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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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26 сентября 2017, 05:12
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Медведи-канатоходцы: В самарский цирк привезли программу, не имеющую аналогов в мире

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В Самаре на два года закроют цирк

В Самаре на два года закроют цирк

Самарский цирк реконструируют в ближайшие два года. Подробности реализации проекта глава региона Николай Мекрушкин накануне обсудил с директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым. Работы должны были стартовать еще в прошлом году, но по техническим причинам были отложены. Сейчас в региональном бюджете заложено 

1 сентября 2017, 02:35
Лось-мутант: В Швеции очевидцы сняли уникальное животное

Лось-мутант: В Швеции очевидцы сняли уникальное животное

Жители Швеции в одном из лесных массивов провинции Вермланд повстречали редкого лося, имеющего белую окраску. Очевидцы смогли запечатлеть уникальное животное на камеру.
По словам ученых, такой уникальный окрас лесного обитателя объясняется отнюдь не альбинизмом. Все дело в генетической мутации, рассказывают 

15 августа 2017, 12:35
Воздушная гимнастка из России сорвалась с 4-метровой высоты на гастролях

Воздушная гимнастка из России сорвалась с 4-метровой высоты на гастролях

Акробатка Мальвина Абакарова сорвалась с высоты четырех метров во время исполнения трюка на вечернем шоу в швейцарском городе Люцерн, пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

Девушка из российского дуэта “Жажда полета” получила серьезные трамвы и была госпитализирована с переломами запястий обеих рук 

25 июля 2017, 06:09
Животный беби-бум: В Самарском зоопарке родились лисята, зайчата и поселился бобренок

Животный беби-бум: В Самарском зоопарке родились лисята, зайчата и поселился бобренок

В Самарском зоопарке наблюдается настоящий беби-бум, сообщает samru.ru. Там родились сразу несколько детенышей. Пара лисиц-огневок 25 апреля принесла потомство - самца и самку. По словам сотрудников, малыши получились активными, любознательными и легко идут на контакт с людьми.
 
Порадовали 
23 мая 2017, 09:34
Четыре цирковых «Оскара» завоевали российские артисты на фестивале в Монако

Четыре цирковых «Оскара» завоевали российские артисты на фестивале в Монако

Сразу четыре цирковых «Оскара», потрясенная публика и аплодирующая стоя принцесса – таковы итоги 41 международного фестиваля артистов цирка в Монако для команды из России, состоящей в этом году почти из 60 человек. Главный приз - «Золотой клоун» -  российские акробаты 

25 января 2017, 05:44
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