Из-за паводка в Самарской области остаются подтопленными 11 жилых домов, 173 приусадебных участка и три низководных моста. До важных автомобильных дорог талые воды пока не добрались.

Наиболее непростая ситуация пока складывается в селах Тимофеевка и Нижнее Санчелеево. 10 апреля в Тимофеевке …