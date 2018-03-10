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Вот это номер: в Самаре охранник обокрал цирк-шапито более чем на полмиллиона рублей
Самарские полицейские раскрыли крупную кражу. В ноябре 2017 года в Самарскую область с гастролями прибыл передвижной цирк-шапито. После окончания выступлений директор учреждения решил оставить оборудование на зимовку в нашем регионе. Машины с аппаратурой припарковали на стоянке в Куйбышевском районе областного …
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14 февраля 2018, 04:35
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Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных
Сегодня, 14 января, на площади Героев 21-ой Армии в Самаре прошел пикет в защиту животных, исключенных из Красной книги, а также против притравочных станций. Как передает Прогород, в мероприятии, которое было согласовано с городскими властями, участвовало около 20 человек. …
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14 января 2018, 03:41
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По Красной Глинке разгуливает изголодавшаяся рысь
Жители поселка боятся за свою жизнь и жизнь детей, если им придется столкнуться с хищником на улице, пишет Прогород со ссылкой на очевидцев.
«Рысь гуляет уже две недели без хозяина, чем она питается?», «Рысь может не есть месяц …
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5 ноября 2017, 05:57
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Не косолапый: Медведь достал карту памяти из фотоловушки в нацпарке Приморья
Гималайский медведь вытащил карту памяти из автоматической фотокамеры в известном нацпарке Приморья «Земля леопарда». Об этой забавной истории рассказали отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу парка.
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27 октября 2017, 10:04
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Ошибся адресом: на Камчатке медведь забрел на городской рынок
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20 октября 2017, 05:19
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Сила слова: Канадец уговорил диких медведей уйти со двора
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26 сентября 2017, 05:12
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Медведи-канатоходцы: В самарский цирк привезли программу, не имеющую аналогов в мире
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18 сентября 2017, 04:04
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В Самаре на два года закроют цирк
Самарский цирк реконструируют в ближайшие два года. Подробности реализации проекта глава региона Николай Мекрушкин накануне обсудил с директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым. Работы должны были стартовать еще в прошлом году, но по техническим причинам были отложены. Сейчас в региональном бюджете заложено …
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1 сентября 2017, 02:35
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Лось-мутант: В Швеции очевидцы сняли уникальное животное
Жители Швеции в одном из лесных массивов провинции Вермланд повстречали редкого лося, имеющего белую окраску. Очевидцы смогли запечатлеть уникальное животное на камеру.
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15 августа 2017, 12:35
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Воздушная гимнастка из России сорвалась с 4-метровой высоты на гастролях
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25 июля 2017, 06:09
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Животный беби-бум: В Самарском зоопарке родились лисята, зайчата и поселился бобренок
В Самарском зоопарке наблюдается настоящий беби-бум, сообщает samru.ru. Там родились сразу несколько детенышей. Пара лисиц-огневок 25 апреля принесла потомство - самца и самку. По словам сотрудников, малыши получились активными, любознательными и легко идут на контакт с людьми.
Порадовали …
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23 мая 2017, 09:34
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Четыре цирковых «Оскара» завоевали российские артисты на фестивале в Монако
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25 января 2017, 05:44