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Наказание тем, кто поит россиян плохой водой, ужесточат в 10 раз
Минстрой планирует в 10 раз ужесточить ответственность за некачественную водопроводную воду. В ведомстве подготовили поправки в административный кодекс, которые увеличивают штраф для юрлиц с 30 до 300 тысяч рублей. Кроме того, предлагаются и допсанкции за невыполнение мероприятий по повышению качества …
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25 июля 2017, 01:59
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SMS-предупреждение: самарцам будут сообщать о взыскании штрафов
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16 июня 2017, 02:25
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Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил разработать механизм экономического воздействия для Росгидрометцентра за ошибочный и неоперативный метеопрогноз. По словам министра, неточные в своих предсказаниях синоптики должны нести именно экономическую ответственность за недочеты в работе.
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5 июня 2017, 03:11
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30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол
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5 июня 2017, 01:38
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Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки
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11 апреля 2017, 04:09
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В блогах: платные парковки в центре Самары
Блогер talalayev осуждает инициативу открыть в центре Самары платные парковки. "Насколько понятно из разъяснений наших чиновников, речи о строительстве новых муниципальных паркингов вообще не идет. Платным станет тупо правый ряд. То есть получат деньги из воздуха, которые пойдут какой-нибудь …
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3 марта 2016, 06:24
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В блогах: Платные парковки в Самаре
В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что в одном из новых жилых районов города под лозунгом "Доступное жильё для молодых семей и работников бюджетной сферы" начинается настоящая война. Компания-застройщик установила во дворах микрорайона платные парковки. Фотографии блокирующих конструкций, которые …
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4 декабря 2015, 08:54
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Жители Самары смогут высказаться о введении платных автопарковок
В Самаре стартовал интернет-опрос по поводу внедрения в городе платных автомобильных парковок. На сайте горадминистрации гражданам предлагают выразить свое мнение по этому вопросу. Результаты голосования будут находиться в открытом доступе для всех посетителей сайта. За сутки в опросе приняли участие …
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18 августа 2015, 11:31