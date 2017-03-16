Минтруд разработал поправки в Общие принципы служебного поведения госслужащих, которые запрещают публично критиковать руководство, предписывают соблюдать нейтралитет в отношении политических партий, следить за соблюдением этических норм и правил, вежливо и корректно относиться к гражданам даже в нерабочее время. В ведомстве считают, что чиновники обязаны быть безупречными, так как олицетворяют собой государственную власть.
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В Самаре сократят почти 40% чиновников
В подразделениях самарской области сокращение численности муниципальных служащих достигнет 37%. Оптимизация пройдет в городской администрации, департаментах управления имуществом и градостроительства. Глава Самары Олег Фурсов подписал соответствующее постановление. В мэрии напомнили, что политику по сокращению издержек проводят на протяжении двух лет. …
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9 марта 2017, 04:31
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В России проведут трудовую перепись
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3 марта 2017, 01:50
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В России социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля
Минтруд предложил проиндексировать с 1 апреля социальные пенсии на 1,5 процента. Законопроект соответствующего постановления ведомства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. В результате средний размер пособия увеличится на 129 рублей и после повышения составит 8 тысяч 774 рубля, пенсии …
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1 марта 2017, 12:24
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Налог на доходы физических лиц предлагают увеличить до 15%
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1 марта 2017, 10:17
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В Новокуйбышевске судят покойного экс-чиновника за мошенничество
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14 февраля 2017, 01:41
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В блогах: о сокращении самарских чиновников
Блогер Игорь Кондратьев считает, что в Самаре городских чиновников если нужно сокращать, то целыми департаментами. "У нас на управление в общей сложности уходит порядка 2 миллиардов рублей. Для сравнения: в Казани расходы почти в 3 раза меньше — около …
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3 февраля 2017, 05:06
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Минтруд возьмет на контроль соцсети чиновников
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23 ноября 2016, 05:18
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Общественная палата просит Минтруд возродить производственную гимнастику
Общественная палата (ОП) предложила Минтруду ввести существовавшую в советские времена практику 15-минутных занятий гимнастикой на рабочем месте. Первыми к новшеству могут приобщиться работники госучреждений.
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1 сентября 2016, 03:03