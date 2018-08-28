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Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин
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28 августа 2018, 09:47
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31-летняя девушка открыла нелегальный игровой клуб в Самаре
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28 августа 2018, 09:23
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В блогах. "А "Динамо" бежит?": про Гонку героев
Блогер s7007 ((эс 70-07)) побывал на экстремальной "Гонке героев", которая состоялась в прошедшую субботу на Рощинском полигоне. Общая длина сверхпересеченной трассы с различными видами препятствий - 8 километров. Бежали все. "Абсолют-банк", "РН-информ", "Ингосстрах", профсоюзы "Газпрома", Новокуйбышевский НПЗ, "Оренбургнефть", "Тяжмаш", …
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28 августа 2018, 08:44
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В Тольятти директора организации, загрязнившей почву, оштрафовали на 110 тысяч рублей
Перед судом в Тольятти предстал директор ООО «Константа». Мужчина подозревался в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекших загрязнение окружающей среды.
Во время расследования и суда выяснилось, что он производил бензин из компонентов нефтепродуктов. Подозреваемый допустил попадание …
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17 августа 2018, 11:23
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Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия
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13 августа 2018, 09:42
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Контейнеры для сбора батареек и градусников установили в Самаре
В Самаре появились новые контейнеры для утилизации отходов, теперь жители города могут выбрасывать использованные батарейки и отработанные ртутные лампы в особые ящики. Заметить их просто - они выкрашены в оранжевый цвет.
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25 июля 2018, 02:39
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Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью
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10 июля 2018, 08:25
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Ученые обнаружили, что в Канаде исчезла река Слимс
Ученые обнаружили, что в Северной Америке исчезла одна из рек. Свое существование практически прекратила река Слимс в Юконе.
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18 апреля 2017, 10:19
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5 из 47 проб воды на самарских водоемах не соответствуют нормам
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15 июня 2016, 04:22
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500 миллионов человек могут погибнуть от наводнения
Американские специалисты прогнозируют, что обитателям дельт всех рек на Земле грозит глобальная катастрофа. Об этом ведется речь на информационном портале журнала Science Advances.
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23 мая 2016, 09:19
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Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе речную гальку
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14 октября 2015, 12:47