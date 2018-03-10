По Красной Глинке разгуливает изголодавшаяся рысь пишет Прогород со ссылкой на очевидцев.



«Рысь гуляет уже две недели без хозяина, чем она питается?», «Рысь может не есть месяц … Жители поселка боятся за свою жизнь и жизнь детей, если им придется столкнуться с хищником на улице,со ссылкой на очевидцев.«Рысь гуляет уже две недели без хозяина, чем она питается?», «Рысь может не есть месяц