В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре будут графическое изображение, название и год постройки здания. Рядом с архитектурным памятником установят информационные стенды. Для привлечения внимания к проекту будет создано шесть творческих площадок, которые будут работать накануне и в дни матчей на стадионе «Самара Арена». На трех состоятся музыкальные концерты: на площади Революции, на Ленинградской около ТЦ «Опера» и возле Музея Модерна на Красноармейской. На остальных выступят уличные артисты, танцоры и художники: на улице Куйбышева, у входа в Струковский сад с улицы Шостаковича, в сквере «Три вяза» и на пересечении с Ленинградской. Напомним, игры ЧМ-2018 в Самаре пройдут 17, 21, 25, 28 июня, 2, 7 июля.
Адреса памятников архитектуры, которые участвуют в проекте:
1. Особняк Курлиной, улица Фрунзе, 159.
2. Особняк Новокрещеновой, улица Фрунзе, 144.
3. Особняк Владимира фон Вакано, улица Шостаковича, 3.
4. Общественное собрание, улица Куйбышева, 157/ Шостаковича, 1.
5. Крестьянский поземельный банк, улица Куйбышева, 153.
6. Гостиница "Гранд-отель", улица Куйбышева, 111.
7. Дом Сибиряковой, улица Куйбышева, 107.
8. Здание почтовой конторы, улица Куйбышева, 82/ Ленинградская, 24.
9. Особняк Сапрыкина, улица Ленинградская, 22.
10. Окружной суд, улица Куйбышева, 60/ Венцека, 39.
11. Гостиница "Националь", улица Фрунзе, 91/ Ленинградская, 37.
12. Дом Нуйчева, улица Ленинградская, 45.
13. Доходный дом Юриной, улица Ленинградская, 56/ Чапаевская, 89.
14. Торговый дом Пермяковой, улица Молодогвардейская, 70.
15. Новотроицкий торговый корпус, улица Молодогвардейская, 57.
16. Доходный дом Гринберга, улица Молодогвардейская, 98/ Некрасовская, 53.
17. Торговый дом Щетинкина, улица Молодогвардейская, 67/ Некрасовская, 60.
18. Особняк Матвеевых, улица Молодогвардейская, 69.
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