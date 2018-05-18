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Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске
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18 мая 2018, 02:04
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Житель Самарской области украл у знакомой кредитку и запасся с ее помощью дорогим алкоголем
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17 мая 2018, 03:23
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Водитель «Приоры» сбил женщину с 2-летним мальчиком в Тольятти
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17 мая 2018, 01:04
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Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей
В Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное на заместителя директора одной из местных управляющих компаний. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия.
По версии следствия, 61-летний мужчин вывел активы УК. Для этого он заключил ряд сделок на крайне невыгодных условиях. В результате этой …
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17 мая 2018, 11:52
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Физрук пришел в школу пьяным и ударил 5-классника в Самарской области
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17 мая 2018, 11:32
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В Америке учитель утопил на уроке двух енотов
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16 мая 2018, 08:45
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Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани
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16 мая 2018, 05:37
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64 автоматных патрона нашли полицейские у жителя Тольятти
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16 мая 2018, 02:42
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Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани
В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные …
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15 мая 2018, 05:51
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Менеджер фирмы из Сызрани украл 7 миллионов рублей
Сызранская полиция расследует уголовные дела в отношении менеджера одной из местных фирм. 32-летний мужчина попался на мошенничестве с договорами поставок сельхозпродукции.
Злоумышленник действовал по одной схеме. Он договаривался с фирмой на поставку продуктов со стопроцентной предоплатой. Получая деньги, мужчина оттягивал момент …
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14 мая 2018, 12:10
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Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани
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14 мая 2018, 09:22