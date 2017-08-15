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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Наказание тем, кто поит россиян плохой водой, ужесточат в 10 раз

Наказание тем, кто поит россиян плохой водой, ужесточат в 10 раз

Минстрой планирует в 10 раз ужесточить ответственность за некачественную водопроводную воду. В ведомстве подготовили поправки в административный кодекс, которые увеличивают штраф для юрлиц с 30 до 300 тысяч рублей. Кроме того, предлагаются и допсанкции за невыполнение мероприятий по повышению качества 

25 июля 2017, 01:59
SMS-предупреждение: самарцам будут сообщать о взыскании штрафов

SMS-предупреждение: самарцам будут сообщать о взыскании штрафов

Начиная с сегодняшнего дня, всех самарцев, у кого есть неоплаченные штрафы, будут уведомлять о скором их взыскании в смс-сообщениях. Они будут приходить от абонента "FSSP ROSSII" и сообщать о том, что в отношении человека возбуждено производство. Сейчас эти долги снимаются 

16 июня 2017, 02:25
Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы

Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил разработать механизм экономического воздействия для Росгидрометцентра за ошибочный и неоперативный метеопрогноз. По словам министра, неточные в своих предсказаниях синоптики должны нести именно экономическую ответственность за недочеты в работе.
Недавний сильный ураган застал врасплох жителей 

5 июня 2017, 03:11
30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

В Самаре ежедневно штрафуют около трех десятков водителей, чьи автомобили сильно затонированы. С начала года на любителей темных стекол составлено более 2000 административных протоколов. В одном из таких рейдов ГИБДД побывала наша съемочная группа.

С приходом лета число водителей, 
5 июня 2017, 01:38
Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки

Готовьте деньги: в Самаре появятся платные парковки

Блогеру kiber_liber не понравился опубликованный на днях проект мэрии Самары по созданию на территории города платных парковок. Согласно документу, базовый платеж за пользование одним парковочным местом составит 30 рублей в час. "Господа чиновники, вы все пытаетесь выдоить из людей последние 
11 апреля 2017, 04:09
В блогах: платные парковки в центре Самары

В блогах: платные парковки в центре Самары

Блогер talalayev осуждает инициативу открыть в центре Самары платные парковки. "Насколько понятно из разъяснений наших чиновников, речи о строительстве новых муниципальных паркингов вообще не идет. Платным станет тупо правый ряд. То есть получат деньги из воздуха, которые пойдут какой-нибудь 
3 марта 2016, 06:24
В блогах: Платные парковки в Самаре

В блогах: Платные парковки в Самаре

В группе "Самара" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что в одном из новых жилых районов города под лозунгом "Доступное жильё для молодых семей и работников бюджетной сферы" начинается настоящая война. Компания-застройщик установила во дворах микрорайона платные парковки. Фотографии блокирующих конструкций, которые 
4 декабря 2015, 08:54
Жители Самары смогут высказаться о введении платных автопарковок

Жители Самары смогут высказаться о введении платных автопарковок

В Самаре стартовал интернет-опрос по поводу внедрения в городе платных автомобильных парковок. На сайте горадминистрации гражданам предлагают выразить свое мнение по этому вопросу. Результаты голосования будут находиться в открытом доступе для всех посетителей сайта. За сутки в опросе приняли участие 
18 августа 2015, 11:31
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