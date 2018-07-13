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Стали известны подробности столкновения легковушки и грузовика под Самарой
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13 июля 2018, 11:55
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Супруг автоледи пострадал в ДТП в Сызрани
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12 июля 2018, 05:28
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«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти
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12 июля 2018, 04:47
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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области
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11 июля 2018, 10:42
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Перед ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре
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20 апреля 2018, 12:57
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На время ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре
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17 апреля 2018, 01:10
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Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза
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20 октября 2017, 08:06
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«ТЕРРЕ» стал известен список улиц, по которым будет ограничено движение большегрузов днем
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10 октября 2017, 06:11