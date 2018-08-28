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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре

Полицейские из Самары узнали, что в одном из домов в Советском районе проводятся азартные игры. При поддержке бойцов СОБР «Омега» правоохранители «навестили» это заведение. Из помещения изъяли 10 игровых терминалов, через которые любители острых ощущений выходили в интернет и могли 
28 августа 2018, 09:23
В блогах.

В блогах. "А "Динамо" бежит?": про Гонку героев

Блогер s7007 ((эс 70-07)) побывал на экстремальной "Гонке героев", которая состоялась в прошедшую субботу на Рощинском полигоне. Общая длина сверхпересеченной трассы с различными видами препятствий - 8 километров. Бежали все. "Абсолют-банк", "РН-информ", "Ингосстрах", профсоюзы "Газпрома", Новокуйбышевский НПЗ, "Оренбургнефть", "Тяжмаш", 
28 августа 2018, 08:44
В Тольятти директора организации, загрязнившей почву, оштрафовали на 110 тысяч рублей

В Тольятти директора организации, загрязнившей почву, оштрафовали на 110 тысяч рублей

Перед судом в Тольятти предстал директор ООО «Константа». Мужчина подозревался в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды.

Во время расследования и суда выяснилось, что он производил бензин из компонентов нефтепродуктов. Подозреваемый допустил попадание 
17 августа 2018, 11:23
Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия

Аналитики портала "Домофонд" составили рейтинг экологического благополучия 150 городов России. При этом речь идет не о реальных показателях загрязнённости, а о том, как местные жители оценивают обстановку в своих муниципалитетах. В опросе приняли участие 61 734 человека по всей России. 
13 августа 2018, 09:42
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре

Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре

В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут  выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
 
«На территории Самары размещены специализированные контейнеры для сбора и накопления 
25 июля 2018, 02:39
Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью

Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью

Рыбаки обнаружили на Волге в Самарской области огромное нефтяное пятно. Шлейф из нефтепродуктов длиной примерно в один километр и шириной в 50 метров очевидцы засняли в районе нефтеналивной Октябрьска. 
 
"Вчера вечером возвращались с рыбалки и увидели эту ужасную картину вдоль 
10 июля 2018, 08:25
Ученые обнаружили, что в Канаде исчезла река Слимс

Ученые обнаружили, что в Канаде исчезла река Слимс

Ученые обнаружили, что в Северной Америке исчезла одна из рек. Свое существование практически прекратила река Слимс в Юконе.
Как объясняют специалисты, причиной необычного явления оказалось отступление вглубь материка одного из наиболее крупных в регионе ледников Каскавулш. "Пропажу" смогли заметить на 

18 апреля 2017, 10:19
5 из 47 проб воды на самарских водоемах не соответствуют нормам

5 из 47 проб воды на самарских водоемах не соответствуют нормам

Как минимум до конца рабочей недели в Самаре и области сохранится жара. Воздух будет прогреваться до 30 градусов. В целом, по прогнозам российского гидрометцентра, июнь ожидается на 2 градуса теплее средних многолетних значений. Несмотря на то, что вода в Волге 

15 июня 2016, 04:22
500 миллионов человек могут погибнуть от наводнения

500 миллионов человек могут погибнуть от наводнения

Американские специалисты прогнозируют, что обитателям дельт всех рек на Земле грозит глобальная катастрофа. Об этом ведется речь на информационном портале журнала Science Advances.
Эксперты смоделировали наводнение, способное произойти уже в ближайшем будущем по причине глобального потепления. Специалисты считают, что затопление 

23 мая 2016, 09:19
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе речную гальку

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе речную гальку

Американские ученые оповестили мировую общественность о своем новом открытии. На сей раз исследователи далеких планет сообщили, что их марсоход нашел на Красной планете отшлифованную гальку. Находка была сделана в русле очень древней реки. Эксперты сошлись во мнении: пока камни добрались 
14 октября 2015, 12:47
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