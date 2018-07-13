12
25
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 7 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой

Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой

Появились подробности крупного ДТП в Самарской области. По предварительным данным, около шести часов утра в пятницу, 13 июля, на 1079 километре трассы М-5 в Сергиевском районе произошло касательное столкновение грузовика и легковушки Seat. В машине ехала семья из Ханты-Мансийского автономного 
13 июля 2018, 11:55
Супруг автоледи пострадал в ДТП в Сызрани

Супруг автоледи пострадал в ДТП в Сызрани

В четверг, 12 июля, произошла авария на улице Лазо в Сызрани. В районе Образцовской площадки столкнулись иномарки Volkswagen и Tiguan Datsun. За рулем второй машины сидела женщина. Видимо, она не пропустила Volkswagen, который выезжал на улицу Лазо с Жуковского,
12 июля 2018, 05:28
«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти

«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти

В четверг, 12 июля, в Автозаводском районе Тольятти автомобиль «Лада Калина» сбил двух пешеходов. Это произошло на улице Спортивной.

По словам очевидцев, пожилой мужчина, сидевший за рулем легковушки, ехал со стороны Приморского бульвара. Около дома № 9 по улице 
12 июля 2018, 04:47
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области

В среду, 11 июля, в Самарской области произошла дорожная авария со смертельным исходом. По предварительным данным, в Большой Глушице водитель отечественной легковушки «Лада Ларгус» превысил скорость, но затем не справился с управлением, машина перевернулась и скатилась в кювет. По
11 июля 2018, 10:42
Перед ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

Перед ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

В Самаре перед ЧМ-2018 ограничат движение большегрузов. Запрет на въезд в город в дневное время будет введен с 10 июня.

«С 10 июня по 18 июля 2018 года на территорию городского округа Самара в дневное время (с 06:00 до 00:00) будет 

20 апреля 2018, 12:57
На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

В Самаре ограничат движение большегрузов на время ЧМ-2018, сообщил глава регионального минтранса Иван Пивкин. Напомним, чемпионат стартует 14 июня и продолжится до 15 июля. В период игр грузовики смогут проезжать через город только ночью. В дневное время грузовой транспорт массой 

17 апреля 2018, 01:10
Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза

Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении с 5 до 20 тысяч рублей размера штрафа за неуплату водителями большегрузов обязательных взносов в системе «Платон». В пояснительной записке к документу отмечается, что такая мера предлагается не в качестве фискальной функции, 

20 октября 2017, 08:06
«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем

«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем

Напомним, 29 сентября врио председателя правительства региона Александр Нефедов подписал закон о запрете передвижения фур по ряду маршрутов с 6 утра до 10 часов вечера. Как сообщили нам в областном Минтрансе, полное ограничение будет введено на улицах Ново-Садовой, Демократической, Волжском 

10 октября 2017, 06:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх