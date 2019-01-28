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Материалы по теме:

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В понедельник, 28 января, под колеса автобуса попала жительница областной столицы. В 10:00 56-летний водитель автобуса ПАЗ следовал по своему маршруту. Напротив дома № 133 по улице Красноармейской он проехал на красный свет и сбил 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
28 января 2019, 08:07
В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе

В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе

В понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус № 295 и большегруз, перевозивший автомобили. Полицейские оказали помощь пострадавшим, обозначили место аварии и начали собирать 
28 января 2019, 07:55
Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

В понедельник, 28 января, стало известно, что свой пост оставил начальник ОГИБДД УМВД России по Самаре Андрей Карпочев. Как отмечают в региональном Главке полиции, он вышел на пенсию. Отметим, что Андрей Карпочев возглавлял подразделение с 2015 года, а до этого 
28 января 2019, 04:37
В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой

В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой

Со вторника, 29 января, на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Северо-Восточной магистрали запретят остановку и стоянку машин в ночное время с 22:00 до 7:00. На это пошли, чтобы более эффективно убирать снег и повысить пропускную способность автомобильной дороги. Ограничение 
28 января 2019, 04:11
Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи

Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи

Самарская область получила по федеральной программе министерства промышленности и торговли России 23 новых современных автомобиля скорой помощи. Ключи от них вручил министр здравоохранения Михаил Ратманов. 12 из них отправились в районные больницы региона, кроме того, пополнятся автопарки тольяттинской и областной 
28 января 2019, 02:50
В 7 самарских школах ввели карантин

В 7 самарских школах ввели карантин

В Самарской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог не превышен пока в нашем регионе, но к этому все идёт. Сейчас эпидпорог превышен в 13 областях страны, в том числе и в соседнем Татарстане. Если сравнивать с результатами прошлой 
22 января 2019, 01:49
В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра

В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра

Стало известно, что в регионе появятся четыре сердечно-сосудистых центра. Об этом во время пресс-конференции 18 января рассказал губернатор Дмитрий Азаров. 

- В первую очередь мы жестко разбирались с кодификацией смертности и выяснили, что реальная действительность очень долго камуфлировалась. Сейчас все 
18 января 2019, 05:18
Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи

Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи

Службы скорой помощи Тольятти, Сызрани и Жигулевска получили 15 новых автомобилей, полностью укомплектованных оборудованием для оказания первой помощи. В начале 2019 года в регион доставят 23 новых автомобиля скорой помощи ГАЗ и УАЗ для городов и районов. 
 
- Вы - спасатели 
29 декабря 2018, 08:27
Смертельные вирусы: жители Самары привозят домой экзотические болезни

Смертельные вирусы: жители Самары привозят домой экзотические болезни

Пока в Турции бушует энтеровирус Коксаки, а в Южной Азии - тропические лихорадки, в Италии участились случаи заражения сибирской язвой. В организм человека возбудитель проникает через микротравмы кожи, при употреблении в пищу зараженных продуктов или вдыхании инфицированной пыли и костной 

8 сентября 2017, 04:00
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