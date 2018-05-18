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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Полицейские города Жигулевск ищут водителя, который сбил ребенка. ДТП произошло 17 мая в 16:20. Мужчина на черном кроссовере ехал по улице Репина. В районе дома №5 под колесами машины оказался 11-летний мальчик, находившийся на парковочной площадке. После наезда автолюбитель с 

18 мая 2018, 02:04
Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем

За помощью к сотрудникам полиции обратилась жительница Нефтегорского района области. Она сообщила, что у нее украли кредитную карту и совершили с ее помощью покупки на 21 тысячу рублей. В преступлении женщина заподозрила своего 31-летнего знакомого, который был у нее в 

17 мая 2018, 03:23
Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти

Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти

Очередная авария с участием ребенка произошла 16 мая в Тольятти. В 11:10 37-летний водитель на «Ладе Приоре» ехал по улице Комсомольская со стороны улицы Победы в направлении улицы Новопромышленной. В какой-то момент мужчина решил развернуться. В момент совершения маневра под 

17 мая 2018, 01:04
Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

В Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное на заместителя директора одной из местных управляющих компаний. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия.

По версии следствия, 61-летний мужчин вывел активы УК. Для этого он заключил ряд сделок на крайне невыгодных условиях. В результате этой 

17 мая 2018, 11:52
Физрук пришел в школу пьяным и ударил 5-классника в Самарской области

Физрук пришел в школу пьяным и ударил 5-классника в Самарской области

В Самарской области учитель пришел в школу пьяным и ударил пятиклассника. Инцидент произошел в одном из сельских учебных заведений Исаклинского района. По данному факту была проведена прокурорская проверка. По информации надзорного ведомства, школьный физрук в течение прошлого 2017 года появлялся 

17 мая 2018, 11:32
В Америке учитель утопил на уроке двух енотов

В Америке учитель утопил на уроке двух енотов

Скандальная история произошла в американском штате Флорида: учитель сельского хозяйства Дьюи Брютон убил двух енотов на глазах у шокированных школьников. Один из учащихся снял видео, на котором Брютон утопил животных в мусорном контейнере с водой во время урока. Причем, несколько 
16 мая 2018, 08:45
Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани

Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани

В Сызрани установили карантин по бешенству. Он будет действовать до 15 июля. В этот период будут запрещены выставки животных, а также выводка и натаскивание собак. Меры приняты по инициативе сызранской городской станции по борьбе с болезнями животных. К ветеринарным последствиям 
16 мая 2018, 05:37
64 автоматных патрона нашли полицейские у жителя Тольятти

64 автоматных патрона нашли полицейские у жителя Тольятти

На днях в Тольятти сотрудники полиции остановили микроавтобус. Они заметили, что один из пассажиров в салоне сильно нервничает, и его решили досмотреть. В присутствии понятых у него обнаружили два свертка, в которых находились боеприпасы для оружия. Экспертиза показала, что 64 

16 мая 2018, 02:42
Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные 

15 мая 2018, 05:51
Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей

Сызранская полиция расследует уголовные дела в отношении менеджера одной из местных фирм. 32-летний мужчина попался на мошенничестве с договорами поставок сельхозпродукции.

Злоумышленник действовал по одной схеме. Он договаривался с фирмой на поставку продуктов со стопроцентной предоплатой. Получая деньги, мужчина оттягивал момент 

14 мая 2018, 12:10
Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани

Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани

12 мая на курьезный вызов пришлось выезжать спасателям в Сызрани. У жителей одного из домов на лице 50 лет Октября «загуляла»  кошка. Животное требовало себе кавалера и постоянно мяукало. Ситуация обострилась в день, когда хозяйка пришла домой из гостей. От 
14 мая 2018, 09:22
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