традиция заваривать в кипятке автомобили», - пошутил шоумен. Затем он 
20 октября 2016, 01:14
В Тольятти автоледи протаранила «Гранту» и несколько раз перевернулась, есть видео

В Тольятти автоледи протаранила «Гранту» и несколько раз перевернулась, есть видео

Жёсткое ДТП произошло вчера 7 октября в Тольятти. Как передает «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте», на улице Борковской ВАЗ-2110 на огромной скорости протаранил «Лада Гранта».
 
По версии сотрудников полиции, 32-летняя автоледи на «десятке» двигалась от Южного шоссе в сторону 
8 октября 2016, 04:47
Сирия намерена возобновить диалог с АвтоВАЗом

Сирия намерена возобновить диалог с АвтоВАЗом

Сирия намерена возобновить диалог с российским АвтоВАЗом, заявил премьер-министр этой страны Ваиль аль-Хальки. По его словам, делегация сирийско-иранской автомобильной компании "Сиамко" еще в 2011 году посещала тольяттинское предприятие для обсуждения совместного сотрудничества по производству на сирийском заводе в районе Арда 
27 апреля 2016, 10:32
В Самаре КамАЗ на полосе встречного движения врезался в Lada Granta

В Самаре КамАЗ на полосе встречного движения врезался в Lada Granta

Во вторник, 14 июля, около половины шестого вечера в Советском районе Самары КамАЗ врезался в автомобиль Lada Granta.
 
Молодой человек 25 лет, управлявший грузовиком, двигался по улице Физкультурной в сторону ул. XXII Партсъезда. По данным полиции, водитель превысил скорость, потерял 
15 июля 2015, 02:11
В РФ продажи легковых авто упали почти на 40 процентов

В РФ продажи легковых авто упали почти на 40 процентов

Объем продаж новых автомобилей в России к началу лета сократился почти на 40%. В этом году продано почти 126 000 машин. Для сравнения: в прошлом за аналогичный период реализовали более двухсот тысяч, сообщает Ассоциация европейского бизнеса. Сейчас самыми продаваемыми являются 
9 июня 2015, 12:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна