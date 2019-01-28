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В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»
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28 января 2019, 08:07
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В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе
В понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус № 295 и большегруз, перевозивший автомобили. Полицейские оказали помощь пострадавшим, обозначили место аварии и начали собирать …
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28 января 2019, 07:55
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Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост
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28 января 2019, 04:37
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В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой
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28 января 2019, 04:11
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Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила по федеральной программе министерства промышленности и торговли России 23 новых современных автомобиля скорой помощи. Ключи от них вручил министр здравоохранения Михаил Ратманов. 12 из них отправились в районные больницы региона, кроме того, пополнятся автопарки тольяттинской и областной …
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28 января 2019, 02:50
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В 7 самарских школах ввели карантин
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22 января 2019, 01:49
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В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра
Стало известно, что в регионе появятся четыре сердечно-сосудистых центра. Об этом во время пресс-конференции 18 января рассказал губернатор Дмитрий Азаров.
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18 января 2019, 05:18
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Тольятти, Сызрань и Жигулевск получат 15 новых машин скорой помощи
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29 декабря 2018, 08:27
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Смертельные вирусы: жители Самары привозят домой экзотические болезни
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8 сентября 2017, 04:00
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