SMS-предупреждение: самарцам будут сообщать о взыскании штрафов Начиная с сегодняшнего дня, всех самарцев, у кого есть неоплаченные штрафы, будут уведомлять о скором их взыскании в смс-сообщениях. Они будут приходить от абонента "FSSP ROSSII" и сообщать о том, что в отношении человека возбуждено производство. Сейчас эти долги снимаются …