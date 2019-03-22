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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья

В застройке в Самарской области находится более 2 млн кв.м. жилья

Свыше 2 млн квадратных метров жилья в Самарской области сейчас находится в застройке. Это может помочь выполнить план по вводу жилья в 63-м регионе на 2019 год. Напомним, он составляет 2,7 млн квадратных метров. При этом за 2 месяца с 
22 марта 2019, 01:30
В Самаре могут переименовать остановку «Ипподром»

В Самаре могут переименовать остановку «Ипподром»

В областной столице предложили переименовать остановку общественного транспорта «Ипподром» на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. В качестве нового названия рекомендуют «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Сейчас у кольца стоит знаменитый памятник - самолет Ил-2.  Напомним, что советский штурмовик времён Великой Отечественной 
22 марта 2019, 01:09
В Жигулевске до конца мая ввели карантин

В Жигулевске до конца мая ввели карантин

На всей территории Жигулевска установлен карантин по бешенству. Он продлится два месяца, с 22 марта по 22 мая. В городском округе нашли животное, зараженное вирусом, приводящим к летальному исходу в ста процентах случаев. Напомним, что во время карантина на территориях 
22 марта 2019, 12:06
Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь

Самарскую область в выходные «оккупируют» мокрый снег и дождь

В ближайшие выходные в Самарской области прогнозируют переменчивую погоду - столбик термометра будет колебаться в пределах от -8 до +7, пройдут снег и дождь. В ночные и утренние часы на дорогах 63-го региона гололедица. В ночь на субботу, 23 марта, 
22 марта 2019, 11:45
Опасные прогулки: на реках и водоёмах Самарской области начал таять лед

Опасные прогулки: на реках и водоёмах Самарской области начал таять лед

В Самарскую область пришло потепление. По информации Приволжского УГМС, в ближайшую неделю температура воздуха днём поднимется от +1 до +6 градусов. На реках и озерах активно тает лед, так что выходить на него стало небезопасно. И это добавило головной боли 
22 марта 2019, 10:50
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в 
21 марта 2019, 11:58
До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег

До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег

Если в начале этой недели на погоду действовало поле повышенного атмосферного давления, то в ее середине регион оказался под влиянием ложбины циклона и связанных с ней атмосферных фронтов. На большей части Самарской области прогнозируют небольшие и умеренные осадки, по ночам 
20 марта 2019, 04:44
В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

В Самарской области запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы

Запасы воды в снежном покрове к весне в Самарской области в бассейнах рек составляют 118-209% от нормы. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, максимальные уровни воды ожидаются выше нормы на 17-67 см. На реке Самара ниже нормы на 22-96 см. Об этом 
20 марта 2019, 12:36
Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в Самарской области вскроются после 26 марта

Реки в губернии вскроются в конце этого месяца, примерно с 26 марта по 10 апреля - такой прогноз озвучили специалисты в четверг, 14 марта, на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. На сегодняшний день на них сохраняется 
14 марта 2019, 04:33
Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области

94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области

ГУ МЧС России по Самарской области отчиталась о паводковой обстановке в регионе. По состоянию на 24 апреля в зоне подтопления находились 30 приусадебных участков, 38 дачных домов, и 94 дачных участка. . В частности, на полуострове «Копылово» в Тольятти под 

25 апреля 2018, 10:24
11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области

11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области

Из-за паводка в Самарской области остаются подтопленными 11 жилых домов, 173 приусадебных участка и три низководных моста. До важных автомобильных дорог талые воды пока не добрались.

Наиболее непростая ситуация пока складывается в селах Тимофеевка и Нижнее Санчелеево. 10 апреля в Тимофеевке 

13 апреля 2018, 10:21
В Самарской области затопило приусадебные участки

В Самарской области затопило приусадебные участки

В МЧС сообщили о подтоплении приусадебных участков в Самарской области. Инцидент произошел в Пестравском районе. Информация поступила в ведомство в среду, 28 июня, в 10:50. Водой частично залило десять участков на улицах Советской и Разина в населенном пункте Красная Поляна. 

28 июня 2017, 11:29
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